В одесских школах не хватает преподавателей, а выпускники не могут трудоустроиться

На сегодняшний день в одесских школах имеется около трехсот свободных вакансий. Такие данные привела в ходе аппаратного совещания в горсовете директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

В их числе учителя информатики, биологии, химии и другие.

Основной причиной «учительского дефицита» стал тот факт, что выпускников многих вузов теперь по законодательству нельзя брать на преподавательские должности. Поскольку в дипломах неуказанно право на ведение преподавательской деятельности. Именно из-за отсутствия слова «преподаватель» в дипломе у выпускников возникают проблемы при трудоустройстве, отметила чиновник.

В связи со сложившейся ситуации городские власти намерены обратиться в Кабмин и Парламент с просьбой внести необходимые изменения в действующее законодательство.

Напомним, что ранее право на ведение преподавательской деятельности указывалось практически во всех дипломах, по крайней мере, гуманитарных вузов.