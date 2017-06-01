Получить водительские права в Украине станет сложнее… или дороже?

С 1 июля МВД Украины существенно ужесточает механизм получения водительских прав.

Как отметил представитель министерства Владислав Криклий, отныне экзамены на права станут более серьезными, вопросы- более квалифицированными и четкими, а весь процесс сдачи экзаменов , во всяком случае, теоретических, будут сниматься на видео.

При этом, как выяснилось, экзаменационный лист будет по-прежнему состоять из двадцати вопросов, причем для успешного прохождения можно допустить не более двух ошибок.

Что же касается практических занятий, то в случае трех неудачных попыток занятия по вождению придется начинать с начала..

Впрочем, по словам чиновника, сеть и существенные облегчения. Так, вопросы станут сугубо профильными. Поэтому человеку, сдающему на права вождения на легковом автомобиле, ненужно будет отвечать на вопросы, касающиеся, скажем, вождения грузовика, как это нередко бывало раньше.

При этом чиновник выразил уверенность в том, что принимаемые меры по фото-видео-фиксации исключит коррупционную составляющую. Впрочем, поскольку возможности просмотра процедуры сдачи в системе он-лайн не предусмотрено, на чем базируется такая уверенность, так и осталось непонятным. Ведь как показывает практика, в случае чего нужное видео всегда может потеряться или оказаться испорченным.