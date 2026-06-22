Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал втягивание польских и украинских политиков в конфликт стратегической ошибкой, от которой проигрывают обе стороны.
Источник: Туск в социальной сети Х, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам Туска, от этой ошибки пострадают обе стороны, и в беседах с европейскими партнерами он пытается снизить напряжение.
Прямая речь: "Втягивание в конфликт политиков в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в бизнес-плане, геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления.
В беседах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить напряженность. Это нелегкая задача".
Что предшествовало: Глава МИД Андрей Сибига ранее заявил, что украинская сторона будет зеркально отражать все недружественные по отношению к Украине шаги.
А перед этим выразил благодарность полякам, которые не поддерживают эскалацию напряженности с Украиной, и напомнил об общем враге — России.
Предыстория:
- Вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".
- После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.
- В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.
- Навроцкий в субботу пояснил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла, поскольку тот своим поступком пересек "порог боли" поляков.
- В течение дня 20 июня экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко сообщили, что отказываются от своих орденов Белого Орла.