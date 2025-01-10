2024 год стал самым жарким в истории наблюдений

Ушедший 2024 год стал самым жарким за 175 лет наблюдений, следует из данных европейского климатического центра Copernicus.

На Земле стало на 0,72°C теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы, и на 1,6°C – чем в доиндустриальном периоде. Таким образом, прошлогоднее потепление впервые превысило значение в 1,5°C, которое учёные считают критическим.

Ежегодное потепление по сравнению с доиндустриальным периодом, Copernicus

Климатологи отмечают, что один-два года критического потепления ещё не означают, что Парижское соглашение, которым страны договорились беречь климат планеты, было нарушено. Однако при нынешних темпах потепления на 0,2°C в десятилетие это становится всё вероятнее.

Отдельно учёных тревожит, что среднемировая температура осталась высокой даже после того, как исчез фактор природного явления Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Около года потепление объяснялось влиянием Эль-Ниньо и деятельностью человека: выбросами парниковых газов и вырубкой лесов. Со второго полугодия 2024 года фактора Эль-Ниньо больше нет.

Температурные аномалии по сравнению с периодом 1991-2020 годов, Copernicus

Температурные аномалии по сравнению с периодом 1991-2020 годов, Copernicus

Последние десять лет каждый год был теплее предыдущего – и климатологи ожидают, что тенденция продолжится. С 2023 года в мире стало теплее на 0,1°C. 22 июля 2024 года стал самым жарким в истории наблюдений. Средняя глобальная температура в тот день достигла 17,16°C.

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