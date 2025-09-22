Маттео Сальвини завершил митинг "Лиги" в Понтиде, подтвердив свое несогласие с военным участием в войне в Украине. На сцене также выступили лидеры других членов группы "Патриоты за Европу" и сын Жаира Болсонару, Флавио

Начиная свою речь перед полной лужайкой сторонников и флагов своей партии "Лига Севера" в Понтиде Маттео Сальвини призвал почтить память Чарли Кирка - но не минутой молчания, а размышлениями и аплодисментами, которые "донесутся до Аризоны", где в воскресенье проходят похороны убитого американского активиста.

Таким образом министр транспорта и инфраструктуры Италии завершил двухдневный митинг. "Позвольте мне попросить эту огромную, улыбающуюся, мирную толпу посвятить не минуту молчания, а мысли человеку, ушедшему от выстрела, у него остались жена и две маленькие девочки", - сказал ультраправый итальянский политик.

Сальвини затронул множество вопросов, начиная с войн в Украине и Газе, а также выступил против европейского плана перевооружения.

"Мы никогда не отправим наших детей и внуков воевать в Украину, мы ни с кем не воюем, - сказал он. - Я попрошу всех в муниципалитетах подать ходатайство с напоминанием о том, что Италия против войны, и посмотрю, что думают партии".





"Нет европейскому плану вооружений, нет европейским долгам на покупку оружия и танков. Мы не будем потакать стремлению к войне европейских лидеров и полулидеров, которые говорят о войне, чтобы скрыть неудачи у себя дома", - подчеркнул лидер "Лиги". пор, пока исламские головорезы из ХАМАС держат в заложниках палестинских и израильских детей, которые должны расти и учиться вместе на этих измученных территориях". Говоря о двухгосударственном решении для Израиля и Палестины, Сальвини заявил, что желание двух народов и двух государств "невозможно до техдержат в заложниках палестинских и израильских детей, которые должны расти и учиться вместе на этих измученных территориях".





Иностранные гости на сцене Понтиды

Перед Сальвини выступили три иностранных гостя и друга Сальвини. Со сцены в Понтиде президент "Национального объединения" и "Группы патриотов" в Европарламенте Жордан Барделла поблагодарил Сальвини за его смелость и решительность, назвав его примером "для всех народов Европы".

"Франция и Италия - два братских народа, которые вместе строили историю Европы. У них одни и те же христианские корни, одни и те же ценности и сегодня одни и те же битвы. Ведь очевидно, что патриоты восстают по всей Европе. На последних европейских выборах по всему континенту прокатилась новая народная волна, мы сформировали третью по численности группу в парламенте ЕС, группу патриотов, и это, дорогие друзья, только начало, - добавил Барделла. - Угроз много, никогда еще наша цивилизация не была такой хрупкой, никогда еще народы Европы не подвергались такому нападению на свой образ жизни, свою работу и идентичность".

Перед выступлением Барделлы было показано видеообращение президента испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаля.

"В Италии правительство консерваторов, благодаря воле Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Антонио Таяни, показало всей Европе, что у нас есть свой путь, - сказал Абаскаль. - Мы знаем, кто мы такие, откуда пришли и куда идем, и мы также знаем, что без суверенитета для наших народов невозможно будущее. Именно поэтому я говорю здесь, в Понтиде, что мы не будем молчать".





"Дорогие друзья "Лиги", дорогой Маттео, спасибо, что вы остаетесь верными Европе отечеств. Мы не будем поддерживать тех, кто хочет навязать вредные идеологии", - заключил испанский политик.





Среди главных гостей на митинге "Лиги" был и сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, Флавио. "Мы не отдадим нашу страну, мы не можем отказаться от наших христианских ценностей: Бога, родины, семьи и свободы", - сказал он.

"С левыми у власти в стране Бразилия потеряла свой суверенитет, Китай скупает всю Бразилию, от полезных ископаемых до земли для сельского хозяйства, но мы, правые, будем бороться за то, чтобы наш флаг никогда не стал красным флагом коммунизма", - сказал Флавио Болсонару, имея в виду приговор, вынесенный 11 сентября его отцу, который был признан виновным в попытке переворота, чтобы остаться у власти после поражения на выборах 2022 года.

Другие члены "Лиги" в Понтиде

На сцену митинга вышли и другие представители "Лиги", в том числе министр экономики Джанкарло Джорджетти, который заявил об успехах правительства в сокращении отходов, и евродепутат и заместитель секретаря партии Роберто Ванначчи.

"Мы не смиряемся с обществом метисов, как того хотели бы некоторые, и с исламизацией наших городов. Это поколение Понтиды, поколение хозяев в нашем доме", - сказал генерал итальянской армии, набравший более 500 000 голосов на европейских выборах 2024 года.

"Мы убеждены, что законы, принятые парламентом, избранным итальянским народом, не могут быть нарушены четырьмя судьями, которые отдыхают в удобных креслах в Брюсселе, - сказал Ванначчи, вновь обрушившись на европейские институты, а затем на обвинения Лиги в экстремизме. - Они называют нас экстремистами, потому что мы говорим, что те, кто незаконно пересекает наши границы, должны быть отправлены домой, или что те, кто совершает преступления и не уважает законы, должны отправиться в тюрьму. А если мест не хватает, мы построим еще больше тюрем".









