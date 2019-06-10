Одесситку Ткачук Ефросинью поздравили с вековым юбилеем

Свой вековой юбилей отметила одесситка Ткачук Ефросинья Александровна. 100-летие именинница встретила в хорошем настроении и с отличным чувством юмора.

Поздравил одесситку с Днем рождения народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Говорят, что летом рождаются самые добрые, самые светлые, жизнерадостные и позитивные люди, и глядя на Вас я полностью убеждаюсь в этом. В день Вашего 100-го Дня рождения (векового юбилея) примите самые искренние поздравления и пожелания здоровья, хорошего настроения, оптимизма и только позитивных мыслей. Вы прожили целый век, приняли на свою долю много жизненных испытаний, но не очерствело Ваше сердце, в котором живет добро. Для нынешней молодёжи - Вы лучший пример того, как нужно любить и ценить жизнь. Я восхищён Вами, Вашим проницательным умом, Вашей ясной памятью, всей Вашей большой семьёй, где Вы, без сомнения, самый почитаемый и самый уважаемый человек. Я горжусь тем, что в Одессе живут такие замечательные люди и для меня огромная честь поздравлять Вас сегодня с Вашим юбилеем!

- сказал Сергей Кивалов.

Ткачук Ефросинья Александровна (в семье её зовут тетя Вера) перед войной вышла замуж, спустя месяц муж пошел на войну, дошел до Берлина, и перед самым концом войны погиб. В Берлине есть памятник неизвестному солдату, где выгравирована его фамилия. Своих детей у тети Веры нет, но она всю жизнь была окружена детьми – помогала сестре Евгения растить и воспитывать 5 детей, а потом и внуков. 35 назад Вера с семьей переехала из Хмельницкой области из села Залучье в Одессу. Много лет тетя Вера работала продавцом, продавали с сестрой на рынке свадебные ленточки. Все свою жизнь по сей день она живет со своей сестрой (которой сейчас 94 года) и ее большой семьей. Тетя Вера - добрый и отзывчивый человек. Секрет долголетия - все по женской линии живут долго, у нее есть родственницы, которые дожили до 103 и 104 лет. Даже в возрасте более 90 лет она полностью сама себя обслуживала, только вот 4 года назад, когда парализовало ноги, ей понадобилась помощь. В свои 100 лет она читает без очков, прекрасная память и ясный ум!

Спасибо, что Кивалов приехал, поздравил, подарки привез. Ни один с начальников ко мне еще не приезжал, потому что не все знают, что есть такие люди, как я.Оставил работу, дела, приехал, поговорил, мы посмеялись. Я очень рада.

- делится именинница.

У нас сегодня в гостях был Сергей Васильевич Кивалов, который как народный депутат проявляет заботу, особенно о пожилых (СКЛЕЙКА). Он осчатливил сегодня моих бабушек, принес подарки, цветы. Бабушки остались очень счастливые и мне хотелось бы пожелать ему всего наилучшего. Вот сейчас идут выборы, мы конечно всей семьей будем голосовать за него.

- сказала Зинаида, племянница Ефросиньи Александровны.