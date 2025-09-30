Порадуемся за соседей-поляков, которые постоянно блокируют на границе украинскую аграрную продукцию. Польские фермеры получат более 24,5 млрд евро субсидий от ЕС в новом бюджете Европейского союза на 2028–2034 годы.

Украинские фермеры получили в 2024 году 881 млн грн или 20 млн евро. В течении шести лет, возможно, аграрии получат 120 млн евро. При таких «раскладах» полякам должно быть стыдно за постоянный прессинг и буллинг украинской продукции.

При этом 24,5 млрд евро для поляков – минимальная гарантированная сумма для польского сельского хозяйства. А если нужно, то ЕС напечатает еще евро для польской клубники и грибов.

Наибольшие дотации для сельского хозяйства запланированы для Франции – почти 51 миллиард евро, далее следует Испания, Германия и Италия – более 30 миллиардов евро для каждой. Польша занимает пятое место по размеру субсидий.

Стоит помнить, что поляки использовали блокаду украинской продукции для усиления требования к своей власти и к ЕС. Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, немедленная выплата всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет на импорт украинской продукции. Так что одним выстрелом убили сразу двух зайцев.

Думается, что ни предыдущее, ни нынешнее правительство не занималось вопросом получения дотаций для украинских аграриев от Евросоюза. Теперь остается только облизываться на польские миллиарды.





Источник