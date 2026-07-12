Одеські спортсмени стали головною рушійною силою успіху збірної України на чемпіонаті світу з муай-тай

Збірна України блискуче виступила на престижному міжнародному турнірі Amazing MuayThai World Festival 2026, який проходив із 25 по 29 червня у столиці Таїланду — Бангкоку. Один із наймасштабніших світових форумів з муай-тай зібрав близько тисячі найсильніших спортсменів із десятків країн, перетворившись на справжнє свято бойових мистецтв.

Українська команда WBC MUAY THAI UKRAINE під керівництвом президента Федерації Теймура Ібрагімова гідно представила нашу державу, здобувши 2 золоті, 3 срібні та 5 бронзових нагород.

Особливий внесок у цей успіх зробили представники Одеської області — спортсмени Всесвітньої бійцівської ліги AWFL та вихованці KOGAN TEAM під керівництвом заслуженого тренера України Наталії Коган. Саме вони принесли Україні найбільшу кількість медалей.

Чемпіоном світу став Вадим Коляда, срібні нагороди вибороли Владислава Цісар та Єлизавета Вєлікова, а бронзову медаль здобув Максим Ляшевський. Їхні перемоги стали яскравим свідченням високого рівня підготовки одеської школи муай-тай та вагомим внеском у міжнародний авторитет українського спорту.

Важливою подією стала й підтримка української делегації Тимчасово повіреним у справах України в Королівстві Таїланд Віктором Семеновим, який привітав спортсменів та висловив їм слова підтримки.

Не менш значущими були досягнення українських фахівців у сфері міжнародного суддівства. Спікер Міжнародної школи суддів AWFL, суддя міжнародної категорії Наталія Коган, а також слухач школи Олександр Ткачук успішно пройшли міжнародний суддівський семінар і отримали відповідні сертифікати. Крім того, Олександр Ткачук працював на світовій першості як суддя та рефері, гідно представляючи українську суддівську школу на міжнародній арені.

Виступ української збірної на Amazing MuayThai World Festival 2026 став ще одним підтвердженням того, що навіть у надзвичайно складний для країни час українські спортсмени продовжують демонструвати світу високий рівень майстерності, силу духу та незламний характер, а синьо-жовтий прапор України впевнено здіймається над міжнародними п'єдесталами.