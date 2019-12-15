Обучающий визит: студенты Одесской Юракадемии посетили Венский университет, ОБСЕ и ООН

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» существуют многолетние и хорошо отлаженные связи с важнейшими общественными, политическими, миротворческими и образовательными организациями и фондами, а также со многими ведущими зарубежными вузами. В рамках инновационных образовательных проектов «Школа американского права», «Школа немецкого права» и «Школа права Европейского Союза» университет посещают ведущие юристы-практики, адвокаты, прокуроры, судьи Европейского Суда по правам человека. На основе соглашений о сотрудничестве с международными культурными организациями неоднократно приглашались ведущие специалисты в области права из Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Соединенных штатов Америки, Израиля и других стран.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является членом Европейской ассоциации университетов и сотрудничает с престижнейшими заведениями высшего образования во всем мире. Все желающие студенты имеют возможность с первого курса посещать лекции по правовым дисциплинам на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. Кроме того, учебным планом предусмотрено, что если студенты самоорганизовываются для поездки, например, такой, как эта – в штаб-квартиру ОБСЕ, в Венский университет, - мы всячески поддерживаем такую инициативу. Побывать в европейских институциях, увидеть изнутри как они работают, – это расширяет кругозор будущего специалиста,

- говорит Президент вуза, почетный гражданин города Одессы и Одесской области, академик Сергей Кивалов.

Университет не только принимает в своих стенах зарубежных гостей, но и студенты вуза наносят визиты в рамках образовательных программ. Так, в конце ноября около 100 человек, среди которых были студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции и аспиранты Одесской Юракадемии, представляли нашу альма-матер в международной учебной программе. Для студентов данного факультета это уже стало вторым учебным визитом в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в этом году. Программой проекта для студентов и аспирантов была предусмотрена лекция - «Организации безопасности для молодежи». В рамках ознакомительного визита молодые люди посетили один из древнейших в Европе знаменитый Венский университет, основанный в 1365 году, где состоялась встреча с деканом юридического факультета - профессором Паулем Оберхаммером.

Такой практический опыт, безусловно, в любом случае окажется полезен в будущем, особенно когда встанет вопрос о трудоустройстве. Хочу подчеркнуть, что в ОБСЕ мы прослушали лекцию на тему «Что для молодежи безопасность». А в Венском университете мы прослушали ряд лекций и имели возможность сравнить, как проходит учебный процесс у австрийских студентов юридического факультета и в нашем родном вузе,

- говорит студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Маргарита Бендюга.

Несомненно, колоссальное впечатление оставила еще одна уникальная экскурсия для наших студентов – в Международный Венский Центр – штаб-квартиру Организации Объединенных Наций.

Мы, безусловно, очень благодарны Президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за такую возможность, потому что она действительно уникальна – увидеть все воочию, обменяться впечатлениями. И уже вернувшись в Украину, мы можем вполне осознать и прочувствовать, как мы горды, что Одесская юридическая академия предоставляет нам такой шанс – побывать, увидеть, сравнить и определиться с целями, к которым стремимся, - говорит еще одна студентка Екатерина Элькнер.

Также, кроме учебных лекций и экскурсий в международные организации, которые находятся в Вене, студенты посетили еще один европейский город - Будапешт.

В течение этого года это уже второй учебный визит студентов факультета гражданской и хозяйственной юстиции в европейские институции, который был организован по инициативе и при поддержке Президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова. Сегодня это уникальная возможность, которая недоступна студентам других вузов, - ознакомиться с тем, как функционируют такие значимые международные институции, - подчеркнул Денис Алексеевич Колодин, декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

И очень важно, что такие интернациональные встречи с реальными профессионалами для студентов – не новость, а традиция. Общение в таком формате с людьми, компетентными в разных сферах нашей профессиональной деятельности, - юристами, политологами, психологами – помогают молодым людям развиваться всесторонне, вырабатывая свой собственный взгляд на явления нашей жизни. Новые знания и опыт, приобретенные благодаря подобным международным проектам, значительно расширяют кругозор и позволяют выпускникам Одесской юридической академии успешно конкурировать на рынке труда, в том числе, с иностранными специалистами.

Напомним, благодаря соответствию образовательных программ вуза европейским стандартам диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» признается за рубежом, что открывает для наших выпускников возможности трудоустройства в международных институциях и иностранных компаниях. Бесценный профессиональный и международный опыт позволяет нашим студентам и выпускникам строить успешную карьеру. Многие наши выпускники сегодня являются известными адвокатами, в том числе, и в Соединенных штатах Америки. Можно назвать десятки, сотни имен наших бывших студентов, которые конкурируют сегодня с самыми именитыми, в том числе и американскими, юристами.

Гости из ближнего и дальнего зарубежья высоко оценивают условия, созданные для студентов в учебном заведении: инфраструктуру, системное качественное улучшение материального обеспечения образовательного процесса. Вуз неизменно внедряет в образовательную деятельность новейшие технологии, чтобы соответствовать постоянно возрастающим стандартам образования. Кроме того, руководство вуза заботится о том, чтобы абсолютно каждый выпускник смог реализовать полученные в университете знания и умения в своей профессиональной деятельности. Университет настолько заинтересован в качественном трудоустройстве своих выпускников, что фактически взял на себя функции государства в этом вопросе: руководство вуза заключает меморандумы о сотрудничестве с государственными структурами и частными организациями, как украинскими, так и зарубежными, которые предусматривают преимущественное прохождение практики в этих учреждениях. Самых успешных студентов зачисляют в штат еще в процессе обучения, не дожидаясь защиты диплома.

Все эти факторы помогают будущим студентам сделать правильный выбор заведения высшего образования и будущей профессии.