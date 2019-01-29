Сегодня ты – студент престижного вуза, а завтра – сотрудник Министерства юстиции Украины

В то время как большинство вузов страны сегодня закрыты, Национальный университет «Одесская юридическая академия» не просто работает в штатном режиме, а и принимает высоких гостей. Так, вуз посетила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко, директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьёв и начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк. Высокие гости встретились со студентами факультета гражданской и хозяйственной юстиции и ответили на все интересующие их вопросы.
К слову, чтобы сделать дорогу студентов и выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» во взрослую жизнь легкой и прямой, а перспективы дальнейшего трудоустройства многообещающими, руководство вуза стремится заблаговременно обеспечить их рабочими местами, заключая для этого договора о сотрудничестве с министерствами и ведомствами соответствующего профиля. А то, что этот вуз готовит качественные кадры, там ни у кого сомнений не вызывает. Ежегодно сотни выпускников Юракадемии становятся сотрудниками органов юстиции по всей Украине.
Уровень подготовки вашей молодежи довольно высокий. Выпускники Одесской юридической академии – это профессионалы в сфере права, которые достигают зримых успехов в сфере права.
И в этом я уже неоднократно убеждалась. Студенты Юракадемии – люди новой формации, они мыслят масштабно, они осведомлены о тех процессах, которые происходят в стране, они хотят менять Украину к лучшему и готовы к этому. Среди моих коллег много выпускников Одесской юридической академии, и они – лучшие специалисты в системе юстиции.
– подчеркнула в начале встречи Светлана Владимировна.
Встреча ничем не напоминала лекцию, а носила неформальный характер. Это был активный разговор, обмен мнениями единомышленников.
Общенациональный правопросветительский проект «Я маю право» стартовал недавно и реализуется Министерством юстиции в сотрудничестве с системой юридической помощи. Его цель – повысить юридическую грамотность украинцев. Эта масштабная реформа правового сознания призвана обеспечить устойчивое развитие Украины как современного демократического государства. И одним из ключевых элементов проекта является предоставление гражданам бесплатной правовой помощи.
Может, потому он успешно реализуется на базе НУ «ОЮА». Напомню: именно при Одесской юридической академии более 20 лет назад была открыта Юридическая клиника, где на безоплатной основе дают консультации и оказывают юридическую помощь юристы и нотариусы. А еще Национальный университет «Одесская юридическая академия» – это первый вуз, где впервые в Одессе в прошлом году стартовала и ведется подготовка частных исполнителей.
Очень важно, что президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов активно работает с Министерством юстиции в сфере всех направлений, которые мы инициируем. Это наглядный пример, как органы власти и руководство вуза могут активно и плодотворно сотрудничать.
– сказала зам.министра юстиции Светлана Глущенко.
Вопросы студентов касались судебной реформы, поступления на работу в регистрационную службу. Ребята интересовались темой выплаты алиментов, буллинга в образовательных учреждениях, какие экзамены проводит министерство юстиции для кандидатов в государственные исполнители и регистраторы, в чем специфика этих профессий и каково дальнейшее развитие института частных исполнителей.
Студент третьего курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Михаил Плачков в будущем планирует работать в частном секторе:
Я рад, что избрал профессию юриста и поступил именно в этот вуз. Наш президент Сергей Васильевич Кивалов сделал приоритетным качество образования наших студентов и трудоустройство наших выпускников. Большинство наших преподавателей – не только отличные теоретики, но и хорошие практики, которые могут нам объяснить, как прописано в законе и как происходит на самом деле в жизни.
Каждый мог задать интересующий его вопрос и получить откровенный исчерпывающий ответ.
А для представителей министерства юстиции стало показательным то, что студенты Одесской юридической академии интересуются профессией государственного исполнителя и в целом работой в органах юстиции.
Директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев рассказал:
Студенты Юракадемии часто проходят у нас практику. Сейчас мы начали принимать на работу молодых специалистов с дипломами бакалавра. А для магистров мы можем предложить еще больше вариантов трудоустройства. И перспективы работы, о которых мы рассказали на встрече, мне кажется, их заинтересовали. Так что, с радостью приглашаем молодых юристов на должность государственных исполнителей, использовать возможность стать частным исполнителем. Конечно хочу обратиться ко всем школьникам, абитуриентам, чтобы они поступали в Национальный университет «Одесская юридическая академия». Это очень замечательный вуз с высоким уровнем и материально-технического обеспечения и преподавания, чтобы получить знания и потом опыт и практические навыки для того, чтобы как можно быстрее приступить к выполнению своих обязанностей. То есть не тратить время на дополнительное образование и получение опыта.
Надо ли объяснять, что после этой встречи многие студенты определились с выбором места работы, будь то исполнительная служба или другие сферы деятельности, и готовятся отправиться во взрослую жизнь, в дальнее плавание без опасений остаться за бортом. Наоборот, появилось больше мотиваций и стремления совершенствоваться и пополнять свой багаж знаний.
Кроме того, в этот день состоялась встреча с членами регионального штаба по координации, мониторинга и контроля за выполнением органами государственной исполнительной службы в городе Одесса и Одесской области с участием начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области - Сауляка Р.В., заместителя начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы - начальника управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области - Гумуржы Д.М., и начальников территориальных отделов государственной исполнительной службы Одесской области.
Благодаря замечательным взаимоотношениям непосредственно Министра юстиции Павла Дмитриевича Петренко и Сергея Васильевича Кивалова на сегодняшний день достигнуты большие результаты. Благодаря такому плодотворному сотрудничеству университет всегда предоставляет нам прекрасную материально-техническую базу для реализации множества проектов, Одесская Юракадемия с уверенностью рекомендует нас своим студентам и выпускникам. Очень многие специалисты начинают свою работу у нас, еще проходя обучение в вузе.
- отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.
Напомним, ранее Южным региональным учебно-методическим кабинетом Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины совместно с Юракадемией были проведены курсы повышения квалификации нотариусов, помощников нотариусов, регистраторов и работников государственных нотариальных архивов.