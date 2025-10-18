Докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер считает, что в случае сохранения части территорий оккупированными Украина могла бы стать членом Евросоюза по примеру Западной Германии или Кипра.

Источник: Галер в интервью"Европейской правде"

Детали: По словам евродепутата, нужно сохранять реализм: вступление Украины в ЕС во время войны означало бы вступление ЕС в войну –, а поскольку для этого решения требуется единодушие, он не видит шансов на его принятие.

Галер считает, что возможна другая ситуация с началом перемирия, но не вся территория Украины будет освобождена.

"Тогда мы получим ситуацию, подобную той, в которой была Западная Германия. Она была членом ЕС, хотя не контролировала Восточную Германию. А после падения Берлинской стены действие немецкой конституции распространилось на Восточную Германию – и она автоматически стала частью ЕС. Ведь для Евросоюза его членом была Германия в целом, независимо от того, где проходят ее границы", – объяснил он.

По словам Галера, та же ситуация сейчас есть с Кипром: "В тот момент, когда решение будет найдено и Кипр воссоединится – право ЕС начнет действовать на всей территории острова".

Евродепутат утверждает, что то же самое может быть и с Украиной.

"Даже если в момент прекращения огня не вся Украина находится под контролем правительства – ничто не мешает нам вести переговоры о вашем вступлении в ЕС", – сказал он.

"И предметом переговоров будет членство Украины, а не части Украины. Нашим партнером в этих переговорах будет правительство всей Украины в ее международно признанных границах. А неподконтрольная правительству территория, если таковая будет – присоединится к ЕС в момент возобновления этого контроля", – добавил евродепутат.

Однако он подчеркнул, что наличие оккупированных территорий точно не помешает Украине стать членом ЕС.

Он также отметил, что с помощью переходных периодов можно будет беспроблемно интегрировать в ЕС оккупированные территории, как только они вернутся под контроль правительства Украины.

"Когда Украина присоединяется к ЕС, то переходный период (когда некоторые нормы общего рынка ЕС не применяются в течение определенного количества лет. – "ЕП") действует только для подконтрольной правительству части страны. А позже, когда другие части вернутся под контроль Украины – то только для этих территорий начнется учет своих переходных периодов", – объяснил евродепутат.

В этом же интервью Галер дал понять, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут так и не открыться до выборов в Венгрии весной 2026 года, поскольку "Виктор Орбан не передумает".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина и ЕС завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в Евросоюз.





Источник