



Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 20-го июля возглавил праздничную Божественную литургию в одесском храме в честь Казанской иконы Божией Матери. В этот день община храма отметила престольный праздник. Многочисленное духовенство Одессы, прихожане и гости трепетно молились Царице Небесной о заступлении от бед и врагов.

23-го июля, во 2-ю годовщину со дня повреждения Спасо-Преображенского кафедрального собора в результате ракетного обстрела города Одессы, в соборе был совершен торжественный молебен. Богослужение возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении викариев Одесской епархии архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, епископа Овидиопольского Анастасия, а также многочисленного городского духовенства. На молебне присутствовали Одесский городской голова Геннадий Труханов, представители дипломатического корпуса, иностранные гости, а также архитекторы и строители, помогающие восстановить собор.

22-го июля, в день обретения мощей преподобного Гавриила Афонского, основателя и устроителя Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря, в обители была совершена торжественная Божественная литургия. Богослужение возглавил архиепископ Южненский Диодор в сослужении архиепископа Арцизского Виктора - наместника монастыря, епископа Овидиопольского Анастасия, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, наместника Свято-Покровского мужского монастыря архимандрита Мелетия, а также братии обители и гостей.

18-го июля в одесском храме святой преподобномученицы Елисаветы в престольный праздник совершили Божественную литургию. В летнем храме с отцом настоятелем протоиереем Святославом Минаевым молилось городское духовенство, прихожане и многочисленные гости. Елисаветинский храм стал первым в Одессе, где 12 лет назад все молитвы и церковные песнопения стали сопровождаться сурдопереводом для верующих с проблемами слуха.

Полгода назад во время ночного обстрела пострадал храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в Одессе. Благодаря вашей поддержке уже произошло настоящее чудо - храм получил новый купол, фасад и окна. Но работы еще не завершены. По благословению митрополита Агафангела открыт сбор средств на завершение восстановления святыни.

Сегодня важно сказать о том, что близко каждому человеку - об утешении.

Мы все проходим через скорби. Болезни, утраты, тревоги, одиночество — все это ранит душу. И в эти моменты особенно остро звучит вопрос: где же найти утешение?

Мир предлагает свои суррогаты утешения. Но все это лишь на время усыпляет боль. Настоящего покоя не приносит. Потому что глубинную тоску сердца может утолить только Тот, Кто Сам есть Любовь и Жизнь, — Господь Бог.

Послушайте слова апостола Павла: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби» (2 Кор. 1,3–4). Заметьте: Бог не только дает утешение, Он Сам есть источник утешения. Когда человек открывает свое сердце Богу — в молитве, в тишине, в слезах — тогда приходит то, что не объяснить словами. Приходит покой. Иногда без слов, просто как присутствие. Как будто Отец обнял дитя. Мы читаем в Псалтири: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь… близок Господь к сокрушенным сердцем» (Пс. 33,19-20).

Это не значит, что верующий человек не страдает. Но это значит, что он не один. Даже во тьме — с ним Тот, Кто прошел через Голгофу. Христос утешает нас не с высоты, а изнутри нашей боли. Он Сам плакал у гроба Лазаря. Он знает, каково нам.

Иногда Бог не убирает скорбь, но дает силу ее перенести. Он, как врач, лечит душу, не всегда обезболивая, но всегда — исцеляя.

Как же обрести это утешение? Молиться. Даже если слова не идут — скажите Богу свою боль, как есть. Читайте Писание. Оно дышит утешением. Начните с Псалтири, с Евангелия. Обращайтесь к Церкви. Причастие — величайшее утешение, соединение с Самим Христом. Не замыкайтесь. Иногда Бог утешает нас через других людей.

Братья и сестры, Господь никогда не оставляет ищущих. Пусть скорби станут местом встречи с Живым Богом. Пусть слезы станут началом исцеления.