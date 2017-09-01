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  • Дата: Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30

Сергей Кивалов снова возглавил рейтинг «100 влиятельных одесситов»

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов снова возглавил рейтинг «100 влиятельных одесситов»

Стали известны результаты третьего ежегодного рейтинга «100 влиятельных одесситов», организованного благотворительным фондом «Журналисты за демократию» и информационным агентством «Одесса-медиа». Список кандидатов на победу включал в себя 370 претендентов. Среди них: победители рейтингов прошлых лет, а также известные руководители предприятий, народные депутаты Украины, депутаты областного и городского советов, известные политики и общественные деятели. Согласно народному голосованию, которое проходило на сайте «Одесса медиа», возглавил рейтинг и стал самым влиятельным одесситом 2017 года — народный депутат Украины, президент Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Свой голос за него отдали около 30 тысяч граждан. Сразу после Сергея Кивалова на втором месте в списке Одесский городской голова Геннадий Труханов, а на третьем – председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.



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