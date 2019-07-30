Споем об Одессе родной: состоялся второй отборочный этап песенного конкурса

В списке ярких культурных событий Одессы значимое место прочно занял песенный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя». Решающий, второй этап конкурса состоялся в эту субботу в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

И все-таки Одесса Одессой остается,

И нет такого места, где есть такое солнце,

Где есть такое море, а в море – парус белый.

И если б не было Одессы, что б я делал…

Это слова из песни «Старая Одесса», одной из многих, прозвучавших в актовом зале НУ «ОЮА». Я никогда не слышала этой песни, и неудивительно, ведь о нашем городе написано более двух тысяч вокальных произведений. И каждый год рождаются все новые песни, в которых воспевается Одесса, ее уголки, ее жители, ее море. На сцену в этот день выходили солисты, дуэты и трио, вокальные коллективы. И дети, и юноши, и девушки, и уже зрелые люди признавались в искренней любви к городу с цветущими акациями и роскошными платанами, где луна висит над самым Ланжероном и где самое синее в мире Черное море, где залиты солнцем уютные улицы и где серебрится ночи южной панорама…

«Старую Одессу» исполнила девятилетняя Александра Дорошенко, победительница многих конкурсов, в том числе международных. Кроме общеобразовательной школы, Саша учится в школе искусств, занимается музыкой и танцами. Но девочка хочет победить именно в этом песенном конкурсе «Пою о тебе я, Одесса моя». Считает удачей свое участие в конкурсе и седовласый и стройный Виктор Марущак, выступивший с авторской песней «Пушкин в Одессе». В вокальном первенстве по традиции может принять участие каждый, кто пожелает. И тут не играет роли возраст, образование и профессиональная подготовка. Ведь, как известно, многие выдающиеся вокалисты и творческие личности раскрыли свои таланты и недюжинные способности лишь благодаря его величеству Случаю, участвуя в смотрах и конкурсах. Единственное требование организаторов – это чтобы исполнение вокального номера тематически было связано с нашим городом.

Идея проведения песенного фестиваля принадлежит Сергею Кивалову. И вот уже шестой год благодаря инициативе и всесторонней поддержке почетного гражданина Одессы, Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» десятки и сотни талантливых людей – вокалистов, поэтов, музыкантов, спортсменов получают творческую путевку в жизнь и приумножают славу нашего города.

С самого начала этот конкурс оказался очень популярным. Ведь он выявляет не только людей с незаурядными вокальными данными, исполнителей, но и авторов песенного творчества. И следует признать, что этот проект является социальным, за участие в котором не нужно платить. А для многих не очень обеспеченных людей с небольшим доходом это очень важный аспект. В том тяжелом экономическом положении, в котором оказалась страна, многие родители не в состоянии платить за ребенка. А мы считаем своим долгом поддерживать одесситов, помогая оттачивать им свое мастерство. А они, в свою очередь, достойно представляют наш город,

– отметил Сергей Кивалов.

Мероприятие проводится в два тура, первый состоялся в мае этого года. По окончании второго тура определяются финалисты. Они и примут участие в гала-концерте в Городском саду, который состоится 2 сентября, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

С самого начала существования конкурс не является коммерческим, а регистрация и техническая поддержка совершенно бесплатны. Оценивает мастерство вокалистов авторитетное жюри, в частности, народная артистка Украины, солистка Одесского национального театра оперы и балета, профессор Одесской музыкальной академии Валентина Васильева:

Раскрывать таланты – это благородное дело. И я горжусь тем, что участвую в этом процессе. Для большинства участников это первые шаги на сцене. Вспоминаю, как сама волновалась, робко делая первые шаги. И оттого так радуюсь, когда вижу, как они где-то побеждают, выступают в Киеве, других городах. В наше время одаренным людям непросто пробиться: большинство конкурсов проводятся на коммерческой основе, требуют заплатить вступительный денежный взнос. А здесь участие совершенно бесплатное. Более того, если исполнитель демонстрирует хороший уровень — он сам получает вознаграждение. В этом заслуга Сергея Васильевича Кивалова, который открывает дорогу талантам и поднимает престиж нашего города. А наше жюри, на мой взгляд, очень справедливое. Критерий для оценки один – хорошо исполнил, с душой это сделал, или нет. Сцена — это зеркало, где все видно.

Конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя» зажег немало звезд и звездочек среди одесских исполнителей, открыл новые таланты – вокальные, поэтические, композиторские. Так, именно здесь зажглась вокальная звезда Игоря Онищенко, в прошлом студента Одесской юридической академии, а ныне солиста Венской оперы. А в этом году члены жюри возлагают большие надежды на новое дарование – Нармин Мельник, которая смогла всех по-настоящему удивить своим выступлением.

Да, собственно, каждый выход участников сопровождался аплодисментами: и Олеси Маценко, которой подпевал весь зал; и юного морячка Егора Кричуна, который, несмотря на юный возраст, уверенно держался и не только спел замечательно песню «Кораблик из Одессы», но и сплясал.

Рассказывает член жюри конкурса, заслуженная артистка Украины Елена Юрчук:

В День города проводится финал, и там наши конкурсанты выступают уже перед огромной аудиторией. Это всегда праздник. В моем родном городе такого конкурса, увы, нет. А Одессе повезло. Конкурс ведь интересен еще и тем, что многие участники сами сочиняют и слова, и музыку. Мы ждем новые песни: про Одессу, про людей, про нашу жизнь.

Дружелюбная атмосфера конкурса способствует раскрепощенности артистов, и самых опытных, и самых юных. Таких, например, как маленькие участницы театральной студии «О-ла-ла» Вика, Наташа, Полина и Лиза, исполнившие задорную «Юморинку». Собственно, для этого и был задуман конкурс – развивать и раскрывать таланты, на которые щедра наша теплая одесская земля. И с этой задачей он справляется блестяще, давая возможность талантливым людям проявить себя вне каких-либо возрастных, социальных и профессиональных ограничений.

Простая процедура регистрации, бесплатное участие, возможность выступить на хорошей сцене с профессиональным звуком и получить объективную оценку компетентного жюри, – что еще необходимо таланту на первых этапах становления?!

Итак, второй этап конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя»-2019 завершен. Впереди финал, где выступят лучшие вокалисты по итогам двух отборочных туров. И кто знает, вдруг на нашей знаменитой ротонде в Горсаду, в День рождения Одессы, загорится новая звезда, которая продолжит славу нашего города как известной кузницы талантов.

А уже завтра на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» состоится финал вокального фестиваля-конкурса «Песни у моря», на который съедутся участники из разных городов Украины и который также организован по инициативе Сергея Кивалова.