



Миссия "Артемида-2" завершилась. Капсула с экипажем вошла в атмосферу на скорости около 40 000 км/ч, выдержала экстремальные температуры и на шесть минут полностью потеряла связь с Землёй. Именно этот этап считается самым сложным и рискованным во всей миссии. Астронавты Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен после почти 10 дней в космосе успешно приводнились в заданной зоне. В этом видео - ключевые моменты возвращения, реакция в Хьюстоне и первые минуты астронавтов на Земле.