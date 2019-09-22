Международный гуманитарный университет: в новый учебный год с новыми специальностями и обновленной инфраструктурой

Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов встретился с трудовым коллективом вуза, чтобы рассказать о проделанной работе и обсудить перспективы развития МГУ. На повестке дня также стоял вопрос об избрании на должность ректора МГУ исполняющего обязанности ректора, Константина Громовенко.

Дорогие друзья, я рад видеть всех вас сегодня отдохнувшими, вы пришли в хорошем настроении, и это чувствуется. Начинается новый учебный год, и нам с вами надо обсудить достижения прошлого учебного года и наметить планы на будущий. Глядя на вас, настоящих профессионалов, мастеров своего дела, я уверен в успехе нашего университета. И еще, мы должны сегодня с вами утвердить в должности ректора человека, которого мы все с вами знаем. Собственно, Константин Викторович Громовенко успел проявить себя на этой должности положительным образом. Но пока начнем с отчета – что мы сделали за прошедшее время, чего достигли. Прежде всего речь пойдет о вступительной компании-2019. Я должен вам сказать, что результаты очень хорошие, и это на фоне некоторого снижения внимания абитуриентов к гуманитарным вузам. Мы набрали 1500 студентов, и это один из лучших показателей за годы существования вуза. Причем, эта цифра еще не окончательная, так как вступительная кампания продолжается, до 30 сентября идёт набор на 1 курс на заочную форму обучения и до 29 октября – в магистратуру. Добавлю, что колледж Международного гуманитарного университета в нынешнюю компанию набрал 315 студентов, и это рекордная цифра. Таким образом, Международный гуманитарный университет стал вторым по количеству поступивших, обогнав большинство государственных университетов с бюджетными местами, уступив при этом только Национальному университету «Одесская юридическая академия,

– обратился к аудитории Сергей Кивалов.

Президент МГУ отметил, что развитие университета идет хорошими темпами, открываются новые направления, факультеты, кафедры, и они пользуются успехом. Особенно в этом смысле стоит отметить медицинское направление. За последние два года открыты две студенческие стоматологические клиники, ставшие одновременно медицинским и учебным центром. Студенты Одесского медицинского института МГУ учатся профессии под руководством опытных наставников. Недавно открыта аспирантура по специальности «Стоматология». В Одесском медицинском институте также появилась возможность изучать новые медицинские специальности – это общая терапия, сестринское дело, физиотерапия. Успешно завершены переговоры с партнерами из Медицинского дома «Одрекс». Долгосрочное сотрудничество с «Одрекс» выведет вуз в его медицинском направлении на новый виток развития, объединив передовые научные разработки вуза с современной лечебной базой и возможностью проходить стажировку под руководством высококвалифицированных врачей-практиков.

Я убеждён, что качественное медицинское образование должно основываться на хорошей клинической подготовке. У нашего медицинского института уже есть положительный опыт в этой сфере – мы открыли в городе две стоматологические поликлиники, где наши студенты из первых рук получают знания и сразу же учатся их применять, оказывая стоматологическую помощь пациентам под руководством своих преподавателей, опытных врачей-стоматологов. Мы открыли также первую в Одессе студенческую аптеку, ставшую базой для практики наших фармацевтов. И результат не заставил себя ждать – фармацевтические кампании и стоматологические клиники буквально борются за наших выпускников, так что нашим студентам не придется ломать голову над тем, где и как им, получив диплом, устроиться на работу. Работа уже ждет их,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Президент МГУ напомнил,что в рамках медицинского направления появилась возможность для изучения перспективной и востребованной на сегодняшний день специальности «Врачебное дело». Планируется открытие новых кафедр – педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии, внутренней медицины, это тоже совместный проект с Медицинским домом «Одрекс».

Не менее интенсивно развиваются и другие направления обучения МГУ. С нового учебного года студенты будут обучаться специальностям «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Новые кафедры начнут свою работу на базе факультета искусства и дизайна. Профессорско-преподавательский состав включает профессионалов с большим опытом работы, заслуженных деятелей искусств. Обучать студентов будет также народный артист Украины Георгий Делиев.

Вы знаете, что в следующем году будет сдана в эксплуатацию самая современная в стране школа, аналогов ей в Украине нет. В школе уже построены и оборудованы два бассейна, два спорткомплекса, летний и зимний, огромный актовый зал на 1000 мест, и многое другое. Она называется Международная академическая школа Одессы, а в народе ее зовут церковно-приходской. Там будут учиться ребята, которые после школы пойдут в наш вуз, так мы будем сами себе готовить смену. Сейчас мы переделываем киноконцерт-холл, хотим, чтобы получилась выездная сцена, и наши студенты могли бы там учиться. Могу с гордостью сказать, что на юге Украины наш вуз единственный, предоставляющий возможность обучаться таким специальностям. Мы пионеры в этом деле, и пока эти направления вряд ли будут приносить нам экономическую выгоду, но это нормально, мы поможем им развиваться, найдем средства. Уверен, что со временем кафедры «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра» сослужат нам хорошую службу, и мы будем работать над ними и дальше,

– поделился Сергей Кивалов.

Я посещал многие страны, гастролировал, давал различные мастер-классы, но подобного проекта нигде не встречал. В Одессе завершается строительство действительно уникальной школы, аналогов которой нет. Кроме того, хочу отметить, что Сергей Васильевич Кивалов очень смелый человек, так как поддержал нашу инициативу об открытии таких перспективных творческих специальностей,

- отметил Георгий Делиев.

В вузе появилось еще одно новое перспективное направление. Это – гостинично-ресторанное дело на базе Института права, экономики и международных отношений. Новая специальность дает возможность студентам стать профессионалами в сфере управления – предприятий сферы обслуживания, гостиниц, ресторанов, организаций транспорта и связи, развлечений и отдыха и так далее.

Должен сказать, что специалисты в области управления тоже в нашей стране в дефиците. Мы традиционно уделяли внимание творческой стороне профессии, это, конечно, правильно. Но должны быть и те, кто умеют управлять этими сложными механизмами, которые представляют из себя гостиницы, туристические базы, лечебные учреждения и многое другое. Выпускники, получившие знания в этой области, не останутся невостребованными, специальность очень перспективная,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Он также отметил, что в Международном гуманитарном университете всегда уделяют большое внимание вопросам трудоустройства своих студентов. Так, вуз заключил договора о трудоустройстве своих выпускников с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями, ведущими украинскими и зарубежными компаниями в области юриспруденции, туристическими агентствами, бюро переводов и так далее.

Очень плотно работают в вузе с зарубежными партнерами, хорошо понимая, что выпускник должен доказать будущему работодателю свою уникальность по сравнению с другими кандидатами на должность. Только за прошедший год в МГУ был подписан целый ряд договоренностей с ведущими европейскими университетами. Был заключен договор о совместной подготовке бакалавров, магистров, о реализации программы «двойной диплом», а также проведении совместных научных исследований между Варшавским Университетом Менеджмента и Институтом права, экономики и международных отношений. В этом случае студенты получают уникальную возможность учиться в Одессе и параллельно проходить курс обучения в Варшавском вузе, при этом выбирать программы стажировок в различных учебных заведениях Европы. Есть и другие совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшем будущем.

В рамках этих программ изучение иностранных языков является необходимостью. Университет дает своим студентам возможность изучать иностранные языки и помогает в получении двойных дипломов по таким специальностям, как «Международное право» и «Международная экономика». Выпускник получает диплом сразу по двум специальностям – юриста-международника и переводчика или экономиста-международника и переводчика.

Президент МГУ также отметил, что в вузе создана и работает отличная спортивная база, которая дает возможность студентам выбирать вид спорта по своему вкусу, и многие из студентов уже прославили свою Альма-Матер не только на отечественных, но и международных спортивных площадках.

Так, Олег Гута завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по таиландскому боксу среди взрослых – это уже вторая за его спортивную карьеру серебряная медаль на чемпионате мира. Олег смог показать поистине блестящий результат и принести серебро своей стране, родному городу и университету. А весной 2019 года в Афинах прошел международный чемпионат по ушу, в котором приняли участие около 500 спортсменов из 12 стран Европы и Азии. При этом студентка Института права, экономики и международных отношений МГУ Дана Вайер привезла из Греции две серебряные медали. Студент 4 курса МГУ Александр Железняк занял второе место на международном турнире по боксу памяти Николая Мангера, а студент Института права, экономики и международных отношений Магомед Закариев стал победителем молодежного чемпионата Украины по вольной борьбе и завоевал путевку на чемпионат Европы. Таких примеров можно привести много. И сейчас МГУ продолжает развивать спортивную базу. К новому учебному году открыт обновлённый спортивный комплекс на 8-й станции Большого фонтана, включающий два стадиона, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт, тренажеры и трибуны, способные вместить более чем тысячу зрителей.

Кроме того, завершились работы по обновлению фасада центрального корпуса университета, а также установка новой ливневой системы. В настоящее время завершается монтаж плитки во дворе вуза, где расположилась парковая зона с зелеными насаждениями и удобными лавочками. Осуществлен капитальный ремонт кровли. В дальнейшем планируется реализация проекта «Зеленый университет» по установке солнечных батарей и коллекторов, а также строительство современного общежития и студенческой столовой – то есть создание единого современного учебного кампуса.

Я знаю, у нас один из самых профессиональных коллективов, с которым, я уверен, мы будем развиваться дальше,

– заключил Президент МГУ.

Коллектив также выслушал программу перспективного развития МГУ, которую предложил аудитории соискатель на должность ректора МГУ доцент Константин Громовенко и утвердил Константина Громовенко на должность ректора МГУ единогласно.

Президент МГУ Сергей Кивалов ответил на ряд вопросов членов трудового коллектива вуза, пожелал всем хорошего учебного года и процветания университету.