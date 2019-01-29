Сегодня ты – студент престижного вуза, а завтра – сотрудник Министерства юстиции Украины

В то время как большинство вузов страны сегодня закрыты, Национальный университет «Одесская юридическая академия» не просто работает в штатном режиме, а и принимает высоких гостей. Так, вуз посетила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко, директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьёв и начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк. Высокие гости встретились со студентами факультета гражданской и хозяйственной юстиции и ответили на все интересующие их вопросы.

К слову, чтобы сделать дорогу студентов и выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» во взрослую жизнь легкой и прямой, а перспективы дальнейшего трудоустройства многообещающими, руководство вуза стремится заблаговременно обеспечить их рабочими местами, заключая для этого договора о сотрудничестве с министерствами и ведомствами соответствующего профиля. А то, что этот вуз готовит качественные кадры, там ни у кого сомнений не вызывает. Ежегодно сотни выпускников Юракадемии становятся сотрудниками органов юстиции по всей Украине.



Уровень подготовки вашей молодежи довольно высокий. Выпускники Одесской юридической академии – это профессионалы в сфере права, которые достигают зримых успехов в сфере права.

И в этом я уже неоднократно убеждалась. Студенты Юракадемии – люди новой формации, они мыслят масштабно, они осведомлены о тех процессах, которые происходят в стране, они хотят менять Украину к лучшему и готовы к этому. Среди моих коллег много выпускников Одесской юридической академии, и они – лучшие специалисты в системе юстиции.



– подчеркнула в начале встречи Светлана Владимировна.

Встреча ничем не напоминала лекцию, а носила неформальный характер. Это был активный разговор, обмен мнениями единомышленников.

Наши гости осветили важные для нас вопросы,– рассказала студентка первого курса магистратуры Маргарита Бендюга. –Поскольку наш вуз является центром юридического образования в стране, то, естественно, мы заинтересованы в сотрудничестве с Министерством юстиции. Мы уделили внимание проекту «Я маю право». Наш университет активно поддерживает развитие данного проекта. Также мы обсудили перспективу работы в недалеком будущем государственными и частными исполнителями. Мне были важны советы таких авторитетных людей, какое же направление мне следует выбрать. Думаю, что буду развиваться в направлении государственного исполнителя.

Общенациональный правопросветительский проект «Я маю право» стартовал недавно и реализуется Министерством юстиции в сотрудничестве с системой юридической помощи. Его цель – повысить юридическую грамотность украинцев. Эта масштабная реформа правового сознания призвана обеспечить устойчивое развитие Украины как современного демократического государства. И одним из ключевых элементов проекта является предоставление гражданам бесплатной правовой помощи.

Может, потому он успешно реализуется на базе НУ «ОЮА». Напомню: именно при Одесской юридической академии более 20 лет назад была открыта Юридическая клиника, где на безоплатной основе дают консультации и оказывают юридическую помощь юристы и нотариусы. А еще Национальный университет «Одесская юридическая академия» – это первый вуз, где впервые в Одессе в прошлом году стартовала и ведется подготовка частных исполнителей.

С Одесской юридической академией мы сотрудничаем по очень многим направлениям. Это и подготовка кандидатов в частные исполнители. Юракадемия, к стати, стала первым вузом, где стартовала подготовка по соответствующей программе. Это и оказание юридической помощи, работа Юридической клиники, и ряд других проектов, которые сегодня должны быть в работе государственного органа и в работе высших учебных заведений, которые выпускают в мир новых юристов. Мы будем продолжать наше сотрудничество. Я думаю у нас еще будет очень много успешных, совместных проектов. У нас полное понимание с руководством Одесской юридической академии, со студентами, с выпускниками, с преподавателями и сегодня мы знаем, что очень многие выпускники вуза достигли значительных профессиональных успехов и стали известными людьми и в том числе в области права.

Очень важно, что президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов активно работает с Министерством юстиции в сфере всех направлений, которые мы инициируем. Это наглядный пример, как органы власти и руководство вуза могут активно и плодотворно сотрудничать.

– сказала зам.министра юстиции Светлана Глущенко.

Вопросы студентов касались судебной реформы, поступления на работу в регистрационную службу. Ребята интересовались темой выплаты алиментов, буллинга в образовательных учреждениях, какие экзамены проводит министерство юстиции для кандидатов в государственные исполнители и регистраторы, в чем специфика этих профессий и каково дальнейшее развитие института частных исполнителей.

Студент третьего курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Михаил Плачков в будущем планирует работать в частном секторе:

В недалеком будущем я стану бакалавром, поэтому на сегодняшней встрече меня интересовало, какие у меня возможности трудоустройства, в частности, в Министерстве юстиции или его территориальных управлениях. Было приятно услышать, что наш диплом является знаком отличия, что наших выпускников уважают, зная, что это квалифицированные специалисты, которых не надо переучивать. Тому, есть примеры: это наши выдающиеся выпускники. которые достигли впечатляющих успехов на ниве юриспруденции, политике, в других сферах жизни. Для меня, как для будущего юриста, важно, насколько люди знают свои права, как они могут их использовать и насколько могут противодействовать нарушениям.

Я рад, что избрал профессию юриста и поступил именно в этот вуз. Наш президент Сергей Васильевич Кивалов сделал приоритетным качество образования наших студентов и трудоустройство наших выпускников. Большинство наших преподавателей – не только отличные теоретики, но и хорошие практики, которые могут нам объяснить, как прописано в законе и как происходит на самом деле в жизни.

Каждый мог задать интересующий его вопрос и получить откровенный исчерпывающий ответ.

Приятно, что люди, которые фактически находятся в верхних эшелонах власти, объясняют молодым студентам, что трудоустройство выпускников сразу после вуза, без опыта вполне возможно,– рассказал студент третьего курса Юрий Пастернак. –Я знаю многих людей, которые после университета нашли себя на государственной службе. И я сам планирую трудиться на государственной службе и вижу себя в этом. Раньше у меня были опасения: не вытеснит ли государственных исполнителей с рынка созданный институт частной исполнительной службы. Представители Минюста развеяли мои сомнения. Я очень доволен выбором вуза. У нас прекрасная материально-техническая база, ничего подобного я не видел больше ни в одном вузе.

А для представителей министерства юстиции стало показательным то, что студенты Одесской юридической академии интересуются профессией государственного исполнителя и в целом работой в органах юстиции.

Директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев рассказал:

На сегодняшний день мы констатируем, что работа частных исполнителей достаточно эффективна, они эффективно выполняют решение суда. Определенную часть решений и исполнительных документов они на себя взяли и тем самым разгрузили сотрудников государственных исполнительных служб, потому что действительно нагрузка нашей системы на одного государственного исполнителя в среднем в месяц колеблется от 80 до 100 исполнительных производств.

Студенты Юракадемии часто проходят у нас практику. Сейчас мы начали принимать на работу молодых специалистов с дипломами бакалавра. А для магистров мы можем предложить еще больше вариантов трудоустройства. И перспективы работы, о которых мы рассказали на встрече, мне кажется, их заинтересовали. Так что, с радостью приглашаем молодых юристов на должность государственных исполнителей, использовать возможность стать частным исполнителем. Конечно хочу обратиться ко всем школьникам, абитуриентам, чтобы они поступали в Национальный университет «Одесская юридическая академия». Это очень замечательный вуз с высоким уровнем и материально-технического обеспечения и преподавания, чтобы получить знания и потом опыт и практические навыки для того, чтобы как можно быстрее приступить к выполнению своих обязанностей. То есть не тратить время на дополнительное образование и получение опыта.

Надо ли объяснять, что после этой встречи многие студенты определились с выбором места работы, будь то исполнительная служба или другие сферы деятельности, и готовятся отправиться во взрослую жизнь, в дальнее плавание без опасений остаться за бортом. Наоборот, появилось больше мотиваций и стремления совершенствоваться и пополнять свой багаж знаний.

Кроме того, в этот день состоялась встреча с членами регионального штаба по координации, мониторинга и контроля за выполнением органами государственной исполнительной службы в городе Одесса и Одесской области с участием начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области - Сауляка Р.В., заместителя начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы - начальника управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области - Гумуржы Д.М., и начальников территориальных отделов государственной исполнительной службы Одесской области.

Штабы по взысканию алиментов и заработной платы мы всегда проводим в Юридической академии, которая представляет нам идеальные условия. Светалана Владимировна Глущенко – это уже третий заместитель министра юстиции, который проводит собрание штаба в стенах этого вуза.

Благодаря замечательным взаимоотношениям непосредственно Министра юстиции Павла Дмитриевича Петренко и Сергея Васильевича Кивалова на сегодняшний день достигнуты большие результаты. Благодаря такому плодотворному сотрудничеству университет всегда предоставляет нам прекрасную материально-техническую базу для реализации множества проектов, Одесская Юракадемия с уверенностью рекомендует нас своим студентам и выпускникам. Очень многие специалисты начинают свою работу у нас, еще проходя обучение в вузе.

- отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Напомним, ранее Южным региональным учебно-методическим кабинетом Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины совместно с Юракадемией были проведены курсы повышения квалификации нотариусов, помощников нотариусов, регистраторов и работников государственных нотариальных архивов.