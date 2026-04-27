 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Перепади температури в Україні можуть призвести до серйозних втрат

Категория: Новини / Події

В Украине потери урожая плодовых деревьев могут достичь 40% из-за постоянных перепадов температуры этой весной. Об этом сообщил председатель Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью украинским СМИ.

По его словам, нагрянувшие холода и снегопады негативно влияют на урожайность. ”Это минус с точки зрения проблем с опылением, потому что при такой погоде естественные опылители, такие как пчелы и шмели, точно летать не будут. И отсутствие опыления может привести к потере урожая на 25%, 30%, 40%”, — сообщил Баштанник.

Он отметил, что есть нюансы, при которых возможны изменения, но если прогнозы морозов до -5, -7 градусов оправдаются, то потери могут быть ещё выше.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 