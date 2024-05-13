В Украине в результате войны, по разным оценкам, не используется более 5 млн гектаров пахотных земель. Это территории, которые понесли урон в результате боевых действий.
Как война разрушает украинские почвы и почему на местах взрывов нельзя выращивать сельскохозяйственные растения, РБК-Украина рассказала ученая Института микробиологии и вирусологии имени Д. К. Заболотного НАН Украины, доктор биологических наук Людмила Белявская.
Какой вред наносит сельскохозяйственным землям война
По приблизительным оценкам ученых, в результате военных действий пострадали около трети площадей выращивания зерновых. Во время взрывов и работы военной техники в почву попадает большое количество токсичных веществ – в частности, взрывчатых веществ и тяжелых металлов. Происходит химическое повреждение почвы.
Вокруг огневых точек не растет трава, а в почве из-под сгоревшей военной техники семена пшеницы вообще не прорастают, отмечают в Институте микробиологии и вирусологии.
Во время войны почвы получают также механическое и физическое повреждение – например, уплотнение вследствие работы тяжелой техники или сдвиг из-за взрывов.
Фото: В почве из-под сгоревшей военной техники семена пшеницы вообще не прорастают (gettyimages.com)
Ученая добавляет: даже те территории, над которыми летали ракеты, также понесли урон. Остатки ракетного топлива оседают на поля и попадают в почву и растения.
В образцах почвы – превышение тяжелых металлов в 10-20 раз
С 2022 года сотрудники института начали отбирать пробы почвы из мест непосредственного ведения боевых действий. Среди мест отбора – воронки от попадания ракет, бомб и мин, огневые точки, горение боевой техники.
Ученые института обнаружили в некоторых пробах почвы взрывоопасные вещества, в других случаях – превышение содержания тяжелых металлов в больших количествах – в 10-20 раз: ртуть, мышьяк, свинец, железо, медь, хром.
Фото: В местах взрывов превышение содержания тяжелых металлов в 10-20 раз (gettyimages.com)
Растения могут абсорбировать тяжелые металлы. Так вредные вещества будут попадать в человеческий организм с растительной пищей или мясом, если животное ело растения, накопившие металлы из почвы.
"Если токсичные вещества накапливаются в человеческом организме, это приводит к разным заболеваниям вплоть до тяжелых форм, рака. Это как бомба замедленного действия, когда визуально вреда не видно, а затем отразится на поколениях людей", - предостерегает микробиолог.
Почему на местах взрывов нельзя выращивать сельскохозяйственные растения
Вещества, попадающие в почву при взрывах, без специальной обработки участка остаются в воронке. Там, где горел танк или где стреляла артиллерия, территория выгорает, остается пятно, на котором только со временем восстанавливается растительность, говорит ученая.
По ее словам, существует несколько вариантов, как очистить почву.
Фото: В выжженной земле погибают микроорганизмы, уничтожается гумус (gettyimages.com)
В то же время на некоторых поврежденных участках не растут ни растения-фиторемедианты, ни сорняки.
Если фермеры засевают поврежденные участки сразу, необходимо обрабатывать семена соответствующими веществами, чтобы растение росло, а затем тестировать, какие токсичные вещества и тяжелые металлы будут в продукции.
Как можно восстановить почву после повреждений в результате военных действий
По словам Людмилы Белявской, исследования почв продолжаются, потому что реализуется проект Академии наук "Ускоренное восстановление почв, пострадавших в результате военных действий" с использованием микробных биологических и фиторемедиации.
Она рассказывает, что в других странах поврежденные войной почвы консервировались на десятки лет.
Фото: Ракета в поле возле Лисичанска (gettyimages.com)
Современные биотехнологии позволяют использовать участок через короткий период времени, так как ускоряют разложение токсичных веществ и переведение их в недоступную форму.
Производство таких препаратов есть частично в институте, но обращаются преимущественно те агропроизводители, которые и раньше использовали биотехнологии.
Комплекс восстановления почвы от токсического загрязнения стоит около 100-150 долларов на гектар.
Кроме биопрепаратов для восстановления почвы, в институте разрабатывают технологию очистки почв с помощью растений, которые "вытягивают" токсичные вещества, в частности, с помощью кориандра и клевера.