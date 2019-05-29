В Одесской Юракадемии вручили дипломы магистрам публичного управления

Каждый из нас от природы наделен талантами и способностями.

Кто-то может прекрасно лечить, кому-то по плечу высокие спортивные достижения, у других – инженерные способности, у третьих – незаурядный талант учителя, металлурга, пилота или программиста. И всего пять процентов людей в мире, по статистике, имеют склонность к управлению.

Но специалистами в этой области не рождаются. Ими становятся.

Классику принадлежит высказывание: отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере.

На днях 113 «дирижеров» вышли из стен Национального университета «Одесская юридическая академия». Это люди, гордо именуемые ныне магистрами публичного управления и администрирования.

Напутствие выпускникам давал Президент вуза Сергей Кивалов:

Я горжусь тем, что вы достигли больших результатов, и перед вами открываются широкие горизонты. Это престижно – получить диплом магистра управления. Многие из вас уже работают в различных органах государственной и местной власти. Верхушка власти меняется, а государственные служащие остаются. Наш Центр подготовки магистров публичной службы и профессиональных судей успешно работает. Вот только несколько примеров: десять наших преподавателей, профессоров, докторов, доцентов, стали судьями Верховного суда Украины и представляют Одесскую правовую школу. Наши выпускники работают в Кабинете Министров и Администрации Президента. Наши специалисты дают заключения по решениям Конституционного суда. Это весомые показатели.

В торжественной церемонии вручения дипломов магистрам управления принимал участие начальник межрегионального управления Нацгосслужбы в Одесской, Херсонской и Николаевской областях Владимир Мельник:

В государственных органах всегда есть нужда в специалистах, имеющих хорошее юридическое образование, и вдвойне – если они имеют к тому же дипломы магистров управления. Около половины сотрудников органов Госслужбы – выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия». Думаю, перед этими молодыми людьми открываются широкие перспективы и возможности карьерного роста.

Некоторые виновники торжества, одетые в черные мантии и квадратные академические шапочки – конфедератки, получают первый в своей жизни магистерский диплом. Для других это очередной этап повышения квалификации. Но у всех впереди взятие новых вершин. Ведь как известно, нет предела совершенству.

Директор Центра подготовки магистров публичной службы и профессиональных судей Константин Витман не скрывает гордости и удовлетворения:

Любое государство, учреждение нуждается в хороших управленцах. Таких специалистов готовят в стенах Одесской юридической академии. На протяжении почти трех лет молодые управленцы, кандидаты наук, доценты, получали здесь знания и теперь готовы осваивать их на практике.

Что скрывать в молодых, амбициозных, думающих лидерах, способных принимать решения и брать на себя ответственность, – большая нужда сегодня.

Нашей стране необходим высокий потенциал управленческой деятельности. Этот диплом открывает перед нами дорогу на этом пути. А дальше многое зависит от нас самих. Багаж знаний есть, теперь главное – накапливать опыт.

– рассказал магистр управления Эдуард Данилян.

Из 113-ти выпускников большинство уже работает.

Выпускник магистратуры Госслужбы Михаил Рязанов является кандидатом юридических наук и преподает в вузе:

Как преподавателю мне известно: знаний никогда не бывает много. Образование, получение новых знаний расширяет собственные горизонты. Всегда есть куда расти.

Адвокатом адвокатского объединения работает выпускник Центра НУ «ОЮА» Александр Косов:

Сегодня мы получили законное право управлять процессами и людьми. А значит, и степень ответственности за нашу профессиональную деятельность многократно увеличилась. И мы благодарны за наш профессиональный рост нашим преподавателям, которые делились с нами своими знаниями, опытом и мудростью. Наш диплом – не финал, а ключ, открывающий двери, за которыми – новые знания и умения, которые нам еще предстоит осваивать.

Что ж, очень хочется надеяться, что Украина, наконец, обретет достойных управленцев, способных поднять благосостояние людей и престиж государства на самый высокий уровень. И в их числе обязательно будут выпускники НУ «ОЮА».