Во время проведения правоохранителями обысков на территории Почаевской лавры в Тернопольской области произошли провокации: в частности, следователям препятствовала группа несовершеннолетних.

Источник: директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин в Facebook и в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Попытки следователей мирно и в присутствии адвокатов провести следственные действия на территории Почаевской Свято-Успенской лавры закончились провокацией со стороны религиозной организации. Под четким кураторством представителей братии лавры на место следственного действия были запущены несовершеннолетние, которые были крайне агрессивными и распускали руки как по отношению к следователям, так и к полиции".

Детали: Как рассказал Ильчишин журналисту информагентства, его привлекли к следственным действиям как руководителя Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который является балансодержателем шести достопримечательностей на территории Почаевской лавры, в части из которых должны были проводить обыски. Его задачей было следить за тем, чтобы не были нарушены аутентичные элементы достопримечательностей во время обысков.

"Во время обхода следственно-оперативная группа обнаружила, что двери в помещениях, которые должны были осмотреть, закрыты. Хотя накануне они были открыты. В таком случае правоохранители имели право открыть их с применением специальных инструментов вместе с представителями ГСЧС. Принудительно открыли двери в хозяйственную часть, здание которой расположено рядом с исторической памяткой. Когда это произошло, то начались провокации", – рассказал Ильчишин.

По его словам, появилась группа несовершеннолетних, которые вели себя агрессивно и препятствовали правоохранителям выполнять свою работу. На территории Лавры начали бить в колокола и собираться прихожане УПЦ МП.

"Было заметно, что это была предварительно спланированная акция, среди них был лидер, который руководил их действиями. Они начали дергать следователя, выхватили у него папку, пытались отобрать инструменты, которые следственно-оперативная группа имела с собой. Открыли ворота, и на территорию Лавры хлынула группа бабушек, которые обрызгивали правоохранителей водой, выкрикивая проклятия и молитвы одновременно, и не только на украинском языке", - рассказывает Ильчишин.

По данным "Укринформа", следственные действия перенесли на другой день.

Что предшествовало: Представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета сообщил, что на Тернопольщине на территории Почаевской лавры УПЦ МП правоохранители проводят обыски в рамках уголовного производства о мошенничестве в особо крупных размерах.