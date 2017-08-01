Советы специалиста

Очень важный сустав

На этот раз мне хотелось бы обратить ваше внимание на один из самых важных суставов, обеспечивающих правильное функционирование нашего организма. Это – голеностопный сустав. Благодаря слаженным движениям в костях, составляющих голеностопный сустав, мы можем двигаться, бегать, ходить. Голеностоп в течение жизни выдерживает огромные нагрузки. Образован он снизу таранной костью, сверху – большеберцовой и малоберцовой костями. Проще говоря он расположен там, где стопа совершает максимальные движения при ходьбе и беге. Обычно, когда жалуются на боли в голеностопном суставе, пациенты употребляют такое не очень правильное выражение как «болит, где переход в стопу».

Многим кажется, что боли в этой области не так уж страшны, их можно перетерпеть и даже с ними свыкнуться. К сожалению, нельзя так к этому относиться. Недооценивать важность голеностопного сустава нельзя. Проблемы в этой области, если ими не заниматься, не лечить их, часто приводят к артрозу, боли становятся хроническими, невыносимыми, которые «перетерпеть» уже невозможно. В таких случаях помочь пациенту может уже только оперативное лечение.

Голеностопный сустав – один из самых крупных суставов в нашем организме. Его кости связаны между собой связочным аппаратом, который удерживает его и придает ему необходимую подвижность. Если связки повреждены, подвижность нарушается, возникает гиперподвижность и нестабильность сустава и эта проблема может стать очень серьезной, если к ней вовремя не подойти с правильным лечением.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что связочный аппарат стопы и голеностопного сустава требует нашего внимания с целью профилактики и вовремя начатого лечения, так как «движение – есть жизнь». Ни в коем случае нельзя игнорировать случившиеся в этой области травмы в надежде, что «все само пройдет». Если даже травма кажется вам незначительной – все равно, обратитесь прежде всего в травмпункт, проверьте, все ли в порядке с суставом и связочным аппаратом, тем более что современные медицинские технологии позволяют проверить это с наибольшей степенью достоверности. Здесь очень важен вовремя и правильно поставленный диагноз. Принятые меры помогут сохранить ваш голеностоп подвижным и здоровым надолго.

Если же вы этого не сделали, а так, к сожалению, чаще всего и происходит, и на травмированный связочный аппарат будет продолжать оказываться нагрузка, то её неправильное перераспределение в суставе приведёт к хронической боли.

При повреждении связок сроки восстановления составляют четыре-шесть недель. В это время нагрузку на связки необходимо ограничить, но мы продолжаем наш «бег по жизни», не можем и не хотим останавливаться, нам постоянно некогда, мы не думаем о будущем. В итоге сами для себя сокращаем время активной, качественной жизни, где каждый день не наполнен болью и ограничениями. Может и такое случиться, что со временем в голеностопе возникает проблема, которую тяжело решить даже оперативным путем с гарантированным результатом.

Что же происходит? Появляется боль, организм таким образом защищает себя, требует ограничить движение. Травмированные, не восстановленные в свое время связки, не выполняют своей функции стабилизации костей в суставе, таким образом равновесие нагрузки на связочный и костный аппарат нарушается. Следующей ступенью развития заболевания становится хромота, необходимость пользоваться вспомогательными приспособлениями – тростью, затем костылями и даже ходунками. Конечным результатом может стать инвалидная коляска. Поэтому – еще раз подчеркну – так важно вовремя обратиться к врачу и правильно и вовремя поставить диагноз. Зачастую рентген может не дать полной картины повреждения, так он «видит» исключительно костную систему, но не связочный аппарат. В этом случае правильнее применить такое исследование, как УЗИ (ультразвуковое исследование), в некоторых случаях показано проведение МРТ (магнитно-резонансного томографа). Понять, что именно нужно лечить – это первый шаг к победе.

При острой, свежей травме очень важно ограничить подвижность поврежденных связок, дать им возможность «срастись». В травмированной области повреждённые структуры должны находиться в правильных условиях для регенерации – восстановления. Как этого достичь? Наиболее доступный вариант лечения – гипсовая иммобилизация. Это – гипсовый «сапожок», гипсовая шина и т.д. Гипсовая неподвижная повязка применяется в остром периоде, затем ее может заменить эластичная повязка. Хочется отметить, что современная медицина предлагает в этих случаях более комфортные, облегченные варианты гипсовой фиксации, такие как ортезы, туторы, они могут быть съемные, на застёжках, липучках при которых можно провести туалет конечности, гигиенические процедуры.

Если же эффекта лечения, используя вправление и иммобилизацию (фиксацию конечности) невозможно достигнуть, надо рассмотреть вариант оперативного лечения. Не нужно бояться того, что может облегчить вам жизнь в последующем, восстановить функцию в суставе, убрать боль.

Переломы наружной или внутренней лодыжек, если смещение значительное, больше 2 мм, необходимо синтезировать металлическими конструкциями. Поврежденные связки между берцовыми костями нужно сшивать, либо создавать оперативным путём условия для их сращения. В любом из случаев нужно полностью восстановить анатомическое соответствие в суставе, другими словами – сделать так, как было до травмы.

В некоторых случаях на различных этапах очень эффективно применение различных физиопроцедур, их положительное действие нам известно – ультразвук, магнитотерапия, тепловые процедуры, электрофорез, амплипульс и т.д. Применяются также в том или ином случае для уменьшения боли и восстановления поврежденного участка внутрисуставные инъекции. Методик лечения достаточно много. Главное – обратиться к специалисту, поставить правильный диагноз и вовремя начать правильную терапию.

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