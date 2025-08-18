В Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам.

Такие данные обнародовал "Опендатабот".

"Более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам зафиксировано в Украине по состоянию на август 2025 года по данным Единого реестра должников. Почти 2 тысячи компаний не выплатили работникам зарплату", - говорится в сообщении.

35 471 производство по долгам по заработной плате открыто в Украине по состоянию на начало августа 2025 года. Это на 11% больше, чем в конце 2021 года. В целом 1 983 компании задолжали своим работникам зарплату, уточняют исследователи.

"Реестр должников постоянно обновляется: когда производство закрывают, его удаляют. Поэтому приведенные цифры отражают ситуацию по состоянию на начало августа 2025 года", - добавляют они.

Чаще всего должниками являются государственные предприятия - 11 562 (33%), акционерные общества - 10 308 (29%) и общества с ограниченной ответственностью - 6 298 (18%).

Лидером по количеству производств стало Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - 4 063 открытых дела, говорится в сообщении. на втором месте Карпатнефтехим с 1 188 производствами, а дальше Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - Инжиниринг - 1 015.

7% от общего количества производств приходится на различные Облавтодоры - 2 499 открытых производств за неуплаченную зарплату.

"Среди крупных украинских финансовых групп больше всего долгов за неуплаченную зарплату имеют две компании группы Дмитрия Фирташа - по 336 и 2 производства соответственно", - отмечает "Опендатабот".

"В целом чаще всех в стране зарплату задерживают компании, занимающиеся производством машин и оборудования - 5 681 производство или 16% от общего количества. На второй ступени среди должников по зарплате предприятия, занимающиеся строительством - 2 696 или 7,6%. Закрывают тройку компании по производству химической продукции - 2 670 или 7,5%", - говорится в сообщении.

Больше всего задолжали предприятия в прифронтовой Сумской области - 6 305, на втором месте столица - 3 784, на третьем - Днепропетровщина с 2 456 производствами.

