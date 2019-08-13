Льготное кредитование молодежного жилищного строительства, – Сергей Кивалов требует незамедлительного решения вопроса

Еще гениальный Михаил Булгаков заметил, что всех нас испортил квартирный вопрос. Прошли десятилетия со времени написания романа «Мастер и Маргарита», но утверждать, что вопрос этот, при всех переменах жизни, снят с повестки дня, было бы опрометчиво. И каждая новая молодая семья, в Киеве, Жмеринке или Одессе, вынуждена самостоятельно решать эту задачу, порой неразрешимую.

Большинство молодых семей в Украине не имеют собственного жилья и вынуждены снимать комнату, или проживать вместе с родителями.

Но как же так, скажет неосведомленный читатель, ведь темпы роста строительства в стране зашкаливают в последние годы. Новостройки возникают, как грибы после дождя, там и сям.

А все дело в том, что реалии рынка жилья для рядовых украинцев, а особенно молодых семей, таковы, что задача эта непосильная, ведь уровень цен на это самое жилье не идет ни в какое сравнение с доходами граждан. Данные социологических исследований, проведенных международной организацией ЮНИСЕФ, свидетельствуют, что 93,4 % молодежи считают, что государством должны быть предусмотрены жилищные программы.

Но несмотря на то, что еще в 2012 году постановлением Кабинета Министров Украины была утверждена Государственная программа обеспечения молодежи жильем, призванная сделать экономически доступным жилье для молодых семей и создать условия для развития молодежного строительства, реализация программы оставляет желать лучшего.

О необходимости совершенствования системы регулирования и финансирования государственных программ по обеспечению молодежного жилищного строительства заявил на заседании Верховной Рады Украины 17 мая нынешнего года народный депутат Украины Сергей Кивалов. Народный депутат сообщил, что к нему постоянно обращаются молодые семьи за помощью – решить проблему обеспечения жильем и создать действенный механизм льготного кредитования молодых семей. С этой целью С.Кивалов направил депутатский запрос Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

По мнению Сергея Кивалова, проблема обеспечения молодежи жильем осложняется падением реальных доходов, которые не позволяют осуществить желаемое. А недофинансирование программы из государственного и местных бюджетов негативно влияет на демографическую ситуацию в государстве, способствует оттоку за границу перспективных молодых специалистов, что, в свою очередь, ухудшает состояние экономики Украины.

Так, начиная с 2015 года полностью прекращено выделение средств из государственного бюджета на программу «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья». А финансирование местными органами власти этой программы не позволяет говорить о каких-то зримых результатах.

По мнению Счетной палаты, реализация Государственной программы обеспечения молодежи жильем в 2013-2017 годах происходила в условиях постоянного недофинансировання и была выполнена лишь на 10,6%. Из них лишь 3,2% – средства государственного бюджета, которые изначально были определены основным источником финансирования программы. Чтобы стало ясней: за время реализации Госпрограммы вместо предусмотренных 16755 молодых семей жильем обеспечена только одна тысяча двести семьдесят одна семья (7,6%).

Существенно изменить ситуацию, по мнению Сергея Кивалова, может принятие следующих мер:

Введение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение молодежи жильем и его распределения пропорционально средствам, выделенным из местных бюджетов на местные программы обеспечения молодежи жильем. Внесение изменений в Государственный бюджет Украины 2019, которые предусматривают расходы на финансирование Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 годы по бюджетной программе «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» в объеме 1 млрд. грн. Разработка и утверждение Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы.

Что ж, очень хочется верить, что квартирный вопрос в Украине, наконец, сдвинется с мертвой точки. А жилое строительство будет не огорчать, как сегодня, а радовать украинцев, делая их жизнь комфортной и достойной.