После февральского скандала в Овальном кабинете британские министры и чиновники пытались научить Владимира Зеленского "говорить на языке Трампа" – ожидается, что этот подход будет воплощен во время переговоров в Белом доме в понедельник.

Об этом говорится в публикации британского издания The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

В частности, с украинской стороной тесно сотрудничал Джонатан Пауэлл – бывший глава аппарата Тони Блэра, который сейчас является советником по нацбезопасности главы британского правительства Кира Стармера и одной из самых влиятельных фигур в британской внешней политике. Он учил, как лучше всего достигать своих целей во взаимодействии с Белым домом в стиле MAGA, пишет издание.

Показательно, что теперь Зеленский часто начинает разговоры с американскими собеседниками словами благодарности за всю поддержку США в противодействии России. Требование "быть более благодарными" ранее озвучивал вице-президент США Джей Ди Венс.

Близкое окружение Стармера считает, что оно нашло оптимальную стратегию влияния на Трампа. Ее ключевые принципы таковы: не реагировать на каждое провокационное заявление и не пытаться публично загнать президента США в угол, чтобы не вызвать обратной реакции из-за его эго.

Вместо этого следует как можно больше хвалить Трампа публично и за кулисами использовать влияние, чтобы подтолкнуть его к позициям, которые наиболее соответствуют национальным интересам.

Показательно, что заявление Стармера после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не содержало осуждения, а наоборот – похвалу попыткам Белого дома обеспечить мир.

Между тем европейские союзники пришли к выводу, что лучший шанс избежать очередного конфликта в Белом доме в понедельник – это быть там вместе с Владимиром Зеленским.

Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по Киеву.

В 22:00 по киевскому времени Трамп встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.

Накануне встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский президент может "почти мгновенно" завершить войну с Россией, если захочет.