Еще один факт масштабного воровства! Украинцев заставляют пользоваться «грязным» газом по завышенным ценам

Такие результаты анализа, проведенного специалистами ОО “Общественный аудит”.

“Мы живем по ГОСТу почти 30-летней давности, где совершенно не учитываются современные технологии добычи и очистки газа. Поэтому населению предлагается низкокалорийный газ, который требует дополнительных объемов потребления. Так, по отечественным нормам, теплота сгорания природного газа должна быть как минимум 7600 ккал / м3 (31,8 МДж – мегаджоуль), что меньше минимальных требований к качественным показателям газа в странах ЕС, не говоря уже максимальных, доходящих до 50 МДж. В общем, европейцы получают газ со средней калорийностью 40 МДж, что на 30% выше наших норм”, – рассказывает руководитель ОО “Общественный аудит” Максим Гольдарб.

Кроме того, по его словам, в Европе газ доводят до нужных физико-химических показателей специальной очисткой, в Украине же этого не делают. “Вот и ответ на вопрос украинских потребителей, которые не понимают, почему так долго у них закипает вода в чайнике. Нас обязали платить по рыночным европейским ценам за “грязный”, низкокачественный продукт, который совершенно не соответствует их стандартам качества”, – отмечает специалист.