Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что в течение последних двух месяцев автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, поэтому компания перенаправила транзитные потоки через Венгрию и Словакию.

Источник: Смилянский в Facebook

Прямая речь: "Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию (там к нам нет претензий) и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши. Но наши клиенты этого не замечают, потому что мы наладили альтернативные маршруты через другие страны".

Детали: Об этом Смилянский написал в посте о том, почему президент Владимир Зеленский решил выбрать "Новую почту", а не "Укрпочту" для отправки ордена Белого Орла польскому президенту Каролю Навроцкому.

Так, одной из причин, по словам Смилянского, было то, что доставка "Укрпочты" по территории Польши осуществляется через Poczta Polska, "и, возможно, были сомнения, что они доставят".

При этом автомобили "Новой почты" поляки пропускают, поскольку "Новая почта" является "экспресс-оператором", а не государственным почтовым оператором.

Именно это Смилянский назвал ещё одной возможной причиной выбора "Новой почты".

"Возможно, юристы ОП изучили вопрос и увидели, что пересылка государственных наград "Укрпочтой" (именно почтой, а не экспресс-операторами) строго запрещена законом и правилами. "Новая Почта" — это не почта, а экспресс-оператор", — отметил он.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в субботу отправил "Новой почтой" орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому, который ранее решил лишить украинского лидера этой награды.





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