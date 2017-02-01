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  • Просмотров: 241
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)

Категория: Новости


Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)

И угощает нас своими работами совершенно потрясающий человек - Анатолий Трач.

Инженер-технолог в прошлом, а ныне одесский пенсионер Анатолий Трач, отказался заселить к себе в душу осень.

Он очень солнечный и добрый. На пенсионерские копейки он покупает дикое количество....пластилина! И улыбаясь от удовольствия, лепит симпатичный и радостный мир.

В этом мире воссозданы, по детски трогательно, сцены из десятков лучших сказок и мультфильмов. И размещает, где примут, и угощает своими работами всех - всех, но детей прежде всего.

Галерея

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Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
Дом с Ангелом принимает удивительную выставку (фото)
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