В Украине потери урожая плодовых деревьев могут достичь 40% из-за постоянных перепадов температуры этой весной. Об этом сообщил председатель Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью украинским СМИ.

По его словам, нагрянувшие холода и снегопады негативно влияют на урожайность. ”Это минус с точки зрения проблем с опылением, потому что при такой погоде естественные опылители, такие как пчелы и шмели, точно летать не будут. И отсутствие опыления может привести к потере урожая на 25%, 30%, 40%”, — сообщил Баштанник.

Он отметил, что есть нюансы, при которых возможны изменения, но если прогнозы морозов до -5, -7 градусов оправдаются, то потери могут быть ещё выше.





