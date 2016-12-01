Эксперты: Чтобы избежать дефолта, власть будет вынуждена пойти на крайне непопулярные шаги по отношению к украинцам

На покрытие внешних долгов Украине придется ежегодно вынимать из бюджетного кармана $4—6 миллиардов. И если уже в 2017 году экономике не удастся рвануть вверх, дефолт обещает стать явью.

Финансировать такие выплаты можно лишь за счет роста экономики. Ранее старые долги предпочитали гасить новыми обязательств, но в мире нашей стране сегодня доверяют мало, и искать там дешевые деньги уже бессмысленно. Следовательно, рассчитывать мы можем только на себя.



«Украина до 2018 года будет изолирована от внешних рынков (это пока базовый сценарий) и лишится внешней поддержки. Очевидным ресурсом погашения долга становятся только внутренние ресурсы и доход»,

«Если в течение следующего года мы не выйдем на нужные темпы, то в 2018- 2019 годах получим дефолт и пойдем с протянутой рукой за повторной реструктуризацией. Нынешние 1,5-2% экономического роста — это путь к дефолту. К концу 2017 года необходимо выйти на темп в 3,5% и уже за счет ускорения в 2018 достичь темпов в 5-6%»,

«Ставку на экспортные делают отрасли потому, что они не зависят от внутреннего спроса и доходов в стране. В то время, как работающие на внутренний рынок привязаны к толщине кошельков граждан. Можно произвести в два раза больше, но этот объем надо еще реализовать на внутреннем рынке. Если же оценивать ВВП по объему добавленной стоимости, то ее создают не экспортеры»,

«Например, в сельском хозяйстве добавленная стоимость составляет 10-12%, в металлургии вместе с добычей рудного сырья – 5%. Если говорим о бюджете, а не валютном экспорте, то пищевая промышленность дает больше доходов, чем металлургия. У нас широкая экономика. И когда пытаются свести все едва ли не к моноэкономике, производящей только зерно и металлы, то это не правильно»,

— отметил ведущий эксперт информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.В этом случае среднегодовой рост ВВП не может быть меньше 5%, ведь расходы госбюджета не могут расти быстрее, чем ВВП, плюс еще каждый день надо накапливать золотовалютные резервы. В целом, минимальный рост реального ВВП должен опережать среднюю стоимость заемного ресурса, а текущая долговая нагрузка не должна превышать 10% расходов бюджета.Еще не закончился 2016 год, а отечественные аналитические группы и иностранные компании снижают свои экономические оценки по Украине на следующий год. Вместо недавних 4% роста ВВП, сейчас они прочат только 3%. А НБУ ухудшил оценку роста ВВП не только на 2017 г. (до 2,5%),) но и до 3,5% в 2018 году. Из трех лет, выделенных кредиторами на накапливание «жировой прослойки», два уже потрачены впустую.— подчеркнул управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.Только в этом случае, считает аналитик, у Украины хотя бы появится возможность занимать средства на внешних рынках для рефинансирования внешних долгов.Достичь необходимых показателей мешает плохая конъюнктура внешних рынков. НБУ в обосновании коррекции прогнозов сослался на ее ухудшение из-за рекордного производства зерновых в мире и высоких объемов предложения стали. Для экономики, нацеленной на экспорт, зависимость от внешних цен, — тормоз в развитии. И на этих тормозах мы будем стоять следующие 1,5-2 года: мировые рынки готовятся к росту процентных ставок США, удорожанию доллара и дальнейшему снижению на сырьевых рынках — нефти, руды, зерновых.Объемы экспорта только за последние два года сократились в среднем на 35-40%, то рассматривать экспортное направление в качестве генератора роста экономики и источника для возврата госдолгов, все менее целесообразно. Скрытые резервы надо искать и развивать внутри страны.— отметил ведущий аналитик МЦПИ Александр Жолудь.Как подчеркивает экономист, большая доля ВВП приходится на торговлю, а до половины дает сектор услуг: услуги предпринимателям, транспорт, образование, медицина, научные разработки, недвижимость.— уточнил Александр Жолудь.