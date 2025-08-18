В середине августа 2025 экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук и олигарх и бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов решили обжаловать указ президента от 12 февраля 2025 года о наложении персональных санкций. Об этом сообщает “Главком”.

Спорный указ, по мнению Медведчука и Боголюбова, противоправный и подлежит отмене в части наложения санкций в отношении истцов.

Кроме того, экс-владелец ПриватБанка требует от президента 400 тыс. грн моральной компенсации.

Ближайшие судебные заседания по делам Медведчука и Боголюбова пройдут в середине сентября.

Напомним, что Украина ввела бессрочно 17 видов персональных санкций против кума Путина и экс-владельца ПриватБанка. Речь идет о лишении государственных наград Украины, других форм празднования; блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно совершать действия; запрет на приобретение в собственность земельных участков; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Как сообщал “Главком”, 12 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против бывшего президента Украины и народного депутата Петра Порошенко; бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова, а также бывшего народного депутата Виктора Медведчука. В отношении перечисленных лиц санкции применены пожизненно.

В начале марта “санкционный” указ обжаловал Петр Порошенко. По данным его адвокатов, санкции фактически парализовали работу ПАО “Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд “Прайм Эссетс Кэпитал”, где конечным бенефициаром является Петр Порошенко. Инвестфонд владеет 10 компаниями, включая аграрные — “Крохмалпродукт”, “Укпроминвест-Агро”, медийные — “5 канал”, “Трускавецкое телевидение”, “Радио Дрогобыча” и фирма “Экран” и некоторые промышленные предприятия.

В конце июля иск против Зеленского подал беглый олигарх Константин Жеваго.





Источник