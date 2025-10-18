Предприниматели разоряются из-за бессознательных программ, которые живут в подсознании предпринимателей и питаются их неудачами. Буквально: когда у вас не получается, вы испытываете боль, разочарование, страх, бессилие. Это их «еда».

Грустно то, что зачастую эти программы заинтересованы в вашем провале больше, чем вы — в успехе.

Причины провала могут быть самые разные, одна из возможных — переплетение вашей судьбы с судьбой кого-то из рода. Например, с прадедом, которого раскулачили. Или с бабушкой, которая пережила блокаду.

И пока вы не разделите, где ваше, а где родовое, будете ходить по кругу.

У каждого своя история, но результат один — у вас сформировался порог безопасности. Напомню, что это: внутренняя цифра дохода, превышение которой подсознание считает опасной. Потому что в роду уже был кто-то, кто разбогател и потерял всё. Может быть, даже жизнь.

Что происходит при превышении порога:

— Внезапные расходы «съедают» излишек;

— Теряются крупные клиенты;

— Совершаются «случайные» ошибки в бизнесе;

— Деньги перестают поступать без видимых причин.

За 15 лет бизнес-консультирования я видел сотни предпринимателей, которые бились в этот невидимый потолок. Доход растёт до определённой планки — и останавливается, что бы вы ни делали. Это и есть порог безопасности, который не пропускает дальше, чтобы не повторить судьбу предка.

Можно ли его изменить?

Да, но сначала нужно его осознать и найти истинную причину ограничения.

«Деньги утекают сквозь пальцы»

«Зарабатываю больше, а выхожу либо в ноль, либо в минус»

«Я просто не создан для больших денег»

«Каждый месяц боюсь, что не смогу вовремя погасить платеж»

«Я работаю на деньги и банки, а не они на меня»

Если хотя бы одно из утверждений про вас, я знаю, как помочь.

Хорошая новость: бедность может быть не вашей. Проблемы с деньгами часто уходят корнями в глубинные слои, которые не поддаются поверхностным решениям.

Во ВсеЛенской терапии мы исследуем семь уровней, чтобы понять, как они влияют на отношение к деньгам:

1. Текущая жизнь

Травмирующий опыт детства, когда деньги ассоциируются с опасностью и тревогой, может бессознательно блокировать финансовый рост.

2. Родовая система

Раскулачивание, репрессии, потеря имущества — родовой опыт, где бедность воспринималась как способ выжить, может передаваться из поколения в поколение.

3. Реинкарнационный уровень

Память о прошлых жизнях, где богатство привело к смерти или предательству, может создавать внутренний конфликт между желанием денег и страхом последствий.

4. Другое время

Бессознательное следование устаревшим убеждениям о роли женщины в бизнесе или о «небожественной» природе денег может блокировать движение к финансовой свободе.

5. Инопланетный опыт

Например, опыт существования в цивилизациях, где деньги не существовали, может вызывать отторжение к материальному миру.

6. Параллельные реальности

Успех или неудачи в параллельных реальностях могут влиять на вашу мотивацию и восприятие необходимости зарабатывать в этой жизни.

7. Воздействия

Обеты бедности, родовые проклятия, магические вмешательства — все это может удерживать вашу систему в «бедном» состоянии.

Во ВсеЛенской терапии мы ищем первопричину страха и блоков, определяем, на каком уровне система удерживает бедность как защиту, и находим решение.

