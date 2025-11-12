Двадцать гуманитарных автобусов, переданных Одессе городами-побратимами Регенсбург (Германия) и Стамбул (Турция), вскоре начнут курсировать по социальным маршрутам. Об этом сообщил исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль во время заседания исполнительного комитета.

По его словам, Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения совместно с Департаментом труда и социальной политики разрабатывают маршруты и графики движения с учетом потребностей жителей разных районов города.

На линии выйдут 20 комфортабельных низкопольных автобусов Mercedes, которые будут соединять ключевые социально значимые объекты — учреждения здравоохранения, центры социальной поддержки, пункты выдачи гуманитарной помощи, железнодорожный вокзал и автостанции.

Ограничений по категориям пассажиров не предусмотрено: воспользоваться транспортом сможет любой желающий.

Кроме того, исполнительный комитет направил предложение Одесской городской военной администрации предусмотреть в рамках программы «Безопасность дорожного движения» финансирование обслуживания этих автобусов до конца года — почти 10 миллионов гривен.





Источник