В начале каждого учебного года в большинстве стран-членов ЕС значительная часть преподавательских вакансий остается незаполненной, что часто объясняется низкой заработной платой, высокой нагрузкой и старением преподавательского состава.

С началом учебного года в странах Евросоюза 24 государства-члена стараются справиться с проблемой нехватки учителей. Это сказывается на успеваемости учащихся и препятствует достижению цели обеспечения качественного образования для всех.

Швеция, как сообщается, считается одной из самых пострадавших стран: к 2035 году ей потребуется 153 000 квалифицированных учителей.

Только Хорватия и Кипр не сообщили о нехватке педагогических кадров, согласно отчету Европейской комиссии "Мониторинг образования и обучения 2023". В то же время данные, имеющиеся в открытом доступе, не позволяют оценить, покрываются ли все потребности в Греции и может ли возникнуть нехватка по конкретным предметам.

Большинство стран сталкиваются с нехваткой преподавателей именно в области STEM (математика, информатика и научные дисциплины), а также квалифицированных кадров в сфере воспитания и образования детей младшего возраста.

Профсоюз работников образования и науки Германии, GEW, предостерег "от снижения стандартов педагогической квалификации, чтобы компенсировать нехватку кадров".

Почему же эта проблема остается столь острой и как она возникла во всем ЕС?

Каковы препятствия?

Профессия учителя страдает от различных непривлекательных проблем, среди которых низкая зарплата, отсутствие гарантий занятости и высокая рабочая нагрузка. Готье Катто был учителем географии во франкоязычной части Бельгии. Он начал свою преподавательскую карьеру в 22 года. Когда ему исполнилось 29 лет, Катто бросил работу учителя и перешел в инженерную сферу. До этого он работал преподавателем в классе с 39 подростками.

"Мне приходилось каждый день ездить в школу по три часа туда и обратно, потому что я живу в сельской местности", - говорит он. "И я выбрал работу в Брюсселе, потому что это давало мне определенную безопасность".

Дальние поездки, высокая нагрузка и ограниченные перспективы карьерного роста стали казаться ему несовместимыми с его желанием создать семью. По данным Евростата, в 2021 году только 8 % от общего числа преподавателей были моложе 30 лет. In 2021, 5.24 million teachers were employed in primary, lower secondary and upper secondary education in the EU.Eurostat Интеграция украинских детей в школы ЕС из-за войны также усугубила проблему нехватки учителей в Европе.

В Польше в феврале 2023 года 43 800 перемещенных детей из Украины были зачислены в дошкольные учреждения.

Тем временем многие страны страдают от старения преподавательского состава, и в ближайшие несколько лет ожидается волна выходов на пенсию, что только усиливает давление на систему.

В Португалии, по оценкам одного из профсоюзов учителей, Fenprof, на пенсию выйдут от 4700 до 4800 учителей - "самое большое число за последнее тысячелетие". К 2030 году стране потребуется более 30 000 новых профессиональных педагогов.

Во Франции нехватка преподавателей, особенно в провинции, заставила власти нанимать для работы в школах людей без специального образования, предоставляя им краткосрочное обучение в течение 6 недель. Всего в стране свободными остаются 3 186 вакансий в школах и лицеях.

Решение в масштабах ЕС?

Европейская комиссия поощряет мобильность учителей и награждает инновационные методы преподавания премией, чтобы решить проблему нехватки учителей и восстановить престиж этой профессии.

Многие страны ЕС также пытаются привлечь пенсионеров к работе и заполняют нехватку учителей временными контрактами в качестве экстренных мер.

В апреле этого года генеральный секретарь ASTI Ирландии Киран Кристи заявил, что Министерству образования необходимо "полностью изменить свое мышление", чтобы решить проблему нехватки учителей.

Кристи предложил реализовать ряд инициатив, чтобы стимулировать учителей, уехавших из Ирландии на работу за границу, к возвращению.

Вопрос заработной платы остается одним из самых важных. На первом месте среди стран содружества стоит Люксембург, потом - Германия. В этих странах учителя получают наиболее достойную зарплату.

В то же время решение на уровне ЕС может оказаться трудновыполнимым.

"Одна из причин, по которой трудно выработать сопоставимый с европейским межстрановой показатель нехватки учителей, заключается в том, что в странах действуют разные институциональные правила в сфере образования", - пишет экономист в области образования Джорджио Ди Пьетро в техническом отчете для Объединенного исследовательского центра ЕС.

"Например, формальная квалификация учителя может быть получена разными способами в разных странах. В одних странах человек автоматически становится учителем, пройдя программу подготовки учителей, в то время как в других для этого необходимо пройти дополнительные этапы".