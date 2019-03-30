Престижное образование, лекции американских адвокатов и судей для студентов в Одессе

Как вы думаете, что объединяет видного американского адвоката и педагога Дэвида Кука и судью Верховного суда Аризоны Кеннета Филдса? Отвечу – Национальный университет «Одесская юридическая академия», где они служат приглашенными лекторами.

Слушать лекции и семинары по юриспруденции на иностранном языке, которые проводят гостевые зарубежные лекторы из Франции, Германии, США, для студентов этого вуза стало уже привычным делом.

Дэвид Кук и Кеннет Филдс представляют Школу американского права.

Сразу по приезде американских гостей принял президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. Он рассказал о достижениях вуза, реализации новых проектов. Сергей Васильевич подчеркнул, что эксперты из США приехали в Украину в судьбоносный для страны момент, в канун президентских выборов. Народный депутат Украины вспомнил, как проходили аналогичные выборы в США, и как он сам принимал участие в инаугурации президента США Дональда Трампа.

На протяжении многих лет в нашем университете существует два инновационных образовательных проекта – «Школа американского права» и «Школа права Европейского Союза», в рамках которых профессора ведущих американских и европейских университетов, практикующие юристы – судьи, адвокаты, прокуроры, известные правозащитники, специалисты международных, межправительственных организаций проводят для студентов авторские лекционные курсы. Это не просто сухая подача материала, это живые интересные дискуссии – студенты задают иностранным лекторам вопросы, рассказывают им об украинской юридической практике, делятся своим мнением – они могут это делать, так как на очень высоком уровне владеют английским, немецким, французским языками, их знаний иностранных языков достаточно не только для понимания, но и для того, чтобы полноценно вести дискуссию – мы обучаем наших студентов не просто разговорному иностранному языку, а именно профессиональному, они знают все необходимые профессиональные термины, обороты речи. Наш университет до сих пор является единственным в Украине учреждением высшего образования, где с первого по пятый курс студенты имеют возможность изучать все без исключения юридические дисциплины и в рамках лекций, и в рамках практических занятий полностью на английском, немецком, французском языках. На сегодняшний день в сфере образования всё больше стираются национальные рамки, особенно это касается гуманитарного образования, и мы делаем всё, чтобы за время обучения в Одесской юридической академии наши студенты получили такой необходимый на сегодняшний день международный опыт и поэтому приглашаем зарубежных лекторов. С некоторыми из них мы сотрудничаем уже не один год и за это время они стали уже очень хорошими друзьями нашего университета.

- говорит Сергей Кивалов.

Для профессора государственного университета Мемфиса, штат Теннесси, Дэвида Кука нынешний визит в Одессу уже пятый по счету. У этого человека богатейший профессиональный опыт - он служил в качестве президента Ассоциации адвокатов Мемфиса, был членом ассоциации адвокатов Теннесси, Арканзас и Миссисипи, получил множество наград в течение своей карьеры, в том числе был назван лучшим юристом, а также удостоен высшей почести Ассоциации адвокатов Мемфиса - премии адвоката. И каждый год он летит из США в Одессу, чтобы поделиться своими знаниями и своим опытом со студентами и для учащихся Одесской юридической академии это уникальная возможность открыть для себя американское право не по учебникам, а из первых уст.

В один год я даже дважды приезжал сюда. Это ли не свидетельство, что мне интересны и важны эти лекции! Я вижу зримые результаты таких занятий. У вас учатся очень способные юноши и девушки, у которых большие перспективы в будущем в области закона и права.

– рассказал Дэвид Кук.

Бывший судья Верховного суда штата Аризона Кеннет Филдс первый раз читает лекции в Одесской юридической академии. Он руководил гражданскими, ювенальными, уголовными, наследственными, специальными и семейными судами. Занимал должность председательствующего судьи Департамента по внутренним отношениям - семейного суда. Судья Филдс был одним из трех судей в штате, назначенных в состав Суда по комплексным тяжбам, который был первым судом по электронной подаче в государственных судах штата Аризона. Помимо гражданских судов, судья Филдс, офицер армии в отставке, выполнял обязанности военного судьи Национальной гвардии Аризоны, председательствовавшей в военных трибуналах с 2010 по 2015 год. В настоящее время он является сопредседателем симпозиума по международному посредничеству CILS.

Я давно хотел попасть сюда, но события 2014 года не позволяли это сделать. Одесса – прекрасный город. Я немало впечатлен Национальным университетом «Одесская юридическая академия». В этом вузе есть все для полноценного современного обучения. Я горд и счастлив, что удостоился чести побывать здесь.

Готовясь к этой поездке в Одессу, Кеннет Филдс и Дэвид Кук подготовили новый авторский курс «Американское криминальное право». Слушателям программы предоставляется возможность подробно ознакомиться с особенностями судебных процессов по различным категориям уголовных дел и в целом с судебной системой США. Подход американских лекторов предусматривает максимальное ведение практических занятий.

По окончании встречи Д.Кук и К.Филдс признались, что получили огромное удовольствие от общения с президентом Одесской юридической академии:

Сергей Васильевич Кивалов всячески способствует развитию международных отношений в контексте образовательной сферы. Он является лидером вуза новой формации, и нам было очень интересно с ним беседовать.

– отметили гости.

Ежедневные лекции начнутся первого апреля и продлятся двенадцать дней.

По окончании занятий студентам Одесской юридической академии предстоит сдать своеобразный экзамен. Слушать лекции Д.Кука и К. Филдса будут студенты разных курсов, в том числе и те, кто уже учится в магистратуре и аспирантуре. Главный критерий отбора – высокий языковой уровень, позволяющий вести дискуссии на темы американского криминального права на английском языке.

В знак глубокого уважения к профессиональным юристам, которые щедро делятся своими профессиональными знаниями с одесскими студентами, Сергей Кивалов отметил вклад Дэвида Кука и Кеннета Филдса, вручив им ценные памятные медали, выпущенные Национальным банком Украины специально для Национального университета «Одесская юридическая академия».

Наши студенты признательны вам за те знания и опыт, которыми вы щедро делитесь. Для будущих юристов – это хорошее подспорье в изучении американского законодательства и, как следствие, отличные перспективы. Наши выпускники успешно работают адвокатами и юристами в разных городах Соединенных штатов Америки.

- отметил Сергей Кивалов.

Образовательные проекты «Школа американского права» и «Школа права Европейского Союза» были внедрены в учебный процесс в качества факультатива тринадцать лет назад и успешно работают. За это время слушателями лекций и мастер-классов ведущих зарубежных экспертов стали сотни студентов Одесской юридической академии. Многие из них сегодня успешно работают в сфере права за рубежом. В частности выпускница университета Анна Вондерхар недавно получила адвокатскую лицензию в США. Профессия адвоката в Америке считается одной из самых престижных и самых высокооплачиваемых, а поэтому и стать адвокатом – достаточно сложная процедура, если включать все этапы получения образования и подготовки она занимает порядка семи лет, но Анне удалось получить адвокатскую лицензию достаточно быстро и главное, сдать адвокатский экзамен. Другая выпускница Юридической академии Ольга Смирнова, которая уже имеет немалый практический опыт в американском праве на сегодняшний день возглавляет в США адвокатское объединение.

Отметим, что в апреле университет уже в пятый раз посетит практикующий адвокат из Майами (штат Флорида) Рой Б. Гонас, который более 40 лет является членом коллегии адвокатов Флориды и имеет более 30 лет опыта работы в качестве арбитра. Он будет читать нашим студентам лекции по международному коммерческому арбитражу, этике и адвокации в арбитраже, а также американскому правоведению. 9 апреля в Одесскую юридическую академию приедет доктор Роберт Келверт - эксперт по вопросам урбанистической теологии и социальной работы церквей в условиях города. Кроме того, вуз ежегодно посещает Брюс Леймсидор – один из ведущих специалистов в области миграционного права, который преподает европейское право в университете Венеции, Италия. В ближайшее время он прочтет студентам курс миграционного права.