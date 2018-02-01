Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год 

Дорогие друзья, представляю Вашему вниманию отчет о своей деятельности в качестве народного депутата за 2017 год.

Хочу отметить, что этот год для Верховной Рады ознаменовался целым рядом скандальных законопроектов и принятых решений.

Однако, вместо того, чтобы давать реальную оценку принятым законам, некоторые «эксперты» и СМИ переносят акцент с качества на количество голосований каждого депутата, и на основании числа голосований пытаются выстраивать анализ деятельности народных депутатов.

Подтекст такой: кто мало голосовал, тот нерадивый депутат. Я заявляю — это банальная манипуляция, попытка перенаправить внимание общественности с низкого качества законопроектов к недостаточному количеству голосований. Я нахожусь в сессионном зале, но никогда не нажму кнопку «за» законы, призванные нанести вред или уничтожить государство Украина. А ведь другие законы сейчас принимаются крайне редко.

Думаю, что в этом парламенте, где систематическое циничное нарушение Регламента стало нормой, где законопроекты от оппозиционных депутатов просто не вносят в повестку дня и не ставят на голосование, а их поправки игнорируют по политическим соображениям – шансов для принятия законов в интересах людей практически нет.

Конечно, сегодня выгодны депутаты, которые послушно жмут на кнопку, а не те, кто пытается этому противостоять. Поэтому, считаю абсолютно естественным то, что я НЕ голосовал «За» введение квот на телевидение — законопроект, который полностью ликвидировал в нашей стране свободу слова, за вмешательство государства в дела церкви, за уменьшение на 140 млн. грн. компенсации субсидий для Одесской области, за так называемую медицинскую и пенсионную реформы, а также многое другое.

В то же время выступил за снятие депутатской неприкосновенности и усиление ответственности депутатов перед своими избирателями. И я уверен, что сегодня люди не следят за тем, чтобы депутаты почаще голосовали, а за тем, сколько им останется на пропитание (если вообще останется) после оплаты коммуналки, за которую и проголосовали эти послушные депутаты. Люди, всё же, надеются на то, что депутаты начнут принимать законы, учитывающие интересы населения, а не власть имущих.

Именно поэтому хочу сделать акцент на качестве голосований и работы народного депутата в принципе.

Главные составляющие деятельности каждого народного депутата — это работа в стенах парламента, и конечно, на избирательном округе. Даже сложно определить, чему необходимо уделять больше внимания. Прием граждан — обычная депутатская работа, по сути, прямая обязанность народного депутата. К сожалению, приходится часто слышать, что люди обошли уже множество инстанций, но не получили никакой помощи. Граждане же вправе требовать именно от народного депутата реальной помощи, потому что оказали ему доверие, проголосовав в свое время именно за него.

На сегодняшний момент я вхожу во фракцию Оппозиционного блока и являюсь членом комитета по вопросам правовой политики и правосудия, членом группы межпарламентских связей с государством Израиль, а также группы межпарламентских связей с Республикой Иран, куда вступил для возможности спасения нашего моряка из Одессы — Андрея Новичкова, по вопросу которого я также встречался и с послом Ирана в Украине, генеральным прокурором Украины и уверен, что в ближайшее время мы вернём нашего моряка домой.

Общественной приемной и мной лично был проведен прием 3 373 граждан и принято 1577 заявлений граждан, что говорит об увеличении числа людей и обращений в сравнении с 2016 годом (2771 гражданин и 972 заявления).

Было подготовлено 1733 депутатских запроса, обращений, законопроектов и поправок, основная часть которых касалась благоустройства территории города Одессы, тарифов и жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, морехозяйственного комплекса.

Всеукраинские вопросы:

— За бюджет 2018 года — я не дал своего голоса. Потому что от Государственного бюджета в стране зависит практически все. Как он выписан — так мы все и живем.

Депутатская фракция «Оппозиционный блок» и лично я, как народный депутат, представляющий свой мажоритарный округ, подали к законопроекту 115 поправок и предложений.

Часть из них поддержала Верховная Рада в первом чтении. Однако в целом учли лишь малую часть наших требований. Это уже закономерно: все прогрессивные поправки от оппозиционных депутатов провластным большинством игнорируются. На некоторых жизненно важных поправках мы настояли. Например, принципиальная поправка о том, чтобы включить в бюджет финансирование льгот и жилищных субсидий для наших граждан на оплату электроэнергии, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, вывоза бытового мусора и содержания домов и придомовых территорий. И на 2018 год, и всё недофинансирование за прошлые годы.

— Мы отстояли наши праздники! Удалось добиться сохранения статуса государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая, что стало итогом инициированной мной общегородской акции «Мы защитим Ваш праздник», поддержанную депутатами фракций Украинской морской партии и Оппозиционного блока в Одесском горсовете, ветеранскими и молодежными организациями;

— Выступил категорически против принятия двух антицерковных, антихристианских законопроектов №№ 4128 и 4511, направленных на дальнейшую дестабилизацию ситуации в нашей стране, вплоть до развязывания гражданской войны на религиозной почве. В результате чего внес законопроект, в котором предложил законодательно урегулировать вопрос обязательности оценки соответствия законопроектов и проектов других актов Верховной Рады Украины Конституции Украины;

— Обратился с депутатским запросом к Министру внутренних дел Украины с требованием принять меры в отношении эффективного расследования преступлений, которые совершаются против собственности, жизни и здоровья священнослужителей Украинской православной церкви, и приобрели массовый характер;

— Внес 26 принципиальных поправок в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Учтено 12 из них. Так, мне удалось добиться, чтобы стоимость услуг организации-управителя по управлению многоквартирным домом устанавливалась в конкурсном порядке, а не была навязана. Также, я добился, чтобы местные власти не могли заключать договор с управителем многоквартирным домом без согласования с жильцами. Учтена моя поправка, защищающая жильца от игнорирования его претензий исполнителем коммунальных услуг. Если тот в течение пяти дней не ответит на претензии, письменно направленные жильцом, — будет считаться, что коммунальщики эти претензии признали. «Отбить» от введения дополнительной, абонентской платы за предоставление коммунальных услуг, мне удалось только жителей домов, создавших ОСМД;

— В связи с существенным ростом тарифов в Украине внес законопроект, в котором предложил освободить потребителей, просрочивших платежи, от взыскания с них 3% годовых и индекса инфляции, которые начисляются помимо пени для тех граждан, которые используют ЖКУ в жилых помещениях;

— Я считаю, что если мы хотим стать частью мирового сообщества, то любой человек, вне зависимости от того, представителем какой национальности он является, должен иметь право выбора языка воспитания и обучения своих детей. Именно поэтому выступил категорически против внесения изменений в статью 7 закона «Об образовании» относительно преподавания в средней школе на языках, не являющихся официальными в Европейском союзе, в том числе – на русском, а также голосовал против закона «о реинтеграции Донбасса». Более того публично призывал политиков этого не делать. Моя позиция была подтверждена решениями Венецианской комиссии, резолюциями Парламентской ассамблеи совета Европы, а также тем, что сегодня Украины находиться в дипломатической изоляции из-за этих недальновидных решений политиков - популистов;

— Подал 20 поправок в Закон Украины «Об образовании», 9 из которых приняты. Это касается бесплатного питания и проживания детей, особенно – социально незащищенных, возможности бесплатной поездки в школу/из школы и училищ для отдаленных районов и так далее;

— Результатом длительной работы по борьбе за сохранение системы профессионально-технических училищ и колледжей, стало принятие Верховной Радой Украины решения сохранить набор в колледжи ещё на три года до 2019 года;

— Депутаты местных советов (Тарутинского, Болградского и Ренийского райсоветов, Ивановского, Ананьевского, Раздельнянского, Березовского, Белгород-Днестровского, Лиманского, Николаевского, Килийского, Подольского районных и Арцизского городского советов) и не только Одесской области поддержали положения разработанного мной Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который называют Законом «Кивалова - Колесниченко», а также этот закон поддержан резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы;

— Разработал и подал законопроект «О юридическом образовании и юридической (правовой) профессии», а также выступил с инициативой выборности судей в Украине;

— Положительно проголосовал за законопроект, предполагающий реформирование системы паркования личных транспортных средств. В соответствии с законопроектом предлагается не только оказание содействия в обустройстве стоянок для транспортных средств в населенных пунктах, но также усиление административной ответственности за совершение правонарушений;

— Инициировал восстановление государственного регулирования цен на продукты питания и обратился с депутатским запросом на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, где указал, что отмена государственного регулирования цен на продукты питания в условиях сложной экономической ситуации в стране, когда по оценке ООН, около 60% населения Украины живет за чертой бедности, привело к резкому росту цен и экономической недоступности продовольствия в достаточном количестве для многих граждан Украины;

— После обращения профсоюза медиков Одесской области, вмешался в катастрофическую ситуацию с анестетиками, в связи с тем, что с 2018 года операции украинцам собираются делать без анестезии из-за отмены закупки препаратов за счет госсредств. Подготовил и направил депутатский запрос в адрес Кабмина;

— Обратился к Премьер-министру Украины с требованием устранить вопиющую социальную несправедливость и пересчитать пенсии пенсионерам государственной службы, а также военным пенсионерам и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам) с 1 января 2018 года, учитывая зарплату, звание, выслугу лет, особенности прохождения службы, секретность и т.д.;

— С трибуны Верховной Рады обратился к руководству Кабинета Министров с депутатским запросом о необходимости определения порядка и условий предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования участникам проведения боевых действий и их детям, а также детям, чьи родители погибли во время проведения массовых акций гражданского протеста, а также детям внутренне перемещенных лиц. В итоге, Кабинет министров Украины принял решение о том, что участники АТО, их дети и переселенцы пользуются правом внеочередного перевода с контрактной формы обучения на бюджетную;

— Итогом моего депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана стало сохранение государственного финансирования и продолжения работы детского специализированного клинического санатория «Хаджибей», центра санаторно-курортной реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы, уникальной многопрофильной детской всеукраинской здравницы. За свою 60-летнюю историю санаторий принял в своих стенах и оздоровил более 350 тысяч детей со всех регионов Украины, но был на грани закрытия из-за прекращения финансирования;

— Результатом моего депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины, в котором я указал, что высокий уровень ставок портовых сборов, взимаемых с судов в портах нашей страны, не позволяет максимально эффективно использовать их транзитный потенциал, стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры;

По городу Одессе:

— Продолжил борьбу с незаконной застройкой центра города, а также за сохранение исторической самобытности города Одессы, направил Кабинету Министров Украины соответствующий депутатский запрос о выделении необходимых средств на проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства в исторической части Одессы, повышение туристической привлекательности и развитие города;

— Выступил с инициативой введения моратория на высотное строительство в центре города, который предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторически сложившегося облика зданий. С этой целью обратился с требованием к Премьер-министру принять меры относительно создания эффективного механизма обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил;

— Мной были направлены соответствующие обращения к руководителям города и области о необходимости приведения исторических фасадов ул. Пушкинской в надлежащий вид;

— Также обратился к Премьер-министру с просьбой о выделении из государственного бюджета дополнительных средств для сохранения исторического облика ул. Пушкинской — одной из центральных улиц города Одессы;

— Удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию с важнейшим культурно-просветительским проектом нашего города — Зеленым театром. Поступил ответ на мое обращение от городских властей, в котором указано, что ни о каком капитальном строительстве на месте Зеленого театра речи быть не может, на этом месте может расположиться театр, концертная площадка или арт-пространство. Зеленый театр будет сохранен как культурное и просветительское пространство, при этом, первоочередной задачей станет правовое закрепление этого статуса Зеленого театра;

— Поддержал решение Одесского городского совета о выделении средств на поддержку одной из жемчужин Одессы — Спасо-Преображенского собора;

— Потребовал взять на контроль деятельность одесских таксомоторных служб и их водителей;

— Потребовал объективного и всестороннего расследования трагедии в лагере «Виктория»;

— С трибуны Верховной Рады зачитал свое обращение о выделении средств, необходимых для обеспечения учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности Одессы и Одесской области, по итогам рассмотрения которого премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение Министерству финансов совместно с Одесской облгосадминистрацией просчитать и изыскать необходимые средства на обеспечение учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности;

— Выступил с инициативой, поддержанной городскими властями и депутатами, о выделении 3 миллионов гривен для

увеличения ежемесячных стипендий ветеранам Великой отечественной войны на двести гривен ежемесячно;

— В рамках проекта «Установим тепловые счетчики в каждый дом» счетчики тепловой энергии были установлены в 270 домах;

— В рамках проекта «Помощь при создании ОСМД» проведена правовая и организационная помощь по созданию ОСМД жителям более 500 домов города Одессы;

— Прорабатывается возможность обеспечения бесплатными медикаментами ургентных больных, а также активное участие в городской программе «Здоровье»;

— Результатом моего депутатского обращения на имя Министра инфраструктуры Украины с требованием не допустить привлечения посторонних специализированных охранных организаций к охране морских портов, так как это приведет к массовому сокращения штата работников, в результате чего сотни семей останутся без средств к существованию, стало решение об отклонении тендерных предложений согласно п. 4 ч. 1 статьи 30 Закона Украины «О публичных закупках» и сохранение тысяч рабочих мест в г. Одессе;

— Итогом депутатских запросов по принятию мер, направленных на недопущение прекращения деятельности АО «Одесский припортовый завод» стало то, что Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Одесского припортового завода на 2018 год и после длительного простоя произошел запуск работы предприятия.

Инфраструктурные проекты и благоустройство:

— Построен новый спортивный комплекс на 5-й станции Большого Фонтана, рядом с ним благоустроена парковая зона с зелеными насаждениями и установленными лавочками, куда теперь приходят заниматься спортом жители Приморского района, взрослые и дети;

— Отреставрирован крытый спортивный комплекс по адресу Фонтанская дорога, 23. Универсальная площадка, площадью 680 кв. м., покрыта защитным куполом. Стадион предназначен для спортивных игр: баскетбола, волейбола, тенниса. Трибуны для зрителей рассчитаны на 400 мест. При реконструкции стадиона было использовано французское мультифункциональное наливное покрытие, которое является противоударным, и позволяет в полной безопасности заниматься спортом на этих площадках детям и людям с инвалидностью;

— Введены в эксплуатацию современные тренажерный и танцевальный залы в подтрибунных помещениях спорткомплекса, душевые, раздевалки, санузлы (в том числе для людей с инвалидностью), медпункт, паркинг на Фонтанской дороге, 23;

— Открыта площадка для пляжного волейбола на 8 станции Большого фонтана;

— Открыты две площадки для пляжных видов спорта в пгт Затока;

— Произведен ремонт и установка 15 спортивных и детских площадок;

— Произведено полное обновление пляжа на 8 станции Большого фонтана;

— Продолжена реализация программы «Озеленение». В рамках данной программы в г. Одесса высажено более 20 тысяч деревьев и кустов;

— Проведено более 150 субботников, санитарно-подрезные работы более 170 деревьев, уборка одесских парков, скверов и других зон, в том числе 30 масштабных субботников в парках Шевченко, Победы и на территории Межрейсовой базы моряков;

— Продолжается работа по укреплению склонов, прибрежной территории, а также набережной на 8 станции Большого фонтана: проведены масштабные берегоукрепительные работы, установлены специальные гидротехнические сооружения, вывезено около 400 тонн бытового и строительного мусора, установлены скамейки, проведена современная система освещения, построены три спуска к морю, включая пандусы для людей с инвалидностью, построена бесплатная стоянка для автомобилей;

— Расширена парковая зона на 5 станции Большого фонтана с зелеными насаждениями и установленными лавочками, куда теперь приходят заниматься спортом жители Приморского района, взрослые и дети;

— Реализована программа энергоэффективности «Теплый дом»: произведена замена старых оконных блоков на новые металлопластиковые, с полной штукатуркой и покраской откосов в подъездах домов. Программой охвачено более 100 домов;

— По итогам обращения к городским властям удалось положительно решить вопрос по аварийному зданию по адресу Книжный переулок, 13;

— В рамках программы «Безопасный город» выполнен капитальный ремонт наружного освещения на 202 улицах и переулках: заменено 3286 светоточек, установлено 2632 новых энергосберегающих светильника, смонтировано более 75,6 км кабельной линии, установлено 312 новых опор;

— Предприняты меры по решению вопросов аварийного состояния жилых домов: осуществлен ремонт кровли, откосов, парадных лестниц, восстановление стен электрощитовых, установление входных дверей в парадные, установлено 170 скамеек и урн на придомовых территориях, проведены капитальные ремонтные работы тех электрощитовых домов, которые неоднократно загорались, и сегодня жители данных домов обеспечены бесперебойным электроснабжением;

— Проведен капитальный ремонт, а также замена лифтовых кабин в жилых домах;

— Проведена полная реконструкция и техническое переоснащение Юридической клиники на ул. Черняховского, 2;

— Построен и запущен новый Компьютерный центр по ул. Академическая, 9, для детей и молодежи, а также в рамках расширения программы компьютерных курсов для пожилых людей;

— По итогам длительной работы в этом году удалось добиться выделения из городского бюджета 30 миллионов гривен на строительство школы на улице Маршала Говорова;

— Несмотря на тяжелейший кризис в стране, продолжается строительство Общеобразовательной церковно-приходской школы. Общая площадь нового учебного заведения — 17 тысяч квадратных метров. Это будет лучший комплекс, который вместит 25-метровый бассейн с трибунами и семью дорожками для спортивных соревнований, баскетбольный и волейбольный залы. В центре общеобразовательной церковно-приходской школы разместился православные храмы Иоанна Богослова и Преподобного Сергия Радонежского. Столовая предусмотрена на 500 человек. Актовый зал – на 700 мест. Это будет самая большая школа в Украине;

— Открыта ультрасовременная стоматологическая клиника на Академической, 30, в которой реализован социальный проект оказания бесплатной помощи малоимущим и пенсионерам: в здании стоматологической клиники был проведен капитальный ремонт, функционирует тринадцать кабинетов, обеспеченных современнейшим стоматологическим оборудованием, удобными креслами и бормашинами с сенсорным включением света, самое прогрессивное оборудование для зубопротезирования производства Лихтенштейна, пескоструйный аппарат для полировки металла, устройство для фильтрования воды и удаления частичек гипса. Кабинет компьютерной диагностики снабжен современнейшим компьютерным томографом южнокорейского производства, единственным в своем роде в Одессе.

— Начато строительство еще одной стоматологической клиники на Фонтанской дороге, 23, в рамках социального проекта бесплатной медицинской помощи;

— Восстановлен мемориальный памятник маршала Малиновского на Преображенской: проделаны реставрационные работы бюста, восстановлена табличка, поведены уборочные работы. Открытие реставрированного памятника проходило в День освобождения Одессы, 10 апреля.

Социальные проекты:

В этом году социальные проекты — Компьютерные курсы для пожилых людей и Юридическая клиника — признаны лучшими социальными проектами города Одесса.

— За 19 лет существования Юридической клиники бесплатную юридическую помощь получили более чем 200 тысяч граждан. На сегодняшний день здесь созданы Антикризисный центр правовой помощи переселенцам, рабочая группа юридической помощи морякам, а также — предоставление бесплатных нотариальных услуг. Только за 2017 год 5325 тысячи граждан получили бесплатную правовую помощь. Этой осенью Юридическая клиника готовит новый масштабный проект, связанный с привлечением к работе медиаторов, а также внедряется технология «онлайн суда» при поддержке экспертов из США и Канады;

— Антикризисный центр правовой помощи переселенцам: за время существования центра был направлен 1 миллион гривен в Центральный военный клинический госпиталь города Одессы, где проходят лечение граждане, пострадавшие в результате боевых действий на Востоке Украины, было предоставлено социальное общежитие более чем 650 переселенцам и их семьям, на уровне Министерства образования и науки был решен вопрос о выделении нескольких бюджетных мест для возможности дальнейшего обучения нескольких переселенцев среди учебного года. С трибуны Верховной Рады обратился к руководству Кабинета Министров с депутатским запросом о необходимости определения порядка и условий предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования участниками антитеррористической операции и их детьми. Премьер-министру Украины был подан депутатский запрос о необходимости пересмотреть объем ежемесячной помощи, которая предоставляется вынужденным переселенцам из зоны проведения АТО. Данный депутатский запрос стал итогом многочисленных встреч с людьми, которые проживали в одесских санаториях «Куяльник» и «Сэнэтатя» (Сергеевка);

— Рабочая группа юридической помощи морякам проводит на постоянной основе юридическое обеспечение работы крюинговых компаний. Это позволяет эффективнее отстаивать и защищать права моряков. Правовая помощь необходима по таким направлениям как улучшение условий работы украинских моряков, помощь в оформлении документов и защита прав моряков, понимая, что сегодня именно моряки обеспечивают основной приток валютных средств, по сути, питая экономику нашей страны.

Статистика обращений моряков за 2017 г.:

Всего обратилось: 142.

Депутатские обращения — 21; Устные консультации — 84; Составление исковых заявлений, апелляционных жалоб, ходатайств и др. процессуальных документов — 37.

Самыми резонансными делами, которые удалось сдвинуть с мертвой точки и где появилась надежда на спасение наших моряков, являются:

— арест в июле 2016 года судна компании «FREE BULKERS SA» в Султанате Оман, с 15-ю гражданами Украины на борту;

— арест 28-29 июня 2016 береговой охраной Ливии танкера «TEMETERON», на борту которого находилось пять граждан Украины. За время проведения расследования четверо были репатриированы, а гражданин Украины Кодымский Александр Николаевич, до сегодняшнего дня не имеет возможности репатриироваться;

— арест 25 мая текущего года вблизи о. Крит судна «Mekong Spirit» с гражданами Украины на борту;

— освобождение из тюрьмы Эвин и взятие на поруки гражданина Украины Новичкова А.А., в отношении которого еще ведется расследование в Республике Иран.

— Действующими нотариусами города Одессы в Юридической клинике была оказана бесплатная консультация 500 гражданам;

— Компьютерные курсы для пожилых людей: всего проведено 19 наборов, обучение на курсах прошли более 4,5 тысяч пенсионеров.

Не ожидая помощи со стороны, был построен еще один Компьютерный центр на ул. Академическая, 9 в рамках реализации данного проекта;

— Запущен проект оказания бесплатной стоматологической помощи, лечения и протезирования. Такую помощь с момента запуска проекта в сентябре уже получили около 100 пациентов;

— Разработана целевая программа по улучшению качества жизни пожилых людей с проблемами поражения сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной и пищеварительной систем, зрением — «Долгожитель». Сегодня уже выделено помещение под этот проект и в нем начаты ремонтные работы;

— Начата реализация социального проекта — «Бесплатная парикмахерская». В реализации этого проекта принимают участие сотрудники Высшего профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия»;

— В программе по социальной адаптации для детей сирот и детей с инвалидностью приняли участие более 3-х тысяч детей. Проведено около 100 мероприятий, которые включают экскурсии в Одесский Биопарк, Одесский дельфинарий, пасхальные концерты, новогодние утренники, анимационные программы, различные представления и спектакли.

— Реализованы благотворительные акции, такие как «Дети рисуют мир» (конкурс детских рисунков), «Мы вместе» (высадка деревьев и кустов), «Веселые старты» (спортивные соревнования для детей), «Золотой ключик» (интеллектуальный конкурс для школьников) и другие. В программе празднования Дня защиты детей приняли участие до полутысячи маленьких одесситов;

— Кроме того, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Юридическом колледже обучается свыше 200 детей-сирот. Все эти ребята ежемесячно получают дополнительную стипендию не из госбюджета, а за счет выделения мной 50 процентов своей зарплаты как народного депутата;

— В профтехучилищах НУ «ОЮА» учится около 60 процентов детей с ограниченными возможностями и детей-сирот. Также потребовал направить средства государственного бюджета на поддержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это те деньги, которые нардепы решили направить на повышение собственных заработных плат;

— В праздновании Международного дня пожилого человека и Дня учителя, который проходил в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного приняли участие более 1500 одесситов;

— Проведены встречи с ветеранами города Одессы и области по случаю Дня пожилого человека, Дня Победы, Дня освобождения Одессы и других праздников;

— В рамках празднования Дня Победы была проведена общегородская акция «Великая победа — одна на всех», а в студенческом храме Святой мученицы Татианы прошел торжественный молебен в память о погибших воинах. Благодаря акции «Мы защитим Ваш праздник» удалось сохранить праздники 8 марта, 1 и 9 мая;

— Более 700 малоимущих граждан и пенсионеров обеспечены бесплатной подпиской на газеты города Одессы.

— Проведен благотворительный обед в честь празднования Дня памяти Святой мученицы Татианы, который посетили более 700 одесситов.

Помощь оказана следующим организациям:

Одесское отделение Украинского благотворительного фонда «Милосердие» Министерства внутренних дел Украины, куда входят члены семей погибших сотрудников органов внутренних дел;

Детский дом-интернат по улице Макаренко, 20, для девочек и девушек с инвалидностью;

Детский дом «Малютка» Черноморской исправительной колонии №74;

Одесский детский дом «Жемчужинка»;

Одесский областной приют для несовершеннолетних «Свитанок»;

Школа-интернат I-II ступеней №07 для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами;

Одесская специальная общеобразовательная школа-интернат №87 I-II ступеней» для слабовидящих детей;

Одесская общеобразовательная школа №38 І-ІІІ ступеней;

Одесский благотворительный фонд «Дорога к Дому», который поддерживает детей и подростков из кризисных и малообеспеченных семей, а также семей вынужденных переселенцев из зоны военных действий;

Общественная организация «В детских ладонях»;

Центр социально-психологической реабилитации детей «Буслик» (Кодыма, Одесская область);

Также оказывается всесторонняя поддержка молодежным и ветеранским организациям, среди которых:

Организация ветеранов флота Черноморского морского пароходства;

Объединение ветеранов-подводников, воинской службы г. Одессы и Одесской области имени Н.А. Лунина;

Совет ветеранов Приморского района;

Одесский городской совет ветеранов.

Развитие спорта:

Спорткомплекс на 8-й станции Большого Фонтана в начале 2017-го года стал новой тренировочной базой воспитанниц Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике. Благодаря тому, что в новом зале есть все условия для качественных тренировок, в этом году СДЮСШОР «Черноморец» заняла 3-е место в командном чемпионате Украины по художественной гимнастике.

Построен спортивный комплекс на 5-й станции Большого Фонтана, отреставрирован крытый спортивный комплекс по адресу Фонтанская дорога, 23, введены в эксплуатацию современные тренажерный и танцевальный зал в подтрибунных помещениях спорткомплекса на Фонтанской дороге, 23, построено и обновлено 15 спортивных площадок в городе Одессе.

Проведены следующие мероприятия областного, всеукраинского и международного уровня:

— Второй Международный турнир по художественной гимнастике «Summer Star-2017»;

— Международный турнир по художественной гимнастике «Winter star»;

— Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Бриз-2017»;

— Областной чемпионат по художественной гимнастике;

— Кубок мира по национальному виду боевых искусств «Козацкому двобою»;

— Чемпионат мира по пауэрлифтингу федерации WPUF;

— Первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу;

— Открытый международный турнир по Муай тай кубка «Черное море»;

— Всеукраинские соревнования по смешанным боевым искусствам ММА;

— Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе памяти известного борца Ивана Толмачёва;

— Международный турнир по дзю-дзюцу;

— Открытый Чемпионат Украины по дзю-дзюцу;

— Десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани;

— Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек Кубок «Олимпийских надежд»;

— Всеукраинский чемпионат по самбо и боевому самбо среди молодёжи;

— Всеукраинский турнир по Макотокай каратэ;

— Открытый Чемпионат Украины по шинкиокушинкай каратэ;

— Открытый Кубок «Черное море» по кудо;

— Одесский областной турнир по каратэ;

— 21-й Кубок памяти Семена Трестина по боксу;

— Всеукраинский турнир по футзалу «Odessa Open Cup»;

— Всеукраинский турнир по мини-футболу среди подразделений Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины «Золотой Грифон 2017»;

— Национальный футбольный турнир среди адвокатов под эгидой национальной Ассоциации адвокатов Украины;

— Открытый турнир по мини-футболу посвященный Дню юриста среди команд, представляющих СБУ, полицию, прокуратуру, адвокатуру, пограничников, военных прокуратуру, журналистов;

— I Кубок Независимости по мини-футболу среди детей до 10 лет;

— Университетский турнир по мини-футболу города Одессы;

— Турнир по футболу среди школьников города Одессы;

— Всеукраинская спартакиада инвалидов по инваспорту «Сила духа», организованная Фондом социального страхования Украины;

— Международный фестиваль по спортивным бальным танцам «Black sea open cup»;

— Всеукраинские рейтинговые соревнования по танцевальному спорту «Жемчужина Одессы»;

— Турнир по спортивным бальным танцам «Черноморский бал»;

— Международный чемпионат по ирландским танцам;

— Кубок Одесской области по спортивной аэробике;

— Одесский областной чемпионат по спортивной аэробике;

— Кубок области по черлидингу;

— Чемпионат области по черлидингу;

— Спортивные соревнования «Семейные старты» среди прихожан одесских храмов;

— Турнир по волейболу среди одесской православной молодёжи.

— Празднование Дня физической культуры и спорта: благотворительный веломарафон и массовая зарядка, в которых приняли участие около 2000 тысяч человек;

В прошедшем году были открыты три летние площадки для пляжных видов спорта. Проведен турнир Одесской области «Летние игры по пляжным видам спорта» в Затоке.

Открыт Центр боевой подготовки, где обучаются технике самообороны и навыкам рукопашного боя.

— Оказывается поддержка Центру спортивных единоборств «Олимпийские надежды», Ассоциации борьбы дзюдо «Виктория», детско-юношескому футбольному клубу «Олимп», спортивному клубу «Мангуст», сборной команде Национального университета «Одесская юридическая академия» по регби.

Наши спортсмены завоевали для национальных сборных команд более 100 медалей высшей пробы, среди них:

Олег Гута завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по таиландскому боксу, бронзу на чемпионате мира по таиландскому боксу среди взрослых, победу на Чемпионате Украины по таиландскому боксу.

Галина Ковальская входит в тройку сильнейших самбистов мира, чемпионка мира по панкратиону завоевала блестящую спортивную победу на чемпионате мира по панкратиону сразу две почётных медали — золотую в разделе грепплинг-ги и бронзовую в разделе грепплинг-ноу-ги.

Анастасия Тодорова — победитель и призёр Кубка мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы по гребле на байдарках. Отстаивала честь Украины на Олимпийских играх.

Магомед Закариев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по пляжной борьбе, стал победителем Чемпионата Украины по вольной борьбе.

Александр Вересюк — 3-кратный чемпион Европы, многократный призёр Европы и мира по сумо.

Александр Гордиенко — 9-кратный чемпион Европы, 2-кратный чемпион мира по спортивным единоборствам, чемпион Украины по дзюдо, призер Кубка мира по дзюдо, первый призер Европейских игр.

Развитие культуры:

За 2017 год оказана поддержка в проведении более 200 мероприятий, самыми значимыми из которых стали:

— Ежегодный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя!», посвященный Дню города (программа действует более 5-ти лет);

— Летние концерты в Одесском городском саду возле Ротонды (программа действует более 5-ти лет);

— Вокальный конкурс «Песни у моря» в Затоке;

— Ежегодный вокальный конкурс «Иностранный хит»;

— Оказана поддержка в возрождении международного конкурса «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea»;

— Оказана поддержка в проведении конкурса «Мисс Одесса» и «Мисс Одесса Всемирная»;

— Ежегодный Всеукраинский литературный фестиваль «Возрождение поэзии»;

— Фотовыставка «Стамбул-Одесса», посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией и 20-летию побратимства Одессы и Стамбула;

— Концерт саксофонной музыки «Сакс революция» в Литературном музее в исполнении президента международного конкурса «Золотой саксофон» Анны Степановой;

— Концерт саксофонной музыки в Воронцовском дворце;

— Концерт саксофонной музыки в Большом зале Одесской Филармонии;

— Концерт саксофонной музыки в Литературном музее;

— Запущен проект «Сакс – Академия» по изучению игры на музыкальных инструментах;

— Международный конкурс молодых исполнителей «Золотой саксофон» в г. Киеве;

— Ежегодный пасхальный концерт для детей;

— Ежегодный Кубок КВН среди студентов одесских вузов;

— Фестиваль «Праздник Смеха. Профессии шутят», посвященный Дню смеха;

— Выставка икон ручной работы рукодельницы-одесситки Ларисы Турицы;

— Съемки и показ короткометражного фильма на православную тематику «Он внутри»;

— В рамках программы по поддержке отечественного кинематографа оказана помощь в съемках 4-х серийного украинского телесериала;

— Открыто 5 современных коворкинговых пространств для развития научного потенциала современной молодежи;

— Международная православная выставка-ярмарка «Свет рождества»;

— Шоу молодых талантов;

— Показ документального фильма «Одесса, как она есть. Люди-События» одесских режиссеров;

— Праздничный концерт для ветеранов войны к 73-ей годовщине со Дня освобождения Одессы в исполнении студентов Национального университета «Одесская юридическая академия»;

— Спектакль «До встречи на Александровском» в Еврейском культурном центре;

— Спектакль «Чтобы всем было хорошо» в Еврейском культурном центре.

Международная деятельность:

— Посетил с официальным визитом инаугурацию 45 президента США Дональда Трампа;

— В 2017 года провел более 50 международных встреч.

Наиболее значимые из них:

прием Чрезвычайного и полномочного посла Италии в Украине сеньора Давида Ла Чечилия;

визит председателя Офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга;

рабочая встреча с инвестиционными банкирами из Швейцарии по вопросам выделения средств Одесской области;

визит делегации Института мировой экономики и политики Китайской народной республики во главе с директором Института международной экономики и политики господином Чжан Юйянем, по итогам которой принято решения о создании центра правовой защиты граждан КНР при Юридической клинике.

Представляя Украину в Венецианской Комиссии в течении 8 лет, обеспечивал возможность подготовки этим авторитетным международным органом все большего количества рекомендаций по улучшению украинского права и принципиальных перемен в нашей закостенелой бюрократической системе до уровня европейских стандартов. Еще 2 года назад украинские вопросы поднимались через одну сессию, а то и через две, — и уже в 2015 году ни одна сессия Комиссии не обходится без рассмотрения вопросов по Украине.

На сессии 23 октября 2015 года Венецианская Комиссия поставила абсолютный рекорд: 5 заключений Комиссии по разным вопросам украинских реформ рассматривались на одном заседании: о конституционной реформе правосудия, о конституционной реформе децентрализации, о скрытных антикоррупционных проверках чиновников, о государственном финансировании политических партий, о времени действия специального режима самоуправления на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей Украины. И, хотя члену Комиссии от Украины запрещено участвовать в написании рекомендаций для Украины, в полной мере реализовывал свое право беспристрастно проинформировать Комиссию о тех объективных проблемах, которые существуют и в которых позиция Европы необходима Украине.

Кроме того, выступил докладчиком по 3 государствам (прокуратуре Грузии, прокуратуре Молдовы, защиты национальных меньшинств в Черногории), что является одним из самых больших показателей работы члена комиссии.

За 2016 год, с моим участием, как представителя от Украины в Венецианской комиссии, было принято 26 заключений, 3 компиляции из выводов и докладов Венецианской комиссии по вопросам местного самоуправления, свободы слова и политических партий, совещательную инструкцию Венецианской комиссии по предупреждению и реагированию на использование административного ресурса во время избирательного процесса, контрольный перечень признаков утверждения верховенства права в стране. В частности, 2 вывода относительно украинских вопросов: об изменениях в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» относительно исключения кандидатов из партийных списков и по законопроекту о гарантиях свободы мирных собраний в Украине. Не пропустил ни одного заседания.

Моими усилиями, как члена Венецианской комиссии, Украина приняла участие в масштабном европейском исследовании состояния законодательного регулирования финансирования неправительственных организаций, с целью определения лучших практик национального регулирования в этой сфере.

На очередной пленарной сессии 9 декабря 2016 было принято 6 выводов Венецианской комиссии, в частности заключение по украинскому законопроекту о Конституционном Суде Украины, а также компиляцию из выводов и докладов Венецианской комиссии по биоэтике.

Впервые за 26 лет существования Венецианской комиссии, студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» прошли стажировку в этом абсолютно закрытом органе. Подобные дипломатические стажировки имеют большое значение для подготовки будущих юристов-международников и дипломатов.

Я уверен, что с такой поддержкой одесситов, в следующем году мы достигнем еще больших результатов!