У Києві відбувся з'їзд партії, яку фінансує Малхасян-Новинський

28 сентября политическая партия “Сила нации”, активизировавшаяся в Киеве и Киевской области с июля 2025 года, провела организационный съезд. За три месяца никому не известная партия оказалась в центре серии журналистских публикаций о возможных непрозрачных источниках финансирования. 

Во время публичных мероприятий лидер партии Андрей Пелюховский и член генсовета Владимир Волков продвигают тезисы об “усилении роли государства”, “защите традиций” и “адаптации ветеранов”, включая идею применения военных навыков в частных оборонных компаниях и образовательном процессе. Расследователи называют этот набор тезисов калькой российских пропагандистских наративов.

Отдельное внимание авторы расследований уделяют возможному происхождению средств. В ряде публикаций финансирование “Силы нации” связывают, среди прочего, с беглым соратником Рината Ахметова по “Метинвесту” Вадимом Новинским, а также с самим Владимиром Волковым — директором и владельцем компании “Интерактивные системы обучения” (“ІСН”). Эта компания фигурирует в материалах StopCor о вероятных манипуляциях при образовательных тендерах и поставках интерактивного оборудования для школ.


