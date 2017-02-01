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  • Дата: Вчера, 22:56
Вчера, 22:56

В Одесской области напали на священника

Категория: Первая полоса / Происшествия

В Одесской области напали на священника

В ночь с 16 на 17 февраля, в с. Васильевка, Беляевского района Одесской области, совершено разбойное нападение на приходской дом при Петро-Павловском храме, в результате чего пострадал священник.
Около трех часов ночи, священник, проживающий с семьей в доме при церкви, был разбужен посторонними звуками. Пройдя в соседнее помещение, он обнаружил там пробравшегося похитителя, который сразу бросился на священника. Батюшка смог нейтрализовать нападавшего, скрутив его, однако подоспевший подельник грабителя с помощью металлической монтировки, начал наносить удары священнику по голове и телу, отбив соучастника. После этого преступники поспешно скрылись.
У священника оказались разбитыми кожные покровы головы, многочисленные гематомы и ссадины лица, шеи и плеч. Пострадавшему пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь в медучреждении. Состояние оценивается как средне-тяжелое.
В настоящее время на месте преступления работают специалисты МВД с привлечением кинолога. Личности нападавших пока не установлены.


Источник: Православная Одесса



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