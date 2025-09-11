Когда у нас говорят о демографическом кризисе, в качестве главных причин чаще всего называют материальные и бытовые трудности. Логика проста: стоит увеличить пособия или улучшить жилищные условия — и рождаемость начнёт расти. Но исследования показывают: причины куда глубже, и они связаны не только с уровнем доходов.

Семейный опыт как фактор будущего выбора

Большую роль играет то, в какой семье ребёнок сам вырос. Опыт родителей формирует установки на брак и родительство. Если этот опыт позитивный — дети чаще хотят воспроизвести его в своей жизни. Если негативный — возникает противоположный эффект.

Эту гипотезу проверили учёные одного из госуниверситетов страны, так вот, в их исследовании участвовали старшеклассники трёх школ одного из городов миллионников, представлявшие разные семейные типы:

полные семьи с двумя кровными родителями,

семьи, где один из родителей — отчим или мачеха,

неполные семьи, где ребёнка воспитывает только мать.

Статистика: неполные семьи становятся нормой

С 2010 по 2020 годы доля неполных (монородительских) семей выросла с 32,6% до 38,5%.

Неполные семьи с матерью — с 28,9% до 31,2%.

Неполные семьи с отцами — с 3,7% до 7,3%.

Тенденция очевидна: разрыв браков и одиночное воспитание детей становятся всё более распространёнными. И это напрямую влияет на будущие установки подростков.

Что показал опрос

Пример для подражания. Среди респондентов из полных семей 86,5% считают свою семью образцом для будущей жизни. Среди детей из неполных семей так ответили только 10,8%.

Отцовский авторитет. 60% подростков из полных семей считают своего отца идеальным примером мужчины и родителя. В неполных семьях этот показатель падает до 10%.

Брак как угроза. Подростки из неполных семей чаще описывают будущий брак как «формальность», «трудный шаг» или «нечто пугающее». На вопрос «Когда у меня появится своя семья, моя жизнь…» они отвечали: «усложнится» или «сильно пошатнётся».

Родительство как стресс. 30% школьников, воспитанных одной матерью, ожидают от родительства «тяжёлого испытания», «стресса» и «обузы».

Главный вывод

«Испытуемые из полных семей в целом имеют более положительные установки в отношении супружества и родительства, чаще считают идеальной семью своих родителей, чем испытуемые из неполных семей, в ответах которых часто проявляется обида на родителей и травмирующие события из жизни семьи. Имеется достаточно высокий риск того, что данные обстоятельства могут негативно проявляться и в личных семейных отношениях детей», — отмечают авторы исследования.





Что дальше

Учитывая рост числа разводов и неполных семей, исследователи прогнозируют: уже в ближайшие 10–15 лет их доля может превысить 50%. Это значит, что государственные меры поддержки, ограниченные выплатами и улучшением бытовых условий, окажутся недостаточными.

Нужна работа с семейными ценностями, психологическая поддержка детей из неполных семей, программы по укреплению браков. Иначе риск воспроизводства негативного опыта будет только расти.



