В середине июля жатва в Украине идёт заметно медленнее, чем в прошлом году. Аграрии успели убрать чуть меньше 2,7 млн га ранних культур — это на 38,5% меньше, чем в прошлом году.

Но если сравнивать не только с прошлым годом, а с двумя предыдущими, то всё не так плохо. По площади обмолота текущая кампания даже опережает 2022 и 2023 годы — примерно на треть.

Сильнее всего отставание ощущается по трём культурам: пшенице, ячменю и рапсу. Пшеницы убрали только 57% от прошлогоднего уровня, ячменя — 80%, рапса — меньше половины. Единственное исключение — горох: его собирают даже быстрее, чем в прошлом году, на 10% выше темпов.

Что касается поздних культур — таких как кукуруза, подсолнечник, соя и гречка, — ситуация неоднозначная. На юге и востоке жара и засуха уже ударили по посевам: местами растения вянут, желтеют или вовсе перестают расти. Зато на севере и западе пока всё относительно стабильно: дожди были, влаги в почве хватает, культуры развиваются без особых проблем.

По оценкам экспертов, риск снижения урожайности в отдельных регионах действительно есть, но пока говорить о массовых потерях рано. Всё ещё может измениться в зависимости от погоды в ближайшие недели.





Источник