Одесситку Ткачук Ефросинью поздравили с вековым юбилеем

Свой вековой юбилей отметила одесситка Ткачук Ефросинья Александровна. 100-летие именинница встретила в хорошем настроении и с отличным чувством юмора.
Поздравил одесситку с Днем рождения народный депутат Украины Сергей Кивалов.
- сказал Сергей Кивалов.
Ткачук Ефросинья Александровна (в семье её зовут тетя Вера) перед войной вышла замуж, спустя месяц муж пошел на войну, дошел до Берлина, и перед самым концом войны погиб. В Берлине есть памятник неизвестному солдату, где выгравирована его фамилия. Своих детей у тети Веры нет, но она всю жизнь была окружена детьми – помогала сестре Евгения растить и воспитывать 5 детей, а потом и внуков. 35 назад Вера с семьей переехала из Хмельницкой области из села Залучье в Одессу. Много лет тетя Вера работала продавцом, продавали с сестрой на рынке свадебные ленточки. Все свою жизнь по сей день она живет со своей сестрой (которой сейчас 94 года) и ее большой семьей. Тетя Вера - добрый и отзывчивый человек. Секрет долголетия - все по женской линии живут долго, у нее есть родственницы, которые дожили до 103 и 104 лет. Даже в возрасте более 90 лет она полностью сама себя обслуживала, только вот 4 года назад, когда парализовало ноги, ей понадобилась помощь. В свои 100 лет она читает без очков, прекрасная память и ясный ум!
- делится именинница.
- сказала Зинаида, племянница Ефросиньи Александровны.