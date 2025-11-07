Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции из-за связей с Владимиром Путиным, нашел способ избежать передачи Украине средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси". Согласно новым финансовым документам, значительную часть денег планируют направить на погашение долгов клуба перед принадлежащими самому Абрамовичу оффшорными структурами.

Об этом сообщает украинская редакция Forbes со ссылкой на The Times, передает Парламент UA.

В частности, в новом финансовом отчете компании Fordstam Limited (материнской структуры "Челси") отмечается, что средства от продажи клубу должны быть переданы в благотворительный фонд для поддержки жертв войны в Украине, но только после погашения долгов. После этого компанию планируют ликвидировать.

Всего в фонде хранится 2,35 млрд фунтов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси" и замороженных из-за санкций.

Однако отчетность свидетельствует, что изначально планируется погасить кредиты на сумму 1,54 млрд. фунтов, предоставленные оффшорными структурами самого Абрамовича. И только остальные средства, возможно, направят на помощь Украине. В документах нет указаний, что Абрамович готов списать эти долги.

Согласно данным, Fordstam задолжала принадлежащей Абрамовичу компании Camberley International Investments (Джерси) 1,43 млрд фунтов. Таким образом, реальная сумма, которую смогут направить на помощь украинцам, может составить около 923 млн фунтов.

Спустя более трех лет после продажи клуба средства все еще остаются заблокированными из-за спора между Абрамовичем и британским правительством.

Эксперт по финансам спорта Ливерпульского университета Киран Магуайр отметил, что ожидания, будто бы все средства от продажи "Челси" пойдут пострадавшим от войны, были чрезмерными. Из-за долгов перед оффшорными компаниями и юридических вопросов реальная сумма помощи может оказаться значительно меньше или вообще не быть выплаченной.

Все деньги по сделке 2022 остаются замороженными на счетах Fordstam. Их вывод возможен только после разрешения Управления по контролю за соблюдением финансовых санкций Великобритании (OFSI). Абрамович был внесен в санкционный список в феврале 2022 года.

Кроме того, покупатель клуба – консорциум Blueco 22 американского миллиардера Тодда Боэли – удержал 150 млн фунтов на покрытие возможных судебных издержек, связанных с деятельностью "Челси" до продажи. Fordstam не рассчитывает вернуть эти деньги.

Также в отчетности указано, что Blueco 22 уплатила 41,6 млн фунтов юридическим консультантам Fordstam, а давний партнер Абрамовича Евгений Тененбаум, остающийся директором компании и находящийся под санкциями, получил бонус в 4,8 млн фунтов.

Как сообщалось, правительство Великобритании ранее угрожал подать в суд на Романа Абрамовича, требуя передать Украине средства от продажи "Челси" — 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд), которые до сих пор заморожены.

Великобритания ввела санкции против Абрамовича в 2022 году из-за его связей с Путиным. Поэтому российский олигарх был вынужден продать клуб, а средства от продажи были заморожены — их нельзя перемещать или использовать без лицензии Управления по финансовым санкциям.

Британское правительство настаивает, чтобы эти средства были израсходованы исключительно на гуманитарную помощь Украине. Однако Абрамович впоследствии начал утверждать, что деньги должны быть направлены "всем жертвам войны", а теперь пытается вернуть большую часть себе средств, отмечает The Times.

При этом трасты, в которых хранятся активы Романа Абрамовича на миллиарды долларов, были реорганизованы в начале февраля 2022 года, еще до начала полномасштабного вторжения, чтобы передать бенефициарное право собственности его детям. Это произошло накануне введения санкций против российского олигарха.