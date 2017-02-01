Критикам Кивалова совет: сделайте хотя-бы сотую часть от того, чем занимается нардеп. Тогда критикуйте! (фото)

Не так давно интернет-ресурс «Слово и дело» разместил, по мнению редакции, разоблачающую статью о деятельности народного депутата Украины Сергея Кивалова. Журналисты издания обвинили народного депутата, в том, что тот не выполняет своих обязательств. Дескать, «народный депутат Сергей Кивалов провалил обещание добиться социальных гарантий для одесситов, пострадавших от войны на востоке Украины». При этом, в погоне за сенсацией, журналисты «Слова и дела» не потрудились изучить деятельность Кивалова. А когда пресс-служба Сергея Кивалова отправила в редакцию издания подробный отчет о деятельности народного депутата, на потрудились, даже прочитать этот отчет, заявив, что им это не интересно. Действительно, у них была другая задача – облить грязью нардепа-оппозиционера.

Поэтому мы решили опубликовать отчет пресс-службы Сергея Кивалова, который не захотели читать коллеги из Киева, в надежде, что одесситы – люди мудрые, которые умеют отделять зерна от плевел.

Мы печатаем отчет полностью, без сокращений и выдергивания из контекста:

«Важнейшим направлением деятельности народного депутата Украины Сергея Кивалова является помощь вынужденным переселенцам. Как известно, именно Одесская область стала местом массового переезда вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО. Многие из их – инвалиды, представители многодетных и малообеспеченных семей. Так, при Юридической клинике создан Антикризисный центр помощи переселенцам, который уже помог более чем 500 гражданам. На сегодняшний день центр продолжает свою работу и оказывает бесплатную юридическую помощь всем, кто в ней нуждается.

По поводу сложной ситуации с вынужденными переселенцами Сергеем Киваловым был подан целый ряд депутатских запросов и обращений, на которые отреагировал Кабинет министров и областная власть.

Так, Премьер-министру Украины был подан депутатский запрос о необходимости пересмотреть объем ежемесячной помощи, которая предоставляется вынужденным переселенцам из зоны проведения АТО. Данный депутатский запрос стал итогом многочисленных встреч Сергея Кивалова с людьми, которые вот уже второй год проживают в одесских санаториях «Куяльник» и «Сэнэтатя» (Сергеевка).

Бедственное положение, в котором оказались вынужденные переселенцы, проживающие в одесских санаториях, где периодически им отключают свет, воду, где нет нормальных условий для длительного проживания инвалидов-колясочников, вынудило этих людей к проведению акций протеста под зданием Одесской областной государственной администрации. Увы, их чаяния и надежды остались без внимания чиновников местной власти. Впрочем, как подчеркивает Сергей Кивалов, и центральные власти выделили «смехотворные суммы» ежемесячного материального обеспечения вынужденным переселенцам. К примеру, 884 гривны ежемесячной помощи для неработающих и 442 гривны для работающих переселенцев. Этих сумм не достаточно даже для оплаты пребывания в санаториях, куда их определили жить. Народный депутат Украины напомнил чиновникам Кабинета Министров о том, что согласно Конституции Украины каждый гражданин нашей страны имеет право на достойный уровень жизни для себя и своей семьи. А вынужденные переселенцы – такие же граждане Украины, несмотря на то, что некоторые чиновники пытаются об этом забыть.

В результате Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минсоцполитики и Минфину проработать вопросы увеличения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Практически на полтора года удалось продлить срок пребывания семей переселенцев в различных санаториях.

В с. Фонтанка, где также проживают переселенцы, был проведен масштабный субботник, в котором приняли участие студенты Национального университета «Одесская юридическая академия».

Следует отметить, что народный депутат Сергей Кивалов занимается проблемой переселенцев на протяжении длительного времени. Так, было направлено 1 миллион гривен в Центральный военный клинический госпиталь города Одессы, где проходят лечение граждане, пострадавшие в результате боевых действий на Востоке Украины. При поддержке нардепа было предоставлено социальное общежитие более чем 650 переселенцам и их семьям. А на уровне Министерства образования и науки был решен вопрос о выделении нескольких бюджетных мест для возможности дальнейшего обучения нескольких переселенцев посредине учебного года. Отметим, что выделить места для бюджетников в течение учебного года обычно практически невозможно. Одна из таких студенток – Виктория Литовченко, приехавшая из Луганска, успешно завершила обучение и получила диплом Национального университета «Одесская юридическая академия».

Также народный депутат Украины Сергей Кивалов с трибуны Верховной Рады обратился к руководству Кабинета Министров с депутатским запросом о необходимости определения порядка и условий предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования учасниками антитеррористической операции и их детьми.

Более того, на протяжении многих лет действует программа социальной и психологической адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и воспитанников детских домов, разработанная по инициативе Сергея Кивалова. Только за последний год участниками этой программы стали сотни детей переселенцев, а также семей одесситов, пострадавших в результате проведения АТО. Так, для детей были организованы новогодние и рождественские утренники, экскурсии в одесский Биопарк и Дельфинарий, праздничные концерты в Национальном университете «Одесская юридическая академия», - отметили в пресс-службе Сергея Кивалова.