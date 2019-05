В Одесской Юракадемии определяли лучших интеллектуалов среди школьников

В Одессе прошел Первый открытый чемпионат Национального университета «Одесская юридическая академия» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на кубок президента университета Сергея Васильевича Кивалова. В соревнованиях приняли участие 15 команд из одесских школ, средних специальных учебных заведений, а также приехали представители области – команда из города Южный.

Одесса всегда была лидером в интеллектуальных играх, и сегодня эти хорошие добрые традиции возрождаются в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия». Участников соревнований приветствовал Президент вуза, народный депутат Сергей Кивалов.

Многие из Вас уже задумываются о выборе будущего места учёбы и сегодня Вы сможете объединить приятное с полезным- сыграть в Что? Где? Когда? и узнать много нового о самом лучшем вузе нашей страны. Думаю, что относительно комфортных условий обучения, материально-технической базы Вам рассказывать не нужно, Вы и сами всё видите, а вот относительно специальностей хочу сказать, что выбор очень широк: это и право, и журналистика, политология, социология, психология, а с этого года ещё и очень востребованная на сегодня специальность в сфере IT – информационные технологии и кибербезопасность. Я знаю, что эта специальность сейчас очень популярна среди школьников – многие видят себя в будущем IT специалистами, а поэтому милости просим, тем более у нас есть специальный факультет кибербезопасности и информационных технологий, в структуре которого оснащённый по последнему слову техники единственный в нашем городе IT центр студенты занимаются на самых продвинутых компьютерах с самым быстрым интернетом в современных красивых аудиториях – таких условий на сегодняшний день нет ни в одном университете Украины.

Я считаю, что задача университета – поддерживать одарённую молодежь, в том числе, и школьного возраста. Ведь это наше будущее. И поэтому мы всегда с радостью оказываем помощь в проведении школьных чемпионатов по интеллектуальным играм. Эти игры позволяют проявить себя, развить способность быстро находить ответы на сложные вопросы, работать в команде. И открытый чемпионат по «Что? Где? Когда?» проводится у нас каждый год, и всегда в нём принимает участие очень большое количество команд, всегда игры проходят очень интересно и я хочу сказать, что многие участники прошлогодних чемпионатов на сегодняшний день являются студентами нашего университета и я уверен, что и многие из Вас также захотят поступать именно в Одесскую юридическую академию.

Поздравляю Вас с открытием чемпионата! Искренне желаю хорошего настроя, интересной честной игры! И знайте, что независимо от того, кто победит, само то, что Вы находитесь здесь, уже означает, что Вы – лучшие и Вас непременно ожидает успех и прекрасное будущее!

- отметил Сергей Кивалов.

Многих ребят вдохновили перспективы учебы в самом престижном вузе Юга Украины. Особые впечатления оставила организация самого мероприятия.

Здесь все очень масштабно, неожиданно. Очень красивое здание, наверное, поэтому его и выбрали для проведения соревнования. Мне нравится участвовать в интеллектуальных играх. Это развивает логическое мышление, можно встречать новых интересных людей, решать интересные задачи и интересно провести время.

- поделился участник игры, ученик школы № 3 АШГ Дмитрий Марковский.

Уже пять лет в интеллектуальные игры играет команда Ришельевского лицея «Кочан или не кочан», которая является чемпионом Украины. Но и этих бывалых ребят впечатлила организация мероприятия.

Первое впечатление было от того, как все организовано. Иногда играют в обычных столовых, пансионатах и тат такое. Очень правильно проводить игры в таких вузах, чтобы можно было познакомиться, присмотреться, куда поступать.

- рассказывает капитан команды Дмитрий.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» всегда уделяют большое внимание поддержке творческих способностей и интеллектуальных возможностей студентов, а также развитию спорта. О том, что в вузе не только корпят над учебниками, рассказал участник игры, студент 2-го курса 24-й группы Юридеского колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» Алексей Приневский.

Для студентов здесь есть безграничные возможности. Постоянно проводятся какие-то мероприятия, экскурсии, поездки. У нас есть тир, футбольное поле, поле для волейбола, спортплощадка и спортзал. Есть отдельный зал для занятий боевыми искусствами, и, вообще, университет поддерживает любые спортивные стремления своих студентов.

- отметил Алексей.

На базе вуза также работает обособленное структурное подразделение Морское училище Национального университета «Одесская юридическая академия», где готовят специалистов морских специальностей. Будущие моряки также с интересом принимают участие в интеллектуальных играх.





Сергей Васильевич Кивалов всегда уделяет большое внимание развитию спорта, творчества и интеллектуальных способности молодежи. Очень удобно получать образование в достаточно хорошем месте. У нас есть все условия для времяпрепровождения и учебы, много наглядных пособий – мы изучаем не только теорию. Игра позволяет нам познать что-то новое, и еще есть какой-то спортивный интерес.



- поделился студент Морского училища НУ «ОЮА» Владислав Лемихов.

Участие в интеллектуальных играх для ребят - это возможность не только проверить свои знания, а также оценить способности соперников, но и представить свое учебное заведение.

И в Национальном университете «Одесская юридическая академия», и в Международном гуманитарном университете очень сильны традиции интеллектуальных игр. Уже много лет проводятся чемпионаты для студентов среди студентов колледжей, старших курсов, чемпионаты, где играют и студенты, и школьники в самых разных форматах. Мы всегда с удовольствием принимаем городские школьные чемпионаты, предоставляем нашу материально-техническую базу, которая позволяет провести любое мероприятие. Сейчас, когда возникла идея проведения такого чемпионата, когда школы выразили готовность, желание участвовать, мы обратились к президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову, который всегда поддерживает такие инициативы, и на этот раз он тоже одобрил нашу идею, всячески поддержал, поэтому нам удалось принять такое количество команд, подготовить интересные призы, и, думаю, что такие открытые чемпионаты тоже станут традиционными, будут проводиться ежегодно и все большее количество школьников будут принимать в них участие.

- рассказал руководитель комитета чемпионата, доцент кафедры международного европейского права НУ «ОЮА», кандидат юридических наук Владислав Дронов.

Посмотрите, насколько участники игры увлечены. Они отвечают на вопросы, казалось бы, очень сложные, но отвечают правильно, и самое важное, что им это интересно. Это хорошо, что наши дети настолько интеллектуально развиты, и среди школ есть хорошая конкуренция. Мы будем всячески поддерживать именно это направление. Нужно привлекать такую категорию детей, которым это интересно. Мы можем показать, что наша одесская команда «Что? Где? Когда?» является лучшей в стране.

- отметил Сергей Кивалов.

По его словам, очень важно поддерживать стремление к интеллектуальному развитию именно со школьной скамьи. Став студентами Национального университета «Одесская юридическая академия», а потом практикующими юристами, адвокатами, преподавателями, эти ребята могут продолжить совершенствовать свои знания.

Я искренне радуюсь, что в нашем городе настолько умные, талантливые и сильные дети. Они у нас самые лучшие. Мы взяли на себя обязательство, чтобы эта игра прошла на высоком уровне. Одно дело, когда такие мероприятия проводятся в школе, а другое – в храме науки. Здесь находятся и наши преподаватели, и деканы, и руководство вуза, потому что эти дети – наше будущее, а к будущем надо относиться с трепетом.

- добавил Сергей Кивалов.

В игре принимали участие не только команды-чемпионы, которые уже продемонстрировали свой уровень на чемпионатах Украины и международных соревнованиях, участвовали так же и новички. Но независимо от статуса, все команды показали достаточно хорошие результаты. По итогам, как и положено на соревнованиях, лучшие из лучших были отмечены наградами и ценными призами. Престижным подарком стало уникальное издание юридического словаря, подготовленного по материалам работы Сергея Васильевича Кивалова в Венецианской комиссии, которое Президент вуза подписал лично каждому победителю.