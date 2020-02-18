 Международная академическая школа «Одесса» станет самой инновационной в Украине

Скоро в Одессе будет отрыт самый масштабный социальный проект современности – Международная академическая школа «Одесса». Уже сегодня можно увидеть огромное красивое здание на Академической, 30. Однако, шесть лет назад, когда строительство только начиналось, многие скептики говорили о том, что на этом месте вырастут очередные высотки. Тем не менее, без копейки средств из бюджета государства, области и города были возведены два храма, а вокруг них – учебные корпуса, трехэтажный спортивный комплекс, здание киноконцерт-холла и другие инфраструктурные проекты. Здесь применены самые современные технологии. Мы отправились увидеть, как проходит установка крупнейшего в Украине поля солнечных коллекторов, проверить как работают котельные и как продвигается благоустройство территории. О качестве выполнения работ лично рассказал почётный гражданин города Одессы и Одесской области - Сергей Кивалов.
Строительство Международной академической школы «Одесса» близится к завершению. Уже выполнены основные капитальные работы, подведены и функционируют все коммуникации, осталось только завершить отделку и облагородить прилегающую к школе территорию. Школа действительно является уникальной, и не только по архитектурному исполнению, но и по применению самых передовых технологий, что действительно дает право называть эту школу – Школой будущего.
Почти каждый день ход строительства контролирует инициатор создания школы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Без его внимания не остается ни один аспект этого масштабного строительства.
Стоит отметить, что с начала строительства Международной академической школы не было вложено ни единой копейки средств из бюджета страны, области или города.
Совсем недавно на крыше учебного комплекса завершился монтаж самого большого в городе коллекторного поля. Здесь будет установлено 105 солнечных коллекторов, что позволит обеспечивать школу теплом и горячей водой круглый год. Но самое главное, солнечные коллекторы позволят сэкономить на подогреве воды в бассейне.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» является инициатором программы по внедрению альтернативных источников энергии «Зеленый университет». Уже на протяжении двух лет подогрев воды в общежитиях университета осуществляется с помощью солнечных коллекторов. На каждом здании общежития, где проживают 500-600 человек, установлено от 14 до 16 коллекторов. Исходя из этих расчетов, специалисты определили необходимое количество коллекторов, чтобы обеспечить теплой водой не только школу, но и огромный бассейн.
Современные технологии позволяют значительно экономить на оплате коммунальных услуг. Инициаторы строительства школы предусмотрели, что если в солнечные дни будет работать гелиосистема, то при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Совместная работа этих устройств создает уникальную систему - тепловой пункт, который сооружен по принципу умного управления. Тепловые насосы типа «воздух-вода» австрийского производства обладают накопительным эффектом и включаются по необходимости.
Оборудование было установлено и запущено два месяца назад. Испытания показали, что данный альтернативный источник энергии вырабатывает количество тепла, эквивалентное использованию 7 кубов газа. Что касается финансовой стороны, это позволяет сэкономить почти 25% бюджета.
Вся система представляет собой большой компьютерный цех.
Благодаря солнечным коллекторам и тепловым насосам школа может быть круглый год обеспечена теплом и горячей водой. Разве что в самые холодные зимы альтернативной энергии может быть недостаточно. Но без тепла школа, конечно же, не останется. Школа также имеет свою собственную газовую 12-модульную котельную, которая находится на территории учебного комплекса. Оборудование из Германии и Италии предусматривает защиту противоаварийной и противопожарной систем сигнализации. Благодаря энергоэффективным системам сбережения при строительстве школы потери тепла минимизированы. Для обогрева школы хватает всего трех модулей. По словам Сергея Кивалова, в перспективе эта котельная может обеспечивать теплом не только школы, но и другие здания, которые находятся на прилегающей территории.
Современная котельная позволит выдержать мороз до 30-35 градусов, что бывает в Одессе, наверное, раз в сто лет. Кром того, котельной не страшны никакие другие погодные явления. Даже в случае грозы, здесь предусмотрена молниезащита, которая, впрочем, установлена и по периметру всей школы.
Школа с передовыми технологиями должна быть передовой во всем. Особое внимание в учебном процессе школы будет уделено физическому воспитанию детей. Именно здесь, в Международной академической школе, будет находиться самый большой в городе и во всей Украине, школьный спортивный комплекс. Он отвечает всем требованиям и сможет принимать соревнования как национального, так и международного уровня.
При проектировании спортивного зала также не обошлось без инноваций.
В спортивном зале, так же, как и во всей школе, уже ведутся отделочные работы. Строители подбирают подходящий цвет для стен, обустраивается комментаторская, а также буквально со дня на день начнется монтаж трибун для зрителей.
Еще одна гордость школы – это бассейн на шесть дорожек. Он уже полностью готов, и дважды испытан на гидроизоляцию. Для наполнения водой бассейна была сооружена отдельная скважина, таким образом, функционирование бассейна от городского водопровода зависеть не будет.
Полный обмен воды в бассейне будет осуществляться два раз в год, а в течение года вода добавляться. Благодаря солнечным коллекторам температура воды в бассейне будет поддерживаться на уровне 29-30 градусов. В огромном бассейне с шестью дорожками смогут плавать дети в возрасте от 9 лет. А для малышей предусмотрен отдельный маленький бассейн глубиной всего 70 см. Здесь смогут заниматься даже малыши 3-4 лет.
Одним из самых ответственных этапов строительства бассейна была установка системы вентиляции, ведь от качества вентиляционного оборудования зависит поддержание микроклимата в помещении, и очень важно, чтобы в бассейне не заводился грибок. В настоящее время в бассейне завершаются облицовочные работы. Специальная нескользящая плитка – также важный элемент безопасности.
На улице уже заложили фундамент под строительство еще одного спортивного комплекса. Почти сотня самосвалов завезли глину и щебень для того, чтобы выровнять поверхность. А перед самой школой уже скоро вырастет парковая зона. Первый этап завершен: готова бетонная подушка, проведены все необходимые коммуникации для освещения территории и полива клумб, где вскоре появятся деревья и кустарники. На прилегающей к школе территории будет использовано особое плиточное покрытие – гранитная плитка 3D.
Фасад облицован белым итальянским мрамором. Его также украшают мозаичные иконы ручной работы. И еще несколько деталей выгодно дополнили внешний вид школы.
Рядом со школой раскинулась территория, которая станет парком. К сожалению, курортная зона и является лакомым кусочком для многих застройщиков, которые стремятся следовать принципу не качества, а количества, стараясь на меньшей площади уместить как можно больше квадратных метров, разумеется, за счет этажности. Уже сегодня появились претенденты на соседствующую со школой территорию, на которой собираются построить 20-30-этажные дома. Но Сергей Кивалов намерен добиться запрета на высотные застройки в прибрежной части города. Несмотря на все попытки построить здесь высотки, почётный гражданин города Одессы и Одесской области уверяет, что ни одной многоэтажки здесь не появится, а все вековые деревья будут сохранены.
Все здания, находящиеся на территории бывшей Межрейсовой базы моряков, были реконструированы. На месте полуразрушенного здания – построено современное студенческое общежитие Одесской юридической академии на более чем 500 человек. А еще одно здание сегодня превратилось в ультрасовременную стоматологическую клинику.
Таким образом, некогда запущенная территория Межрейсовой базы моряков превратилась в ультрасовременный образовательный центр. Благоустройство продолжается. В планах – предотвратить застройку прилегающей территории, создав здесь парк, который будет открыт для всех одесситов и гостей города.