В Европейском Союзе рассматривается идея создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками как элемент возможного мирного соглашения. Однако дискуссии идут вокруг территориальных уступок, состава миротворческого контингента и роли США, которые дистанцируются от таких инициатив.

Об этом пишет Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

Европейские чиновники совместно с военными кругами прорабатывают ряд сценариев для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Среди ключевых предложений — создание буферной зоны в ширину до 40 километров между позициями украинских и российских войск.

Как пишет Politico, эта идея вызывает споры. Часть дипломатов видит в ней шанс для обеспечения временного мира, но существует риск фактических территориальных уступок, что может вызвать отказ Киева.

Миротворцы и численность сил

Обсуждается участие миротворческого контингента численностью от 4 000 до 60 000 военных. Скорее всего, основу сил составят подразделения из Франции и Великобритании, активно убеждающие союзников оказать военную поддержку.

В то же время Польша и Германия выступили против отправки войск в Украину, опасаясь прямого противостояния с Россией.

Позиция США

Соединенные Штаты пока дистанцируются от переговоров. Президент Дональд Трамп уже заявил, что американские войска не будут участвовать в миссии. Впрочем, Европа ведет переговоры с Вашингтоном о предоставлении спутниковой разведки и авиационной поддержки, ведь именно США обладают самыми техническими возможностями для контроля за исполнением договоренностей.

Бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд подчеркивает, что рассчитывать всего на несколько тысяч европейских наблюдателей опасно:

«Россияне не боятся европейцев. Если они полагают, что несколько британских и французских наблюдателей остановят вторжение, то они ошибаются».

Исторические параллели

Европейские дипломаты сравнивают возможную зону разграничения не со строго контролируемой границей между Северной и Южной Кореей, а скорее с разделением Германии времен холодной войны.

Параллельно НАТО готовит силы реагирования до 300 000 военных для укрепления восточного фланга. Это подчеркивает, что союзники ищут баланс между миротворческой миссией и готовностью противодействовать новым российским угрозам.

Напомним, президент Украины заявил, что Кремль лжет Дональду Трампу и хочет использовать переговоры для ослабления международного давления и сохранения войны.

