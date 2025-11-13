Во власти нашли способ, как обеспечить украинцев мобильной связью даже при длительных отключениях электроэнергии. Однако нравится он далеко не всем.

За последние три года у украинцев выработался простой рефлекс: если исчезает свет – исчезает и связь.

В первый год массированных обстрелов это воспринималось с пониманием: ни одна мобильная сеть в мире не способна работать во время масштабных отключений электроэнергии. Но на третий год войны проблема связи стала настолько острой, что о ней отдельно заговорил президент Владимир Зеленский. Летом 2024 года на Ставке впервые обсудили новые, достаточно жесткие требования к мобильным операторам, которые предусматривали большие инвестиции и глубокую модернизацию сетей.

За год операторы, несмотря на скепсис, конфликты и долгие переговоры в правительственных кабинетах все же достигли заметного прогресса. Этой осенью, во время новых ударов по энергетической инфраструктуре, это показало свои результаты: мобильная связь, хоть и с перебоями, держалась по 8-10 и даже больше часов без электричества.

Однако последние недели показали другую реальность: россияне изменили тактику и бьют по энергосистеме жестче. Масштабные атаки баллистикой и попытки "отрезать" от света целые области, особенно приграничные Сумскую и Черниговскую, означают значительно более длительные отключения.

Понимая эти риски и возможное дальнейшее ухудшение ситуации в энергетике, государство решило снова поднять планку: обязать мобильных операторов еще сильнее резервировать сети. Логика на самом высоком уровне проста: беспрецедентные риски для энергетики влекут за собой беспрецедентные требования к мобильной инфраструктуре.

ЭП узнала как государство представляет работу мобильной связи этой зимой, какие риски это создает для операторов, и не придется ли в итоге за все это заплатить обычному абоненту в своей ежемесячной платежке.

Как раньше мобильные операторы готовились к блэкаутам

Во время масштабных отключений света летом 2024 года Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) уже обновлял требования к работе базовых станций мобильных операторов. Тогдашнее решение отражало позицию Ставки верховного главнокомандующего о необходимости сохранить связь для украинцев во время блэкаутов.

В конце концов новые требования вызвали шок и возмущение на телеком-рынке. ЭП тогда подробно описывала, почему в указанные сроки и в таком масштабе операторы физически не могут выполнить замысел власти. В результате так и произошло: все дедлайны, прописанные в распоряжении НЦУ, были сорваны.

Однако украинская энергосистема сыграла в пользу связи. Зима 2024/2025 годов прошла без массовых отключений, и прогнозы о "20 часах без света в сутки" не оправдались. Отсутствие новых блэкаутов позволило избежать повторения проблем со связью, которые украинцы ощутили летом 2024 года.

Параллельно мобильные операторы продолжали закупать оборудование, чтобы подтянуть сети к цели в 10 часов автономной работы. Еще осенью 2024 года представители компаний в разговорах с ЭП чаще всего называли горизонт окончания подготовки в середине лета 2025 года.

И хотя весной этого года предыдущие требования официально смягчили (об этом далее), части операторов все же удалось приблизить свои сети к заявленному 10-часовому уровню резервирования.

Впрочем, со значительным усилением российских обстрелов энергетической инфраструктуры готовность сетей работать от 8 до 10 часов без света, по мнению руководства государства, может оказаться недостаточной. Как стало известно ЭП, на одном из последних заседаний Ставки, которое состоялось в конце октября, приняли новые требования к мобильным операторам.

По словам собеседников ЭП в правительстве, само решение решили сделать непубличным, объясняя это нежеланием раскрывать врагу детали мероприятий по обеспечению связи во время возможных блэкаутов. Однако их требовательность неизбежно заставляет задуматься над тем, насколько реально воплотить такие условия на практике.

Бессрочное резервирование

В прошлогодних распоряжениях НЦУ говорилось, что не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа без электроснабжения.

Новые требования касаются увеличения доли базовых станций на генераторах. В отличие от предыдущих решений, теперь доля таких БС будет разной в зависимости от области – это реакция на риски, с которыми энергосистема будет сталкиваться этой зимой в разных регионах.

Если раньше ставка делалась на аккумуляторы с расчетом на автономную работу в течение 10 часов, и считалось, что этого хватит, чтобы "пережить" блэкауты, то теперь, скорее всего, рассчитывают, что отключения, во-первых, могут длиться более 10 часов, во-вторых, промежутков с имеющимся электричеством может быть мало, чтобы успевать заряжать батареи.

В результате мобильные операторы снова оказались в ситуации масштабного дооснащения сети. В прошлом году им пришлось завезти в Украину тысячи единиц оборудования и установить сотни тысяч аккумуляторных батарей на десятках тысяч базовых станций. Теперь, по словам собеседника ЭП на телеком-рынке, нужно будет закупить и поставить около 15 тыс. генераторов.

Точной оценки затрат пока нет, но представители нескольких компаний говорят о дополнительных инвестициях на миллиарды гривен. Процесс закупки новых генераторов уже стартовал и, вероятно, продлится до конца года.

По словам источников ЭП в правительстве, изменения по поддержанию мобильной связи прямо соответствуют угрозам новых обстрелов и разрушению генерации. Там также признают, что задача действительно достаточно амбициозная, но отмечают, что у тройки операторов есть ресурс для подготовки, апеллируя к финансовым показателям компаний.

Несмотря на новые требования в настроениях операторов чувствуется скорее принятие, чем сопротивление. "Мы понимаем вызовы, которые стоят перед энергосистемой, и готовы усиливать защиту сетей. Больше всего сейчас волнует не столько закупка, сколько организация процесса: сделать так, чтобы тысячи генераторов вовремя включались, заправлялись и обслуживались", – говорит собеседник ЭП на рынке.

ЭП направила запросы трем мобильным операторам относительно новых требований, но на момент публикации материала получила ответы только частично.

В "Киевстаре" подтвердили получение распоряжения НЦУ об усилении требований к стабильности сетей, но его содержание не разглашается из-за грифа "для служебного пользования". Оператор уверяет, что поддерживает постоянный контакт с государственными и местными органами для обеспечения связи даже в критических условиях.

В lifecell отметили, что 94% их сети способны работать автономно до 10 часов, а 23% базовых станций обеспечены генераторами для более длительных обесточиваний. По их данным, это позволит обеспечить до 70% сети автономной работой во время длительных отключений.

В компании не прокомментировали новые требования государства, отметив лишь, что сотрудничают с органами власти и отметили комплексность задачи: закупка, логистика, техническое обслуживание и обеспечение топливом.

Нужна армия подрядчиков

Последние несколько недель главы областных военных администраций в своих соцсетях регулярно отчитываются о совещаниях с мобильными операторами, экстренными и коммунальными службами. Тема везде одна: как обеспечить бесперебойную мобильную связь в условиях возможных отключений электроэнергии.

Самым показательным стало совещание на Киевщине. Там сообщили, что в области уже сформировано 125 мобильных бригад, которые должны оперативно обслуживать базовые станции, перевозить и подключать генераторы и реагировать на внештатные ситуации. На базе этих бригад запускают пилот в Золочевской, Дивичковской и Бучанской громадах, чтобы протестировать алгоритмы привлечения, правила взаимодействия и координации между операторами и администрациями на уровне всего региона.

Кроме того, недавно Минцифры начало предлагать украинцам оплачиваемо запитать БС мобильных операторов своими генераторами. "Если вы имеете генератор мощностью от 7,2 кВт, подключите его и получайте ориентировочно от 110 до 140 грн в час. Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1320 грн, юридическое – около 1720 грн", – поощряли население и бизнес в министерстве.

Фактически такие пилоты – это часть договоренностей между государством и операторами по выполнению новых требований. Как говорят несколько собеседников ЭП на рынке, главный вызов – не столько закупить и установить генераторы, сколько обеспечить их непрерывную работу.

"Купить генераторы мы можем. Самый большой вопрос не в железе, а в топливе", – объясняет собеседник ЭП на телеком-рынке. Для базовых станций нужны генераторы мощностью от 7,2 кВт, которые в среднем потребляют около 4 литров топлива в час. Стандартной 20-литровой канистры хватает на 5-6 часов работы, тогда как по решению НЦУ отдельные БС должны быть готовы работать автономно до 72 часов.

Если масштабировать это на плановые закупки, речь идет о более чем 4,5 млн литров топлива, которые надо завезти, хранить и вовремя доставлять на площадки. Как шутит один собеседник ЭП, знакомый с вопросом, операторов фактически подталкивают к тому, чтобы они покупали бензовозы.

Под такие задачи приходится с нуля выстраивать логистику: от закупок до доставки топлива на тысячи разбросанных по стране площадок. При этом стоит учесть, что плотность БС разная: где-то это 10 объектов в радиусе 15 км, а где-то – одна БС в 150 км от областного центра.

По словам собеседников ЭП среди операторов, без системного сотрудничества с ОВА такой объем работы невозможно собрать воедино. Нужна буквально армия людей, которые неделями могут ничего не делать, а потом двое-трое суток подряд запускать, заправлять и проверять генераторы по всей области.

Вместо заключения

История с новыми требованиями НЦУ напоминает прошлогоднюю. Тогда также для реализации амбициозного решения, принятого "наверху", месяцами пытались придумать стратегию решения проблем на низших ступенях власти вместе с компаниями. В конце концов, когда тема мобильных сетей отошла для власти на второй план, июльское распоряжение тихо смягчили.

Но если прошлогодняя зима прошла без значительных отключений электроэнергии, то прогнозы на эту уже менее оптимистичны и включают почасовые отключения в течение всей зимы. Несмотря на это собеседники ЭП на телеком-рынке не исключают, что со временем и новые требования могут быть пересмотрены, как это произошло с предыдущими.

Пока модернизация сетей потребует еще больших ресурсов. Только на топливо для работы базовых станций трех мобильных операторов в течение 72 часов может уйти около 400 млн грн. По данным ЭП, компании пока считают будущие бюджеты, поэтому еще не знают, выльются ли новые требования в повышение абонплаты для пользователей.

И наконец главное. Мобильные генераторы вряд ли станут "волшебной пилюлей" для связи во время блэкаутов. Они не рассчитаны на непрерывную работу 24/7: им нужны паузы, сервис, замена масла. Массовая установка генераторов не сделает связь такой же, как в мирное время, хотя и может существенно повысить устойчивость сети и обеспечить базовый минимум услуг.

Решающим фактором все равно остается поведение пользователей. Они могут как критически перегрузить сеть, так и помочь ей выдержать пиковые нагрузки. Идеальный сценарий – когда люди заранее заботятся о резервировании домашнего интернета и во время отключений используют мобильную сеть преимущественно для звонков и текстовых сообщений. Тем, кому нужен стабильный интернет за любую - цену, придется переходить на xPON и другие решения с более глубоким резервированием.

Иначе даже при условии, что все базовые станции работают, а домашние маршрутизаторы – нет, мобильная сеть все равно будет "ложиться" под давлением трафика. Мы это уже видели: на экране смартфона отображается "LTE", но ни одна веб-страница не загружается.





Источник