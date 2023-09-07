1:56 - 2-го сентября, в День города, Одесса отметила 85-й День рождения правящего архиерея Одесской епархии Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела. Вглядываясь в биографию Владыки митрополита, мы осознаем, что он всецело отдал себя служению Святой Церкви. Более полутысячи восстановленных из пепла забвения храмов, своими золотыми куполами осеняющих город у моря, затепленные его благоговейной десницей десятки молитвенных лампад – иноческие обители, сотни тысяч благодарных сердец любимой паствы, бьющихся в унисон в молитве за своего святителя – это свидетельство того, что Сам Господь принял подвиг Своего служителя и благословил всю его многогранную и разнообразную деятельность, смысловой стержень которой — молитва и созидание. Преданность христианским идеалам, глубина духовных убеждений, неутомимый труд и неисчерпаемая мудрость всегда дают нашему любимому архипастырю возможность достойно преодолевать все трудности и препятствия. От всего сердца желаем дорогому Владыке крепкого здоровья, неисчерпаемого оптимизма и многих-многих лет в святительском добродеянии!

9:44 – В праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Владыка митрополит Агафангел возглавил всенощное бдение, Божественную литургию и богослужение с чином погребения Плащаницы Божией Матери в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы

15:43 - В Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре подготовили песнопение в честь Пресвятой Богородицы из службы праздника Успения, которое выложили на странице монастыря в Facebook.

17:27 - 31-го августа в скиту Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Всецарица» совершили Божественную литургию в престольный день. В 2003-м году в Одессе верующие торжественно встретили список иконы Божией Матери «Всецарица», доставленный со Святой Афонской горы старцем схиархимандритом Ионой. С этого времени чудотворный мироточивый список иконы находится в скиту Ильинской обители.

19:40 - 30-го августа в стенах Одесской духовной семинарии состоялась вступительная сессия. Абитуриенты сдали экзамены по Священной истории Ветхого и Нового Завета, церковному пению, церковнославянскому языку, по знанию православных молитв. После этого поступающие юноши прошли собеседование с администрацией Одесской духовной школы.

25:23 - 31-го августа одна из старейших духовных школ в Украине - Одесская духовная семинария - вошла в новый 2023-2024-й учебный год. Торжества, по сложившейся традиции, начались с благословения Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского студентам 1-го курса на ношение подрясника черного цвета, единой установленной формы студентов духовной школы.

27:28 - Православные катехизаторские курсы Одесской епархии имени святителя Иннокентия Одесского продолжают набор слушателей на новый учебный год, прием документов проходит с 29-го августа по 10-е сентября – на три отделения: базовое вероучительное, церковно-практическое и школа изучения Библии.

29:01 - Как ни хороши различные добродетели, которыми человек угождает Богу, но любовь побеждает все. Хорошо, конечно, и молиться, и поститься, и не осуждать, и смиренным быть, и прочими добродетелями христианскими украшаться; но любить Бога больше всего и эту любовь выражать в любви к ближним – выше и дороже всего. Вот, например, как это последнее наглядно, так сказать, оправдалось при встрече друг с другом двух святых. Был некто старец в Сирии, который жил при дороге, ведшей в пустыню. Он постоянно сидел при пути и, как только видел нищего или инока, из пустыни идущих, тотчас с радостью приглашал к себе, успокаивал, насыщал и напоял. И вот, раз приходит к нему один отшельник. Старец по обычаю предлагает ему пищи; но тот не вкушает, отговариваясь тем, что он держит пост. Сколько ни умолял его старец вкусить брашна, отшельник остался непреклонен. Тогда старец сказал ему: «Пусть же Сам Бог решит между нами, что выше: твой пост или моя любовь? Вот здесь есть дерево: помолимся, чтобы оно поклонилось или ко мне, или к тебе. Если к тебе поклонится, будем знать, что пост выше любви; если ко мне, то, значит, любовь выше поста». Отшельник согласился и, преклонив колена, стал молиться. Дерево осталось неподвижным. Помолился старец-страннолюбец, и оно тотчас наклонилось к нему. Оба прославили Бога. Итак, братья и сестры, украшайтесь и всеми вообще добродетелями христианскими, наиболее же любовью. Она есть основание всего закона христианского, и без нее даже и сама вера есть не действующая и мертвая, и потому не может привести к жизни вечной, как и сказано: вера без дел мертва есть (Иак. 2,20–26). Любовь настолько велика, что и Сам Бог именуется ею: Бог любы есть, говорит возлюбленный ученик Христов, и пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает (1Ин. 4,16). Помните это и любви божественной наипаче всего держитесь. Аминь.