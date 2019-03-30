Престижное образование, лекции американских адвокатов и судей для студентов в Одессе

Как вы думаете, что объединяет видного американского адвоката и педагога Дэвида Кука и судью Верховного суда Аризоны Кеннета Филдса? Отвечу – Национальный университет «Одесская юридическая академия», где они служат приглашенными лекторами.
Слушать лекции и семинары по юриспруденции на иностранном языке, которые проводят гостевые зарубежные лекторы из Франции, Германии, США, для студентов этого вуза стало уже привычным делом.
Дэвид Кук и Кеннет Филдс представляют Школу американского права.
Сразу по приезде американских гостей принял президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. Он рассказал о достижениях вуза, реализации новых проектов. Сергей Васильевич подчеркнул, что эксперты из США приехали в Украину в судьбоносный для страны момент, в канун президентских выборов. Народный депутат Украины вспомнил, как проходили аналогичные выборы в США, и как он сам принимал участие в инаугурации президента США Дональда Трампа.
- говорит Сергей Кивалов.
Для профессора государственного университета Мемфиса, штат Теннесси, Дэвида Кука нынешний визит в Одессу уже пятый по счету. У этого человека богатейший профессиональный опыт - он служил в качестве президента Ассоциации адвокатов Мемфиса, был членом ассоциации адвокатов Теннесси, Арканзас и Миссисипи, получил множество наград в течение своей карьеры, в том числе был назван лучшим юристом, а также удостоен высшей почести Ассоциации адвокатов Мемфиса - премии адвоката. И каждый год он летит из США в Одессу, чтобы поделиться своими знаниями и своим опытом со студентами и для учащихся Одесской юридической академии это уникальная возможность открыть для себя американское право не по учебникам, а из первых уст.
– рассказал Дэвид Кук.
Бывший судья Верховного суда штата Аризона Кеннет Филдс первый раз читает лекции в Одесской юридической академии. Он руководил гражданскими, ювенальными, уголовными, наследственными, специальными и семейными судами. Занимал должность председательствующего судьи Департамента по внутренним отношениям - семейного суда. Судья Филдс был одним из трех судей в штате, назначенных в состав Суда по комплексным тяжбам, который был первым судом по электронной подаче в государственных судах штата Аризона. Помимо гражданских судов, судья Филдс, офицер армии в отставке, выполнял обязанности военного судьи Национальной гвардии Аризоны, председательствовавшей в военных трибуналах с 2010 по 2015 год. В настоящее время он является сопредседателем симпозиума по международному посредничеству CILS.
Готовясь к этой поездке в Одессу, Кеннет Филдс и Дэвид Кук подготовили новый авторский курс «Американское криминальное право». Слушателям программы предоставляется возможность подробно ознакомиться с особенностями судебных процессов по различным категориям уголовных дел и в целом с судебной системой США. Подход американских лекторов предусматривает максимальное ведение практических занятий.
По окончании встречи Д.Кук и К.Филдс признались, что получили огромное удовольствие от общения с президентом Одесской юридической академии:
– отметили гости.
Ежедневные лекции начнутся первого апреля и продлятся двенадцать дней.
По окончании занятий студентам Одесской юридической академии предстоит сдать своеобразный экзамен. Слушать лекции Д.Кука и К. Филдса будут студенты разных курсов, в том числе и те, кто уже учится в магистратуре и аспирантуре. Главный критерий отбора – высокий языковой уровень, позволяющий вести дискуссии на темы американского криминального права на английском языке.
В знак глубокого уважения к профессиональным юристам, которые щедро делятся своими профессиональными знаниями с одесскими студентами, Сергей Кивалов отметил вклад Дэвида Кука и Кеннета Филдса, вручив им ценные памятные медали, выпущенные Национальным банком Украины специально для Национального университета «Одесская юридическая академия».
- отметил Сергей Кивалов.
Образовательные проекты «Школа американского права» и «Школа права Европейского Союза» были внедрены в учебный процесс в качества факультатива тринадцать лет назад и успешно работают. За это время слушателями лекций и мастер-классов ведущих зарубежных экспертов стали сотни студентов Одесской юридической академии. Многие из них сегодня успешно работают в сфере права за рубежом. В частности выпускница университета Анна Вондерхар недавно получила адвокатскую лицензию в США. Профессия адвоката в Америке считается одной из самых престижных и самых высокооплачиваемых, а поэтому и стать адвокатом – достаточно сложная процедура, если включать все этапы получения образования и подготовки она занимает порядка семи лет, но Анне удалось получить адвокатскую лицензию достаточно быстро и главное, сдать адвокатский экзамен. Другая выпускница Юридической академии Ольга Смирнова, которая уже имеет немалый практический опыт в американском праве на сегодняшний день возглавляет в США адвокатское объединение.
Отметим, что в апреле университет уже в пятый раз посетит практикующий адвокат из Майами (штат Флорида) Рой Б. Гонас, который более 40 лет является членом коллегии адвокатов Флориды и имеет более 30 лет опыта работы в качестве арбитра. Он будет читать нашим студентам лекции по международному коммерческому арбитражу, этике и адвокации в арбитраже, а также американскому правоведению. 9 апреля в Одесскую юридическую академию приедет доктор Роберт Келверт - эксперт по вопросам урбанистической теологии и социальной работы церквей в условиях города. Кроме того, вуз ежегодно посещает Брюс Леймсидор – один из ведущих специалистов в области миграционного права, который преподает европейское право в университете Венеции, Италия. В ближайшее время он прочтет студентам курс миграционного права.