Выпускников 9 и 11 классов школ приглашают получить востребованную рабочую специальность

В нашей стране продолжается вступительная кампания в учебные учреждения. У желающих поступить в профессионально-технические училища ещё достаточно времени, чтобы определиться со своей будущей специальностью, приём документов продлится до 23 августа.

К сожалению, в последние годы в нашей стране значительно сократилось количество профессионально-технических училищ, а прошлом году в высших государственных органах и вовсе поднимался вопрос о том, чтобы полностью ликвидировать систему профессионально-технического образования. И это при том, что по всей Европе, да и по всему миру прослеживается тенденция увеличения количества профессионально-технических училищ, а наша страна испытывает острую нехватку кадров, имеющих рабочие специальности! Однако, несмотря на все пессимистические прогнозы, благодаря активной деятельности народного депутата Украины, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова по защите системы профтехобразования в Украине, её всё же удалось сохранить. И это очень важно, ведь рабочие специальности на сегодняшний день очень востребованы и достаточно хорошо оплачиваются на рынке труда, огромное количество предприятий нуждается в таких кадрах, а в нашей стране практически нет учебных заведений, где их готовят.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» имеет в своей структуре обособленное подразделение — «Объединенное высшее профессионально-техническое училище сферы услуг». Училище сферы услуг приглашает на обучение выпускников школ, которые получили полное среднее образование (11 классов) или базовое общее среднее образование (9 классов), без сертификата внешнего независимого тестирования.

Подготовка специалистов проходит по следующим направлениям:

Швея. Портной: срок обучения на базе 9 кл. - 2 года 8 мес., на базе 11 кл. – 2 года;

Закройщик. Младший специалист «Технологии лёгкой промышленности (Моделирование и конструирование промышленных изделий)»: срок обучения - 2 года;

Парикмахер (парикмахер-модельер): срок обучения на базе 9 кл. - 3 года, на базе 11 кл. - 1,5 года;

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры: срок обучения на базе 9 кл. - 3 года, на базе 11 кл. - 1,5 года;

Ассистент референта. Администратор: срок обучения на базе 9 кл. - 3 года, на базе 11 кл. - 1,5 года.

По окончании обучения выпускники получают диплом младшего специалиста государственного образца и гарантированное трудоустройство по выбранной специальности.

На данный момент в училище обучается порядка 70 детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Помимо государственной стипендии, такие студенты получают денежные выплаты на трёхразовое питание, покупку учебников, одежды, а также дважды в год получают материальную помощь. Кроме того, иногородние студенты этой льготной категории имеют право бесплатного проживания в студенческом общежитии.

Тонкостям профессии студентов обучают высококвалифицированные преподаватели, а также мастера производственного обучения, сами занятие проводятся в специализированных мастерских. Кроме того, на базе училища работает инновационный кабинет-лаборатория, оборудованный системой автоматизированного проектирования одежды. Несмотря на сложную ситуацию, в которой оказались профессионально-технические училища в нашей стране, для студентов Высшего профессионально-технического училища сферы услуг созданы максимально комфортные бытовые условия, а совсем недавно на его базе было открыто современное студенческое кафе с приемлемыми ценами на качественное здоровое питание.

Объединенное высшее профессионально-техническое училище сферы услуг имеет договора с базовыми предприятиями Одессы и Одесской области о подготовке квалифицированных работников для данных предприятий. Кроме того, в нынешнем году ВПТУ сферы услуг заключил договоры о сотрудничестве с высшими учебными заведениями городов Киева и Мукачево, и теперь выпускники училища могут продолжить обучение в этих вузах и получить по своей специальности высшее образование.

Зачисление в училище проводится по результатам тестового испытания.

Прием документов осуществляется приёмной комиссией в двух корпусах ежедневно с 9.00 час. до 16.00 час кроме выходных дней (суббота и воскресенье). Приём документов продлится до 23 августа включительно.

Адрес училища:

Корпус №1: г.Одесса, ул. Мельницкая, 24-а. Телефоны для справок: (048) 733-30-67, 731-62-78. Проезд: троллейбус - №№ 3, 14; маршрутное такси №№ 201, 233, 191, 168. Остановка Завод «Шустов».

Корпус № 2: м. Одеса, ул. Пионерская, 7.

Телефон для справок: (048) 715-34-12

Проезд: трамвай - №№ 17, 18, 19, 23; троллейбус - №№ 10,11;

маршрутное такси №№ 175, 210, 127, 208. Остановка: четвёртая ст. Большого Фонтана.