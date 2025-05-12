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Вченим вдалося здійснити давню мрію алхіміків – перетворити свинець на золото

Категория: Новини / Наука та освіта

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В одной из лабораторий Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) удалось осуществить давнюю мечту алхимиков – превратить свинец в золото. Правда, только на мгновение. Как передает LIGA.net, об этом пишет профильное издание Engadget. 

Для превращения свинца в золото ученые использовали Большой адронный коллайдер (ВАК) – самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц.

Этот эксперимент с ВАК предусматривал столкновение субатомных частиц на очень высоких скоростях, чтобы манипулировать физическими свойствами свинца, превращая его в золото. 

ВАК часто используют для столкновения ионов свинца, чтобы создать чрезвычайно горячую и плотную материю, подобную наблюдавшейся во Вселенной после Большого взрыва. 

В ходе одного из экспериментов ученые заметили, что в некоторых столкновениях ядро свинца теряет несколько протонов или нейтронов.

Поскольку свинец имеет всего на три протона больше золота, такие потери могут на мгновение превратить свинец в золото – прежде чем атом распадется на частицы.

Подобные опыты проводились и с 2015 по 2018 год. Тогда удалось получить около 29 пикограмм золота (одна триллионная грамма).

Новые эксперименты дали почти вдвое больше, но это еще очень малое количество – значительно меньше, чем нужно хотя бы для изготовления ювелирного изделия.

"Поражает то, что наши детекторы могут справиться с лобовыми столкновениями, в которых образуются тысячи частиц, и в то же время чувствительны к столкновениям, в которых за раз образуется лишь несколько частиц, что позволяет изучать электромагнитные процессы "ядерной трансформации", – отметил представитель проекта ALICE Марко Ван Левен.




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