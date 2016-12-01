Эксперты: Чтобы избежать дефолта, власть будет вынуждена пойти на крайне непопулярные шаги по отношению к украинцам

На покрытие внешних долгов Украине придется ежегодно вынимать из бюджетного кармана $4—6 миллиардов. И если уже в 2017 году экономике не удастся рвануть вверх, дефолт обещает стать явью.
Финансировать такие выплаты можно лишь за счет роста экономики. Ранее старые долги предпочитали гасить новыми обязательств, но в мире нашей стране сегодня доверяют мало, и искать там дешевые деньги уже бессмысленно. Следовательно, рассчитывать мы можем только на себя.
«Украина до 2018 года будет изолирована от внешних рынков (это пока базовый сценарий) и лишится внешней поддержки. Очевидным ресурсом погашения долга становятся только внутренние ресурсы и доход»,— отметил ведущий эксперт информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.
В этом случае среднегодовой рост ВВП не может быть меньше 5%, ведь расходы госбюджета не могут расти быстрее, чем ВВП, плюс еще каждый день надо накапливать золотовалютные резервы. В целом, минимальный рост реального ВВП должен опережать среднюю стоимость заемного ресурса, а текущая долговая нагрузка не должна превышать 10% расходов бюджета.
Еще не закончился 2016 год, а отечественные аналитические группы и иностранные компании снижают свои экономические оценки по Украине на следующий год. Вместо недавних 4% роста ВВП, сейчас они прочат только 3%. А НБУ ухудшил оценку роста ВВП не только на 2017 г. (до 2,5%),) но и до 3,5% в 2018 году. Из трех лет, выделенных кредиторами на накапливание «жировой прослойки», два уже потрачены впустую.
«Если в течение следующего года мы не выйдем на нужные темпы, то в 2018- 2019 годах получим дефолт и пойдем с протянутой рукой за повторной реструктуризацией. Нынешние 1,5-2% экономического роста — это путь к дефолту. К концу 2017 года необходимо выйти на темп в 3,5% и уже за счет ускорения в 2018 достичь темпов в 5-6%»,— подчеркнул управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.
Только в этом случае, считает аналитик, у Украины хотя бы появится возможность занимать средства на внешних рынках для рефинансирования внешних долгов.
Достичь необходимых показателей мешает плохая конъюнктура внешних рынков. НБУ в обосновании коррекции прогнозов сослался на ее ухудшение из-за рекордного производства зерновых в мире и высоких объемов предложения стали. Для экономики, нацеленной на экспорт, зависимость от внешних цен, — тормоз в развитии. И на этих тормозах мы будем стоять следующие 1,5-2 года: мировые рынки готовятся к росту процентных ставок США, удорожанию доллара и дальнейшему снижению на сырьевых рынках — нефти, руды, зерновых.
Объемы экспорта только за последние два года сократились в среднем на 35-40%, то рассматривать экспортное направление в качестве генератора роста экономики и источника для возврата госдолгов, все менее целесообразно. Скрытые резервы надо искать и развивать внутри страны.
«Ставку на экспортные делают отрасли потому, что они не зависят от внутреннего спроса и доходов в стране. В то время, как работающие на внутренний рынок привязаны к толщине кошельков граждан. Можно произвести в два раза больше, но этот объем надо еще реализовать на внутреннем рынке. Если же оценивать ВВП по объему добавленной стоимости, то ее создают не экспортеры»,— отметил ведущий аналитик МЦПИ Александр Жолудь.
Как подчеркивает экономист, большая доля ВВП приходится на торговлю, а до половины дает сектор услуг: услуги предпринимателям, транспорт, образование, медицина, научные разработки, недвижимость.
«Например, в сельском хозяйстве добавленная стоимость составляет 10-12%, в металлургии вместе с добычей рудного сырья – 5%. Если говорим о бюджете, а не валютном экспорте, то пищевая промышленность дает больше доходов, чем металлургия. У нас широкая экономика. И когда пытаются свести все едва ли не к моноэкономике, производящей только зерно и металлы, то это не правильно»,— уточнил Александр Жолудь.