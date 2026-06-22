Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал втягивание польских и украинских политиков в конфликт стратегической ошибкой, от которой проигрывают обе стороны.

Источник: Туск в социальной сети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Туска, от этой ошибки пострадают обе стороны, и в беседах с европейскими партнерами он пытается снизить напряжение.

Прямая речь: "Втягивание в конфликт политиков в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в бизнес-плане, геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления.

В беседах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить напряженность. Это нелегкая задача".

Что предшествовало: Глава МИД Андрей Сибига ранее заявил, что украинская сторона будет зеркально отражать все недружественные по отношению к Украине шаги.

А перед этим выразил благодарность полякам, которые не поддерживают эскалацию напряженности с Украиной, и напомнил об общем враге — России.

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