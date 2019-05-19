В Одесской Юракадемии определяли лучших интеллектуалов среди школьников

В Одессе прошел Первый открытый чемпионат Национального университета «Одесская юридическая академия» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на кубок президента университета Сергея Васильевича Кивалова. В соревнованиях приняли участие 15 команд из одесских школ, средних специальных учебных заведений, а также приехали представители области – команда из города Южный.
Одесса всегда была лидером в интеллектуальных играх, и сегодня эти хорошие добрые традиции возрождаются в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия». Участников соревнований приветствовал Президент вуза, народный депутат Сергей Кивалов.
Я считаю, что задача университета – поддерживать одарённую молодежь, в том числе, и школьного возраста. Ведь это наше будущее. И поэтому мы всегда с радостью оказываем помощь в проведении школьных чемпионатов по интеллектуальным играм. Эти игры позволяют проявить себя, развить способность быстро находить ответы на сложные вопросы, работать в команде. И открытый чемпионат по «Что? Где? Когда?» проводится у нас каждый год, и всегда в нём принимает участие очень большое количество команд, всегда игры проходят очень интересно и я хочу сказать, что многие участники прошлогодних чемпионатов на сегодняшний день являются студентами нашего университета и я уверен, что и многие из Вас также захотят поступать именно в Одесскую юридическую академию.
Поздравляю Вас с открытием чемпионата! Искренне желаю хорошего настроя, интересной честной игры! И знайте, что независимо от того, кто победит, само то, что Вы находитесь здесь, уже означает, что Вы – лучшие и Вас непременно ожидает успех и прекрасное будущее!
- отметил Сергей Кивалов.
Многих ребят вдохновили перспективы учебы в самом престижном вузе Юга Украины. Особые впечатления оставила организация самого мероприятия.
- поделился участник игры, ученик школы № 3 АШГ Дмитрий Марковский.
Уже пять лет в интеллектуальные игры играет команда Ришельевского лицея «Кочан или не кочан», которая является чемпионом Украины. Но и этих бывалых ребят впечатлила организация мероприятия.
- рассказывает капитан команды Дмитрий.
В Национальном университете «Одесская юридическая академия» всегда уделяют большое внимание поддержке творческих способностей и интеллектуальных возможностей студентов, а также развитию спорта. О том, что в вузе не только корпят над учебниками, рассказал участник игры, студент 2-го курса 24-й группы Юридеского колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» Алексей Приневский.
- отметил Алексей.
На базе вуза также работает обособленное структурное подразделение Морское училище Национального университета «Одесская юридическая академия», где готовят специалистов морских специальностей. Будущие моряки также с интересом принимают участие в интеллектуальных играх.
Сергей Васильевич Кивалов всегда уделяет большое внимание развитию спорта, творчества и интеллектуальных способности молодежи. Очень удобно получать образование в достаточно хорошем месте. У нас есть все условия для времяпрепровождения и учебы, много наглядных пособий – мы изучаем не только теорию. Игра позволяет нам познать что-то новое, и еще есть какой-то спортивный интерес.
- поделился студент Морского училища НУ «ОЮА» Владислав Лемихов.
Участие в интеллектуальных играх для ребят - это возможность не только проверить свои знания, а также оценить способности соперников, но и представить свое учебное заведение.
- рассказал руководитель комитета чемпионата, доцент кафедры международного европейского права НУ «ОЮА», кандидат юридических наук Владислав Дронов.
- отметил Сергей Кивалов.
По его словам, очень важно поддерживать стремление к интеллектуальному развитию именно со школьной скамьи. Став студентами Национального университета «Одесская юридическая академия», а потом практикующими юристами, адвокатами, преподавателями, эти ребята могут продолжить совершенствовать свои знания.
- добавил Сергей Кивалов.
В игре принимали участие не только команды-чемпионы, которые уже продемонстрировали свой уровень на чемпионатах Украины и международных соревнованиях, участвовали так же и новички. Но независимо от статуса, все команды показали достаточно хорошие результаты. По итогам, как и положено на соревнованиях, лучшие из лучших были отмечены наградами и ценными призами. Престижным подарком стало уникальное издание юридического словаря, подготовленного по материалам работы Сергея Васильевича Кивалова в Венецианской комиссии, которое Президент вуза подписал лично каждому победителю.