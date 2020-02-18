 Международная академическая школа «Одесса» станет самой инновационной в Украине

Скоро в Одессе будет отрыт самый масштабный социальный проект современности – Международная академическая школа «Одесса». Уже сегодня можно увидеть огромное красивое здание на Академической, 30. Однако, шесть лет назад, когда строительство только начиналось, многие скептики говорили о том, что на этом месте вырастут очередные высотки. Тем не менее, без копейки средств из бюджета государства, области и города были возведены два храма, а вокруг них – учебные корпуса, трехэтажный спортивный комплекс, здание киноконцерт-холла и другие инфраструктурные проекты. Здесь применены самые современные технологии. Мы отправились увидеть, как проходит установка крупнейшего в Украине поля солнечных коллекторов, проверить как работают котельные и как продвигается благоустройство территории. О качестве выполнения работ лично рассказал почётный гражданин города Одессы и Одесской области - Сергей Кивалов.

Строительство Международной академической школы «Одесса» близится к завершению. Уже выполнены основные капитальные работы, подведены и функционируют все коммуникации, осталось только завершить отделку и облагородить прилегающую к школе территорию. Школа действительно является уникальной, и не только по архитектурному исполнению, но и по применению самых передовых технологий, что действительно дает право называть эту школу – Школой будущего.

Почти каждый день ход строительства контролирует инициатор создания школы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Без его внимания не остается ни один аспект этого масштабного строительства.

Стоит отметить, что с начала строительства Международной академической школы не было вложено ни единой копейки средств из бюджета страны, области или города.

Совсем недавно на крыше учебного комплекса завершился монтаж самого большого в городе коллекторного поля. Здесь будет установлено 105 солнечных коллекторов, что позволит обеспечивать школу теплом и горячей водой круглый год. Но самое главное, солнечные коллекторы позволят сэкономить на подогреве воды в бассейне.

Мы провели тепловой и электрический аудит, и решили пойти по такому пути. Нигде в городе такого нет, нигде в Украине такого не существует. Но мы уже имеем положительный опыт, поэтому внедрили его при строительстве Международной академической школы «Одесса». Мы делаем школу будущего, поэтому здесь должны быть все современные технологии,

- рассказывает Сергей Кивалов.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является инициатором программы по внедрению альтернативных источников энергии «Зеленый университет». Уже на протяжении двух лет подогрев воды в общежитиях университета осуществляется с помощью солнечных коллекторов. На каждом здании общежития, где проживают 500-600 человек, установлено от 14 до 16 коллекторов. Исходя из этих расчетов, специалисты определили необходимое количество коллекторов, чтобы обеспечить теплой водой не только школу, но и огромный бассейн.

Современные технологии позволяют значительно экономить на оплате коммунальных услуг. Инициаторы строительства школы предусмотрели, что если в солнечные дни будет работать гелиосистема, то при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Совместная работа этих устройств создает уникальную систему - тепловой пункт, который сооружен по принципу умного управления. Тепловые насосы типа «воздух-вода» австрийского производства обладают накопительным эффектом и включаются по необходимости.

Оборудование было установлено и запущено два месяца назад. Испытания показали, что данный альтернативный источник энергии вырабатывает количество тепла, эквивалентное использованию 7 кубов газа. Что касается финансовой стороны, это позволяет сэкономить почти 25% бюджета.

Мы думаем о будущем, потому что тарифы на газ, электроэнергию с каждым годом все повышаются и повышаются, а для того, чтобы эксплуатировать школу, площадью 22 тыс. кв. метров, нам нужно огромное количество тепловых ресурсов. Именно поэтому при строительстве используются самые современные технологии, и я горжусь, что мы первые в нашем городе и стране их применяем, -

отметил Сергей Кивалов.

Вся система представляет собой большой компьютерный цех.

Когда мы запустим солнечные коллекторы, горячая вода пойдет в эти баки и будет использована в целом по всей школе. Если летом будет жарко, нужно будет скидывать выработанное тепло. Здесь особая технология, мы все заранее предусмотрели. Считаю, что это позволит нам выполнить поставленную задачу по альтернативному использованию источников питания,

- отметил Сергей Кивалов.

Благодаря солнечным коллекторам и тепловым насосам школа может быть круглый год обеспечена теплом и горячей водой. Разве что в самые холодные зимы альтернативной энергии может быть недостаточно. Но без тепла школа, конечно же, не останется. Школа также имеет свою собственную газовую 12-модульную котельную, которая находится на территории учебного комплекса. Оборудование из Германии и Италии предусматривает защиту противоаварийной и противопожарной систем сигнализации. Благодаря энергоэффективным системам сбережения при строительстве школы потери тепла минимизированы. Для обогрева школы хватает всего трех модулей. По словам Сергея Кивалова, в перспективе эта котельная может обеспечивать теплом не только школы, но и другие здания, которые находятся на прилегающей территории.

Мы всегда делаем все с запасом. Если не хватит солнечных коллекторов, если не хватит тепловых насосов, мы включим наш резерв, и газовая котельная будет отапливать полностью всю школу. Будет служить не только для Международной академической школы, но и других зданий, которые находятся рядом. Если построим детский сад, то также сможем использовать эту котельную,

- рассказывает Сергей Кивалов.

Современная котельная позволит выдержать мороз до 30-35 градусов, что бывает в Одессе, наверное, раз в сто лет. Кром того, котельной не страшны никакие другие погодные явления. Даже в случае грозы, здесь предусмотрена молниезащита, которая, впрочем, установлена и по периметру всей школы.

Мы хотим, чтобы дети учились в безопасности и в комфортных условиях. Помимо экологически чистых строительных материалов, прочной конструкции, фундамента, мы еще предусмотрели молниезащиту. Это очень дорогостоящее оборудование, однако это необходимо было сделать обязательно. Мы стараемся предусмотреть все,

- отметил Сергей Кивалов.

Школа с передовыми технологиями должна быть передовой во всем. Особое внимание в учебном процессе школы будет уделено физическому воспитанию детей. Именно здесь, в Международной академической школе, будет находиться самый большой в городе и во всей Украине, школьный спортивный комплекс. Он отвечает всем требованиям и сможет принимать соревнования как национального, так и международного уровня.

При проектировании спортивного зала также не обошлось без инноваций.

Помимо солнечных коллекторов и тепловых насосов, нам предложили климатические тепловые панели, которые излучают инфракрасные лучи. Они будут использоваться для обогрева спортивного зала. Во-первых, это абсолютно безвредно. Температуру можно регулировать так, что по всей площади она будет одинаковой в летний и зимний период. Кроме того, панели не сушат воздух. Эти технологии мы впервые применяем именно здесь, при строительстве Международной академической школы «Одесса». А благодаря современной системе вентиляции в помещение всегда будет поступать свежий воздух,

- отметил Сергей Кивалов.

В спортивном зале, так же, как и во всей школе, уже ведутся отделочные работы. Строители подбирают подходящий цвет для стен, обустраивается комментаторская, а также буквально со дня на день начнется монтаж трибун для зрителей.

В этом зале будут проводиться международные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и другим видам спорта. Помимо всего, мы еще на улице сделаем крытую спортивную площадку – основание уже готово. Но самое главное – это единственный такой спортивный зал в нашем городе. Хочу со всей ответственностью сказать – мы строим, не используя ни одной копейки бюджетных средств, и не только государственных, но и средств, которые поступают из местных бюджетов. Мы даже не обращались, чтобы нам помогли в отношении строительства, потому что знаем, что сегодня тяжелое положение и у пожилых людей, и у тех, кто получает минимальную заработную плату. Это им нужно с бюджета доплачивать, а на все то, что касается таких глобальных сооружений, социальных объектов, мы найдем денежные средства,

- отметил Сергей Кивалов.

Еще одна гордость школы – это бассейн на шесть дорожек. Он уже полностью готов, и дважды испытан на гидроизоляцию. Для наполнения водой бассейна была сооружена отдельная скважина, таким образом, функционирование бассейна от городского водопровода зависеть не будет.

В бассейн будет подаваться чистая артезианская вода из скважины. Предварительно она будет проходить систему очистки испанскими фильтрами, которые находятся в техническом помещении под бассейном. Также здесь расположены насосы и предусмотренные требованиями пожарной безопасности наполненные водой резервуары,

- рассказывает Сергей Кивалов.

Полный обмен воды в бассейне будет осуществляться два раз в год, а в течение года вода добавляться. Благодаря солнечным коллекторам температура воды в бассейне будет поддерживаться на уровне 29-30 градусов. В огромном бассейне с шестью дорожками смогут плавать дети в возрасте от 9 лет. А для малышей предусмотрен отдельный маленький бассейн глубиной всего 70 см. Здесь смогут заниматься даже малыши 3-4 лет.

Работы по оборудованию бассейна – самые объемные и дорогостоящие. Высота потолка почти 15 метров. Это цельные балки, мы везли их из Киева, потому что в Одессе не могли сделать такую конструкцию, изготовленную по специальной технологии. Сами балки очень длинные, ни один завод железобетонных изделий в Одессе, а у нас их около двадцати, не смог такие сделать. Должна быть специальная арматура, чтобы в случае землетрясений, балка не дала трещину, - рассказывает Сергей Кивалов.

Одним из самых ответственных этапов строительства бассейна была установка системы вентиляции, ведь от качества вентиляционного оборудования зависит поддержание микроклимата в помещении, и очень важно, чтобы в бассейне не заводился грибок. В настоящее время в бассейне завершаются облицовочные работы. Специальная нескользящая плитка – также важный элемент безопасности.

На улице уже заложили фундамент под строительство еще одного спортивного комплекса. Почти сотня самосвалов завезли глину и щебень для того, чтобы выровнять поверхность. А перед самой школой уже скоро вырастет парковая зона. Первый этап завершен: готова бетонная подушка, проведены все необходимые коммуникации для освещения территории и полива клумб, где вскоре появятся деревья и кустарники. На прилегающей к школе территории будет использовано особое плиточное покрытие – гранитная плитка 3D.

Фасад облицован белым итальянским мрамором. Его также украшают мозаичные иконы ручной работы. И еще несколько деталей выгодно дополнили внешний вид школы.

С одной стороны – часы, чтобы школьники не опаздывали и учителя приходили вовремя, а с другой – термометр и барометр, которые показывают температуру, влажность и давление. Это украшает само здание. И самое важное, что часы будут подключены к колокольне, и колокола при необходимости будут отбивать время. Думаю, что этой школой будут городиться все одесситы, которые в свое время, шесть лет назад, поддержали меня, когда эту землю хотели забрать под строительство казино и очередного жилого комплекса. А мы построили здесь школу. Считаю, каждый должен внести свою лепту в развитие нашего города, и мы должны сохранить то, что строилось, создавалось до нас,

- отметил Сергей Кивалов.

Рядом со школой раскинулась территория, которая станет парком. К сожалению, курортная зона и является лакомым кусочком для многих застройщиков, которые стремятся следовать принципу не качества, а количества, стараясь на меньшей площади уместить как можно больше квадратных метров, разумеется, за счет этажности. Уже сегодня появились претенденты на соседствующую со школой территорию, на которой собираются построить 20-30-этажные дома. Но Сергей Кивалов намерен добиться запрета на высотные застройки в прибрежной части города. Несмотря на все попытки построить здесь высотки, почётный гражданин города Одессы и Одесской области уверяет, что ни одной многоэтажки здесь не появится, а все вековые деревья будут сохранены.

Украинская морская партия внесет на рассмотрение на сессии Одесского городского совета требование о запрете любого строительства на территории Межрейсовой базы моряков. Я подчеркиваю – любое строительство. Оставьте эту территорию в покое!

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Все здания, находящиеся на территории бывшей Межрейсовой базы моряков, были реконструированы. На месте полуразрушенного здания – построено современное студенческое общежитие Одесской юридической академии на более чем 500 человек. А еще одно здание сегодня превратилось в ультрасовременную стоматологическую клинику.

Грех использовать эту территорию под высотки. Мы не собираемся здесь ничего строить. Некоторые СМИ рассказывают, что якобы мы уже подали какой-то проект, чтобы построить здесь 20-30 этажные жилые дома. Это неправда. Мы сохраним здесь парковую зону. И мы никогда не позволим ни одному, даже самому авторитетному строителю снести хотя бы одно дерево. Мы не можем допустить, чтобы здесь построили многоэтажные дома,

- утверждает Сергей Кивалов.

Таким образом, некогда запущенная территория Межрейсовой базы моряков превратилась в ультрасовременный образовательный центр. Благоустройство продолжается. В планах – предотвратить застройку прилегающей территории, создав здесь парк, который будет открыт для всех одесситов и гостей города.