Международный гуманитарный университет: в новый учебный год с новыми специальностями и обновленной инфраструктурой

Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов встретился с трудовым коллективом вуза, чтобы рассказать о проделанной работе и обсудить перспективы развития МГУ. На повестке дня также стоял вопрос об избрании на должность ректора МГУ исполняющего обязанности ректора, Константина Громовенко.
– обратился к аудитории Сергей Кивалов.
Президент МГУ отметил, что развитие университета идет хорошими темпами, открываются новые направления, факультеты, кафедры, и они пользуются успехом. Особенно в этом смысле стоит отметить медицинское направление. За последние два года открыты две студенческие стоматологические клиники, ставшие одновременно медицинским и учебным центром. Студенты Одесского медицинского института МГУ учатся профессии под руководством опытных наставников. Недавно открыта аспирантура по специальности «Стоматология». В Одесском медицинском институте также появилась возможность изучать новые медицинские специальности – это общая терапия, сестринское дело, физиотерапия. Успешно завершены переговоры с партнерами из Медицинского дома «Одрекс». Долгосрочное сотрудничество с «Одрекс» выведет вуз в его медицинском направлении на новый виток развития, объединив передовые научные разработки вуза с современной лечебной базой и возможностью проходить стажировку под руководством высококвалифицированных врачей-практиков.
– подчеркнул Сергей Кивалов.
Президент МГУ напомнил,что в рамках медицинского направления появилась возможность для изучения перспективной и востребованной на сегодняшний день специальности «Врачебное дело». Планируется открытие новых кафедр – педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии, внутренней медицины, это тоже совместный проект с Медицинским домом «Одрекс».
Не менее интенсивно развиваются и другие направления обучения МГУ. С нового учебного года студенты будут обучаться специальностям «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Новые кафедры начнут свою работу на базе факультета искусства и дизайна. Профессорско-преподавательский состав включает профессионалов с большим опытом работы, заслуженных деятелей искусств. Обучать студентов будет также народный артист Украины Георгий Делиев.
– поделился Сергей Кивалов.
- отметил Георгий Делиев.
В вузе появилось еще одно новое перспективное направление. Это – гостинично-ресторанное дело на базе Института права, экономики и международных отношений. Новая специальность дает возможность студентам стать профессионалами в сфере управления – предприятий сферы обслуживания, гостиниц, ресторанов, организаций транспорта и связи, развлечений и отдыха и так далее.
– подчеркнул Сергей Кивалов.
Он также отметил, что в Международном гуманитарном университете всегда уделяют большое внимание вопросам трудоустройства своих студентов. Так, вуз заключил договора о трудоустройстве своих выпускников с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями, ведущими украинскими и зарубежными компаниями в области юриспруденции, туристическими агентствами, бюро переводов и так далее.
Очень плотно работают в вузе с зарубежными партнерами, хорошо понимая, что выпускник должен доказать будущему работодателю свою уникальность по сравнению с другими кандидатами на должность. Только за прошедший год в МГУ был подписан целый ряд договоренностей с ведущими европейскими университетами. Был заключен договор о совместной подготовке бакалавров, магистров, о реализации программы «двойной диплом», а также проведении совместных научных исследований между Варшавским Университетом Менеджмента и Институтом права, экономики и международных отношений. В этом случае студенты получают уникальную возможность учиться в Одессе и параллельно проходить курс обучения в Варшавском вузе, при этом выбирать программы стажировок в различных учебных заведениях Европы. Есть и другие совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшем будущем.
В рамках этих программ изучение иностранных языков является необходимостью. Университет дает своим студентам возможность изучать иностранные языки и помогает в получении двойных дипломов по таким специальностям, как «Международное право» и «Международная экономика». Выпускник получает диплом сразу по двум специальностям – юриста-международника и переводчика или экономиста-международника и переводчика.
Президент МГУ также отметил, что в вузе создана и работает отличная спортивная база, которая дает возможность студентам выбирать вид спорта по своему вкусу, и многие из студентов уже прославили свою Альма-Матер не только на отечественных, но и международных спортивных площадках.
Так, Олег Гута завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по таиландскому боксу среди взрослых – это уже вторая за его спортивную карьеру серебряная медаль на чемпионате мира. Олег смог показать поистине блестящий результат и принести серебро своей стране, родному городу и университету. А весной 2019 года в Афинах прошел международный чемпионат по ушу, в котором приняли участие около 500 спортсменов из 12 стран Европы и Азии. При этом студентка Института права, экономики и международных отношений МГУ Дана Вайер привезла из Греции две серебряные медали. Студент 4 курса МГУ Александр Железняк занял второе место на международном турнире по боксу памяти Николая Мангера, а студент Института права, экономики и международных отношений Магомед Закариев стал победителем молодежного чемпионата Украины по вольной борьбе и завоевал путевку на чемпионат Европы. Таких примеров можно привести много. И сейчас МГУ продолжает развивать спортивную базу. К новому учебному году открыт обновлённый спортивный комплекс на 8-й станции Большого фонтана, включающий два стадиона, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт, тренажеры и трибуны, способные вместить более чем тысячу зрителей.
Кроме того, завершились работы по обновлению фасада центрального корпуса университета, а также установка новой ливневой системы. В настоящее время завершается монтаж плитки во дворе вуза, где расположилась парковая зона с зелеными насаждениями и удобными лавочками. Осуществлен капитальный ремонт кровли. В дальнейшем планируется реализация проекта «Зеленый университет» по установке солнечных батарей и коллекторов, а также строительство современного общежития и студенческой столовой – то есть создание единого современного учебного кампуса.
– заключил Президент МГУ.
Коллектив также выслушал программу перспективного развития МГУ, которую предложил аудитории соискатель на должность ректора МГУ доцент Константин Громовенко и утвердил Константина Громовенко на должность ректора МГУ единогласно.
Президент МГУ Сергей Кивалов ответил на ряд вопросов членов трудового коллектива вуза, пожелал всем хорошего учебного года и процветания университету.