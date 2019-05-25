Музыкальные вечера в Городском саду с песней об Одессе

Весенний вечер подарил Одессе прекрасный музыкальный подарок - выступление студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета в Городском саду.

Мероприятие проводится уже более пяти лет при поддержке народного депутата Украины, почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова. Традиционно по субботам, студенты и аспиранты ведущих вузов Юга Украины исполняют в концертной программе много песен об Одессе.

Атмосфера субботнего вечера располагала к тому, чтобы в самом центре города звучали песни, воспевающие его красоту и величие.

В приветственном обращении к зрителям, Сергей Васильевич подчеркнул:

Мы рады приветствовать всех, кто собрался в этот раз в Городском саду. Студенческие концерты - это традиция. Но не только развлечение является нашей задачей. Мы стараемся дать возможность всем раскрыть свои творческие способности. Вот, например, наш студент Игорь Онищенко сейчас стал солистом Венской оперы. В Одессе мы выявляем такие таланты. Мы отбираем лучших из лучших.

Вы услышите разные песни - новые, старые, любимые, ведь об Одессе написано и исполнено более 2 тысяч песен. И мы всегда рады, когда они звучат и радуют слушателей. Горожане очень любят такие летние концерты – с удовольствием приходят сюда каждую субботу целыми семьями, даже приезжают из других районов, танцуют, радуются – настроение у всех замечательное, и это самое главное. Одесситы от мала до велика с радостью подпевают исполнителям и пускаются в вальс.

И я с радостью хочу пригласить одесситов и гостей города на концерты, которые будут проходить в Городском саду возле Ротонды каждую субботу в 19:00. Присоединяйтесь, чтобы послушать прекрасные песни о нашей родной Одессе!

- обратился Сергей Кивалов ко всем, кто пришел послушать исполнение песен о Жемчужине у моря.

Кроме того, для многих молодых людей Ротонда стала стартом, первой ступенью на пути к блестящей карьере исполнителя. Выпускник Одесской юридической академии Игорь Онищенко сейчас является главным солистом Венской оперы. А начинал свой творческий путь именно с концертов у Ротонды Одесского Городского сада.

Все одесситы знают, что есть замечательная традиция - танцевать под музыку в Городском саду, на площадке между фонтаном и Ротондой. Обычно, это люди преклонных лет, которые с энтузиазмом танцуют парами, что вызывает радость окружающих и желание наблюдать за ними.

Звуки музыки разносятся по всему пространству Городского сада, создавая особенное настроение. Студенты исполняют песни, прославляющие Одессу - всеми любимые, хорошо известные, со знакомыми словами о нашем городе у моря...

Майский субботний вечер - самое замечательное время для прогулок в центре города. Дерибасовская и Городской сад, Приморский бульвар и Екатерининская площадь - излюбленные места для прогулок жителей города и его гостей. Когда в Одессе цветут акации, распускаются пионы и ирисы, город становится особенно свежим и благоухающим. Звуки музыки образуют ауру городского праздника, вызывают улыбки на лицах людей, делают наш город милым и уютным. По авторитетному мнению, всех одесситов - лучшим городом на земле...!

Напомним также, что продолжается подготовка к ежегодному вокальному конкурсу «Пою о тебе я, Одесса моя», который помогает нам выявлять новые таланты. Финал конкурса традиционно пройдет 2 сентября в День Рождения родного города.

Это не просто песенный конкурс – это признание в любви нашему родному городу! В конкурсе принимают участие все желающие одесситы, гости города, они исполняют песни на разных языках. Важно отметить, что конкурс является некоммерческим, а участвовать могут абсолютно все желающие, не зависимо от уровня исполнения, возраста и профессии. Меня всегда радует, что многие участники исполняют свои авторские песни об Одессе, а это значит, что неповторимый песенный колорит нашего города сохраняется и приумножается. С каждым годом конкурс становится всё более популярным, в нём принимает участие всё большее количество людей не только из Одессы, но и из других областей Украины, что ещё раз подчёркивает, что наш город очень хорошо знают и любят далеко за его пределами. Ведь Одессу просто невозможно не любить! Приехав сюда однажды, здесь хочется остаться навсегда, а поэтому неудивительно, что у каждого, кто хоть раз побывал в Одессе, появляется вдохновение написать о нашем городе лирическую песню и исполнить её в благодарность за гостеприимство города. И именно для того, чтобы все желающие смогли высказать свои эмоции о нашей Жемчужине у моря, мы и создали этот конкурс, который объединяет людей из разных уголков нашей страны в их любви к Одессе.

– говорит Сергей Кивалов.

Кроме того, конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя» получил своё развитие в том, что два года назад появился ещё один родственный вокальный конкурс – «Песни у моря», финал которого проходит в июле на базе отдыха в Затоке. В прошлом сезоне на конкурс «Песни у моря» приехала настоящая звезда украинской эстрады - Наталия Валевская, кстати, выпускница Киевского института интеллектуальной собственности Национального университета «Одесская юридическая академия» и аспирантка вуза.