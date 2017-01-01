Кому мешает русский язык, или кто пытается опять расколоть страну

Украинское общество опять пытаются разделить по языковому принципу. В парламент был внесен законопроект о языках, который может спровоцировать скандал похлеще квот на радио и еще более расколоть украинское общество.

Более 30 авторов, преимущественно из президентской политической силы БПП, Народного фронта и Самопомощи, предлагают провести тотальную украинизацию. Основная идея проекта - сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Попытки "введения многоязычия" (вероятно под этим понимаются призывы к расширению прав русского языка) станут уголовным преступлением и будут приравнены к свержению государственного строя. За игнорирование необходимости использования украинского языка или пренебрежение к нему грозит серьезная ответственность и штрафы.

Что гласит проект

"Этот закон будет способствовать согласию в обществе, утверждению украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, консолидации и развитию украинской нации", - гласит пояснительная записка к проекту.

Суть проекта в следующем:

Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров. Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию. Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка. Проект предусматривает создание специальной Национальной комиссии по стандартам украинского языка, которая будет определять необходимый уровень владения им для занятия определенных постов и должностей. Например, кандидаты в президенты должны будут подавать сертификат на знание украинского языка, выданный этой комиссией. А помощники-консультанты народных депутатов должны будут свободно говорить на украинском языке на уровне, предусмотренном этой Нацкомиссией. Аналогичные требования по уровню знания украинского языка распространяются на госслужащих, дипломатов, судей, адвокатов, нотариусов, работников образовательных и медицинских учреждений, сотрудников государственных и коммунальных предприятий.

Штрафы за русский язык

Законопроект предусматривает создание института Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет. При этом органе будут работать языковые инспекторы. Этим лицам депутаты хотят дать право составлять протоколы об административном нарушении, если были нарушены нормы языковой политики.

Невыполнение требований языковых инспекторов будет наказываться штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов (1700-3400 грн). Законопроект предполагает административную ответственность для чиновников, которые не используют украинский язык, - штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов (3400-6800 грн). В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт и тд) - нарушение языковой политики может обернуться штрафом от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (3400-5100 грн).

Предпринимателям, которые работают в сфере электронной коммерции, также светит ответственность за невыполнение требований пока еще законопроекта. Например, в случае продажи товаров без обязательной маркировки на украинском языке, деятельность такого субъекта хозяйствования может быть временно прекращена.

Телерадиоорганизациям, на которых больше не будет квот, а будет исключительно украиноязычное вещание, за нарушение законопроекта будет светить штраф 10% от лицензионного сбора.

Судя по проекту, послабление будет дано только информационным агентствам, которым будет разрешено "распространять свою продукцию на государственном, а также других языках, придерживаясь общепринятых этических и моральных норм словупотребления".

Принять гражданство Украины смогут лица, которые будут владеть украинским языком на уровне, определенном Нацкомиссией по стандартам государственного языка. Требование не распространяется на слепых, глухих и немых просителей гражданства. То есть, по новому закону ни Михаил Саакашвили, ни Хатия Деканоидзе, ни большинство других грузинских "десантников" не смогли бы получить гражданство Украины. Разве что, прикинувшись глухими и немыми.

"Политизация закона политиканами"

Несмотря на то, что под проектом стоят подписи 33 нардепов, некоторые из них не могли пояснить "Стране" законопроект по сути и говорили, что их "попросили подписаться под законопроектом" (но кто попросил, не говорят).

Главный автор проекта - нардеп от "Самопомощи" Ирина Подоляк в интервью РБК ранее заявила, что подобный закон якобы действует во всех странах, где государственный язык - один. При этом она забыла, что Украина - многонациональное государство.

Интересно, что еще в ноябре председатели организаций национальных меньшинств отмечали, что хоть действующая законодательная база в сфере обеспечения и защиты прав национальных, этнических и языковых меньшинств является достаточно широкой, однако, значительная часть норм не выполняется или нарушается.

Меньшинства критиковали и законопроект о квотах для радио, и заявление Министра инфраструктуры Владимира Омеляна от 17 октября 2016 о полном запрете региональных языков и языков меньшинств Украины в подотчетных ему аэропортах и ​​вокзалах, и массовое закрытие школ, где ведется обучение на языках национальных меньшинств.

Напомним, что в настоящее время в Украине все еще действует закон "Об основах государственной языковой политики", принятый еще 3 июня 2012 года. По документу, русский язык получил статус регионального там, где он является родным для, как минимум, 10% населения. После принятия документа Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Но тогдашний и.о.президента, спикер ВР Александр Турчинов отказался подписывать принятый документ. Таким образом, отмена языкового закона не вступила в силу. Летом 2014 года 57 депутатов обратились в Конституционный суд с требованием отменить закон "в связи с несоответствием его положений Конституции Украины".

Это обращение КС начал рассматривать только в декабре 2016 года, последнее заседание состоялось 19 января 2017 года, и в этот же день в парламент был внесен законопроект "О языках".

Согласно проведенному с 24 ноября по 8 декабря текущего года Центром этических и политических исследований "Лад" социологического опроса в городе Одессе, 73% опрошенных считают правильным обеспечение свободного развития региональных языков или языков меньшинств в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012г.

А на вопрос "Сколько государственных языков должно быть, по Вашему мнению, в Украине", 30% опрошенных поддержали два государственных языка, 43% за один язык, 4% высказались за три государственных языка. 3% считают, что можно как в Швейцарии и четыре государственных языка ввести. И тут, считают, как одесские, так и киевские ученые, нет никаких подводных камней и никакого посягательства на государственные устои страны. Есть историческая логика и потребность общества. Ведь та же Швейцария, Финляндия, Бельгия, Португалия, Испания, Ирландия, Люксембург, или так горячо любимая многими нашими «патриотами» Канада своим официальным многоязычием подчеркнули многообразие культур и народностей, а также национальную самобытность своих территорий, что лишь укрепило их государственность.