Европейская комиссия хочет оштрафовать компанию Meta, одним из соучредителей которой является Марк Цукерберг, за то, что социальные сети Facebook и Instagram “вызывают зависимость”. Об этом сообщает Радио Свобода.

В Брюсселе считают, что такие функции Facebook и Instagram, как бесконечная прокрутка, автоматическое воспроизведение видео, push-уведомления и персонализированные рекомендации, побуждают пользователей проводить больше времени на платформах и могут негативно влиять на психическое здоровье, особенно подростков.

Если эти выводы подтвердятся после завершения расследования, Meta может получить штраф в размере до 6% от годового мирового оборота. В компании заявили, что не согласны с оценкой Еврокомиссии.

Это происходит на фоне растущей международной критики в адрес крупных технологических компаний и влияния их онлайн-платформ на общество.

В марте в США завершилось историческое судебное разбирательство, по итогам которого компанию Meta признали виновной. Суд установил, что принадлежащие ей платформы, в том числе Instagram, были спроектированы таким образом, чтобы формировать зависимость у детей.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может уже в сентябре ввести ограничения на использование соцсетей детьми. По данным СМИ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично продвигает эту инициативу.

Как мы писали, Meta может столкнуться со штрафами на сумму до 1,4 триллиона долларов по искам нескольких американских штатов. Речь идет об исках, поданных генеральными прокурорами Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси. Они обвиняют Meta в том, что компания сознательно сделала Facebook и Instagram вызывающими зависимость у детей и подростков, а также вводила общественность в заблуждение относительно безопасности своих платформ.





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